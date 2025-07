Jobs im Einzelhandel – Neue Jobportale für Verkäufer:innen und Marktleiter gestartet

Jobs-beim-Einzelhaendler.de, Teilzeit-Jobs-lokal.de und Minijobs-und-Nebenjobs.de bündeln aktuelle Stellenangebote und erleichtern den Zugang zu flexiblen Beschäftigungsformen im Einzelhandel.

Hannover, Juli 2025 – Kaum ein Bereich beschäftigt so viele Menschen in Deutschland wie der Einzelhandel. Von der Kassiererin im Supermarkt bis zum Marktleiter im Fachhandel – der Bedarf an Personal ist hoch und vielfältig. Gleichzeitig verändert sich der Arbeitsmarkt: Flexibilität, Nebenjobs und Teilzeitmodelle gewinnen an Bedeutung. Um Bewerber:innen gezielter anzusprechen, hat 1A-Stellenmarkt.de drei neue Themenportale gestartet.

Zu den Portalen zählen:

Jobs-beim-Einzelhaendler.de – für Verkaufsberufe in Supermärkten, Drogerien, Möbelhäusern, Textilhandel & Co.

Teilzeit-Jobs-lokal.de – für flexible Arbeitszeitmodelle in Handel, Service und Büro – lokal gefiltert

Minijobs-und-Nebenjobs.de – für Schüler:innen, Studierende, Rentner:innen und alle, die zusätzlich arbeiten wollen

„Der Einzelhandel ist eine der letzten großen Branchen mit echten Einstiegs- und Aufstiegschancen für viele Zielgruppen – auch ohne Hochschulabschluss. Gleichzeitig hat sich die Erwartung an Arbeitszeiten verändert. Teilzeit, Aushilfe und Nebenjobmodelle sind heute Standard – und wir bieten dafür jetzt zielgenaue Plattformen“, sagt ein Sprecher von 1A-Stellenmarkt.de.

Hoher Personalbedarf – geringe Sichtbarkeit

Ob Discounter, Modehaus oder Baumarkt: Viele Unternehmen suchen regelmäßig neue Verkäufer:innen, Lagerkräfte, Filialleiter oder Kassierer:innen. Doch im breiten Stellenmarkt gehen diese Angebote oft unter. Die neuen Spezialportale bündeln genau diese Stellen und bieten Jobsuchenden eine klare Orientierung – filterbar nach Ort, Branche und Arbeitszeitmodell.

Gezielte Portale – besserer Zugang

Die Portale richten sich an Berufseinsteiger:innen, Menschen in beruflicher Neuorientierung, Teilzeitinteressierte, aber auch an Mini-Jobber und Rentner:innen. Neben aktuellen Stellenangeboten bieten sie künftig auch Hilfestellungen zu Bewerbungen, Informationen zu Tarifverträgen sowie Tipps zum Wiedereinstieg nach Elternzeit oder Krankheit.

Auch Arbeitgeber profitieren

Unternehmen, die ihre Stellen über den Hauptmarktplatz 1A-Stellenmarkt.de veröffentlichen, werden automatisch auch auf den passenden Spezialportalen ausgespielt – ohne Mehraufwand. So wird die Reichweite gezielt erhöht, insbesondere bei Zielgruppen, die klassische Jobbörsen oft übersehen.

