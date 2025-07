Büro, Vertrieb und Verwaltung – Neue Jobportale für kaufmännische Berufe gestartet

Buero-Jobs-lokal.de, Vertrieb-Jobs-lokal.de und Quereinsteiger-Jobs-lokal.de bündeln aktuelle Stellenangebote für Menschen mit Organisationstalent, Kommunikationsstärke.

Hannover, Juli 2025 – Während viele Branchen unter akutem Fachkräftemangel leiden, bleibt der Bedarf an qualifiziertem Personal in Büro, Verwaltung und Vertrieb konstant hoch. Unternehmen suchen deutschlandweit nach kaufmännischen Mitarbeiter:innen, Sachbearbeiter:innen, Vertriebsprofis und motivierten Quereinsteiger:innen – doch häufig scheitert die Stellenbesetzung an unklarer Ansprache oder mangelnder Sichtbarkeit.

Mit drei neuen Themenportalen setzt das Netzwerk 1A-Stellenmarkt.de gezielt auf Orientierung und Effizienz im Bewerbungsprozess:

Buero-Jobs-lokal.de– für klassische kaufmännische Berufe, Verwaltung, Assistenz und Backoffice

Vertrieb-Jobs-lokal.de – für Verkaufs- und Vertriebspositionen im Innen- und Außendienst

Quereinsteiger-Jobs-lokal.de – für Menschen, die sich beruflich neu orientieren und kaufmännisch einsteigen möchten

Strukturierte Portale für strukturierte Berufe

„Gerade im Büro- und Verwaltungsbereich sind Bewerber:innen oft sehr konkret auf bestimmte Rollen oder Branchen ausgerichtet. Gleichzeitig gibt es viele Quereinsteiger, die gute Chancen hätten – aber die passenden Angebote nicht finden. Unsere spezialisierten Jobportale schaffen hier eine klare, thematische Orientierung“, erklärt ein Sprecher von 1A-Stellenmarkt.de.

Die Portale bieten eine intuitive Filterung nach Ort, Berufsfeld und Arbeitszeitmodell. Zielgruppen sind sowohl Berufseinsteiger:innen als auch erfahrene Kräfte mit kaufmännischem Hintergrund – aber auch Branchenwechsler:innen, etwa aus Gastronomie, Pflege oder Logistik, die ihre Stärken in Organisation und Kommunikation künftig im Büro oder Vertrieb einbringen möchten.

Redaktionelle Begleitung und individuelle Beratung

Neben den Stellenangeboten wird das Portalangebot sukzessive um Bewerbungstipps, Berufsbilder und Informationen zu Quereinstieg, Umschulung und Weiterbildung ergänzt. So entsteht ein praxisnahes Umfeld, das über den bloßen Jobtitel hinausdenkt – und Bewerber:innen bei ihrem beruflichen Weg begleitet.

Synergie mit dem Hauptportal – ohne Mehraufwand

Unternehmen, die ihre Stellenangebote bereits auf 1A-Stellenmarkt.de veröffentlichen, profitieren automatisch von einer zusätzlichen Ausspielung auf den passenden Spezialportalen – ohne technischen Zusatzaufwand. So steigt die Sichtbarkeit in den jeweils relevanten Bewerbergruppen – regional wie thematisch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

1A Infosysteme GmbH

Herr Jörg Teichler

Goseriede 1

30159 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511-45089914

web ..: https://www.1A-Stellenmarkt.de

email : presse@1a-infosysteme.de

Die 1A Infosysteme GmbH mit Sitz in Hannover entwickelt seit 1999 digitale Themenportale zur gezielten Verbindung von Arbeitgebern und Bewerber:innen. Zum Portfolio zählen bekannte Plattformen wie 1A-Stellenmarkt.de, 1A-Portale.de, 1A-Immobilienmarkt.de und 1A-Automarkt.de. Ergänzt wird das Netzwerk durch über 100 spezialisierte Portale, die passgenau auf Berufsgruppen und Branchen zugeschnitten sind – darunter Buero-Jobs-lokal.de, Vertrieb-Jobs-lokal.de und Quereinsteiger-Jobs-lokal.de. Ziel ist es, die Sichtbarkeit für offene Stellen zu erhöhen und Bewerber:innen eine klare Orientierung im Arbeitsmarkt zu bieten.

