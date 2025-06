Jobs-beim-Autobauer.de geht online – Karriereplattform für BMW, Tesla & Co. startet durch

Das neue Portal Jobs-beim-Autobauer.de bündelt Stellenangebote führender Automarken und liefert Orientierung für alle, die eine Karriere in der Automobilbranche starten oder neu ausrichten möchten.

Ein neues Jobportal bringt Übersicht und Orientierung in die Arbeitswelt der deutschen Automobilbranche – mit Stellenangeboten von führenden Marken und Infos zu Teilzeit, Ausbildung & Quereinstieg.

Jobs-beim-Autobauer.de ist das neue Spezialportal für Karrieren in der Automobilbranche. Als Service des deutschlandweit bekannten Portals 1A-Stellenmarkt.de vereint die Plattform tagesaktuelle Stellenangebote führender Autohersteller – darunter BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Audi, Volkswagen oder Porsche – mit fundierten Informationen rund um Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewege.

Dank der technischen Integration von Partnern wie StepStone, Stellenanzeigen.de und Joblift können Nutzer auf eine umfassende Auswahl von Jobangeboten zugreifen. Besonders nutzerfreundlich: Die Filterung nach Arbeitgebermarke, Standort sowie Beschäftigungsart (z. B. Teilzeit, Quereinstieg oder Ausbildung) ist intuitiv möglich.

„Gerade im Bereich Produktion, Logistik oder Verwaltung bei Automobilherstellern herrscht Fachkräftemangel. Gleichzeitig interessieren sich viele Menschen für die Arbeit bei bekannten Marken – sei es aus Begeisterung für Technik oder wegen der Arbeitgeberattraktivität. Genau hier setzen wir an“, erklärt der Betreiber von Jobs-beim-Autobauer.de.

Neben der Stellenübersicht bietet die Plattform umfassende Infoseiten und Karrieretipps – etwa zu Bewerbung und Gehalt bei Autobauern, zu Einstiegsmöglichkeiten für Branchenwechsler oder zu Ausbildungsplätzen bei BMW, Audi & Co. Ziel ist es, Jobsuchenden nicht nur eine Plattform, sondern auch eine echte Entscheidungshilfe zu bieten.

Jobs-beim-Autobauer.de richtet sich sowohl an Berufseinsteiger und Azubis als auch an erfahrene Fachkräfte, Quereinsteiger und Menschen auf der Suche nach Teilzeitmodellen. Die Seite versteht sich dabei als redaktionell betreute Anlaufstelle für alle, die ihre berufliche Zukunft in der Automobilbranche sehen.

Über Jobs-beim-Autobauer.de

Das Portal ist ein Angebot von 1A-Stellenmarkt.de und wurde speziell für die Bedürfnisse von Bewerberinnen und Bewerbern entwickelt, die gezielt nach Arbeitsplätzen bei deutschen und internationalen Autoherstellern suchen. Neben aktuellen Stellenangeboten gibt es thematische Einstiegsportale, unter anderem zu Teilzeit, Ausbildung und Karrierechancen bei bekannten Marken.

Weiterführende Informationen & Stellenangebote:

? www.jobs-beim-autobauer.de

1A Infosysteme GmbH

Jörg Teichler

Goseriede 1

30159 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511-45089904

web ..: https://www.jobs-beim-autobauer.de

email : kontakt@jobs-beim-autobauer.de

Die 1A Infosysteme GmbH mit Sitz in Deutschland ist seit 1999 erfolgreicher Betreiber digitaler Themenportale. Als Entwickler und Herausgeber der etablierten 1A-Portale.de gehört das Unternehmen zu den Pionieren im Bereich themenspezifischer Online-Plattformen für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen.

Die Portalgruppe umfasst heute eine Vielzahl namhafter Plattformen, darunter: 1A-Portale.de, 1A-Automarkt.de, 1A-Immobilienmarkt.de, 1A-Stellenmarkt.de, 1A-Reisemarkt.de.

Darüber hinaus betreibt die 1A Infosysteme GmbH über 100 thematische Spezialportale und regionale Marktplätze, die den Nutzern passgenaue Informationen, Angebote und Services bereitstellen – stets mit einem Fokus auf Übersichtlichkeit, Nutzerfreundlichkeit und regionaler Relevanz.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung steht die 1A Infosysteme GmbH für digitale Orientierung in zentralen Lebensbereichen, nutzergerechte Plattformkonzepte, langfristige Qualität und nachhaltigen Online-Erfolg.

Durch die intelligente Kombination aus Technologie, Redaktion und SEO-Kompetenz schafft das Unternehmen Plattformen mit Substanz – für eine digitale Welt, die Orientierung gibt.

1A Infosysteme GmbH

Herr Jörg Teichler

Goseriede 1

30159 Hannover

fon ..: 0511-45089904

email : kontakt@1a-infosysteme.de

