Consulting4IT und Makro Factory geben Partnerschaft bekannt

Waldbronn, 30. Mai 2025 – Die Consulting4IT GmbH und die Makro Factory GmbH & Co. KG haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.

Partnerschaft auf Basis gemeinsamer Wert

Beide Unternehmen engagieren sich im Senat der Wirtschaft Deutschland – einer parteiunabhängigen Organisation, die sich für eine ökosoziale Marktwirtschaft und gesellschaftliche Verantwortung in der Wirtschaft einsetzt. Hier begegneten sich Mirko Oesterhaus, Geschäftsführer von Consulting4IT, und Peter Dittmar, Geschäftsführer der Makro Factory, erstmals persönlich. Im Gespräch zeigte sich schnell, dass beide Unternehmen fachlich wie kulturell auf einer Linie liegen – was schließlich zur Idee einer Partnerschaft auf Augenhöhe führte.

„Peter und mich verbindet nicht nur die Lust auf regelmäßigen Erfahrungsaustausch bei übertrieben deftigen Brotzeiten. Vielmehr ist es unser gemeinsames Werteverständnis“, schmunzelt Mirko Oesterhaus. „Wir denken über die klassischen Branchengrenzen hinaus, handeln lösungsorientiert und setzen auf langfristige Beziehungen – intern wie extern. Beruflich wie privat.“ Ergänzend dazu bringt Peter Dittmar den wertschöpfenden Aspekt der Partnerschaft auf den Punkt: „In einer Welt, in der leider wieder verstärkt das ,Gegeneinander‘ in den Vordergrund gestellt wird, sind wir gerne die Exoten, die nach wie vor an Synergien im Miteinander glauben. So können wir unsere jeweiligen Stärken kombinieren und alle profitieren davon – wir als Unternehmen ebenso wie unsere Kunden.“

Service Management trifft auf IT Infrastructure und Security

Wo Consulting4IT auf IT Service Management Lösungen spezialisiert ist, liegt der Schwerpunkt der Makro Factory auf Prozessoptimierung, IT Security, Infrastruktur und digitale Resilienz. Beide Unternehmen sind langjährige Matrix42-Partner und beraten branchenübergreifend Kunden von KUM bis Großkunden im Konzernumfeld. Die Partnerschaft sieht vor, die jeweiligen Kernlösungen auch gegenseitig im Markt zu positionieren: So wird die Makro Factory die von der Consulting4IT entwickelten Add-ons für Matrix42 sowie deren Lösung für den First Level Support „F4SD“ in ihr Portfolio aufnehmen. Consulting4IT wiederum nimmt den neuen Partner mit ins Boot, wenn Potenzial für deren Eigenentwicklungen besteht – darunter etwa der Makro Accelerated Recovery Service oder MakroID, wobei es sich um Lösungen der Datenwiederherstellung sowie zur Zweifaktor-Authentifizierung handelt.

F4SD wird als technologische Brücke der Partnerschaft fungieren. Die von Consulting4IT entwickelte Lösung für den First Level Support wird derzeit um eine Schnittstelle zu Citrix erweitert, was die Anwendung für die Makro Factory als Citrix-Spezialisten zur idealen Ergänzung im eigenen Portfolio macht. Auf diese Weise lassen sich Synergien schaffen, die beide Partner aktiv nutzen möchten. Ziel ist es, durch gebündelte Expertise das volle Potenzial beider Welten zu erschließen: Infrastruktur und Security auf der einen Seite, Serviceprozesse und Supportoptimierung auf der anderen.

„Unsere Kunden brauchen Lösungen, die einfach laufen – vom Prozess bis zur Plattform“, erklärt Patrick Hild, ebenfalls Geschäftsführer der Consulting4IT. „Gemeinsam liefern wir genau das – ganz ohne Reibungsverlust, aber mit richtig viel Know-how.“

Erster gemeinsamer Auftritt auf der it-sa geplant

Die neue Partnerschaft wird erstmals auf der diesjährigen it-sa präsentiert, wo die Makro Factory mit auf dem Messestand von Consulting4IT vertreten sein wird. Im Rahmen des Messeauftritts werden die Unternehmen ihre Kooperation vorstellen und Einblicke in das kombinierte Portfolio geben.

Über Makro Factory:

Makro Factory begleitet Unternehmen seit über 30 Jahren sicher in die digitale Zukunft. Der IT-Spezialist mit Firmensitz in der Technologieregion Karlsruhe realisiert maßgeschneiderte IT-Lösungen für individuelle Unternehmensziele – mit höchstem Fokus auf IT-Security und Business Continuity Management (BCM).

Makro Factory setzt modernste Sicherheitstechnologien, bewährte Verfahren und ganzheitliche BCM-Strategien ein, um IT-Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu schützen und gleichzeitig die Betriebsfähigkeit von Unternehmen auch im Krisenfall zu sichern. Darüber hinaus bietet Makro Factory kompetente Beratung zu Cloud-Technologien, Identity- & Service Management-Lösungen sowie den Betrieb kompletter IT-Umgebungen an. Mehr Informationen unter: www.makrofactory.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Consulting4IT GmbH

Frau Linda Schmittner

Im Ermlisgrund 8

76337 Waldbronn

Deutschland

fon ..: 01510069082

web ..: https://consulting4it.de/

email : linda.schmittner@consulting4it.de

Die Consulting4IT GmbH bietet Unternehmen aus Mittelstand und Konzernumfeld seit 2003 Beratung und Komplettlösungen in den Bereichen Service Management und Client Analytics an. Dabei konzentriert sich das Unternehmen neben eigenen Produkten auf die Hersteller Matrix42 und Nexthink, bei denen es jeweils den höchstmöglichen Partnerstatus innehat. Mit der ersten Eigenentwicklung „F4SD“ hat das Unternehmen seit 2022 auch den Markt der Software-Hersteller betreten. An den drei Standorten Waldbronn bei Karlsruhe, Hamburg und Bad Camberg beschäftigt Consulting4IT ca. 130 Mitarbeiter. Alle Consultants sowie Support- und Vertriebsmitarbeiter sind umfassend auf die Eigenentwicklungen und Partnerprodukte zertifiziert. Neben dem Lizenzvertrieb, der Beratung und Implementierung offeriert Consulting4IT seinen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket: Eine ausgewiesene Support-Hotline, eine mehr als 20 Trainingsformate umfassenden Academy mit 3 hybriden Schulungsräumen und jährlich an die 500 Schulungsteilnehmern sowie der Entwicklung funktionserweiternder Custom Packs und Add-ons für Matrix42. Mehr Informationen unter www.consulting4it.de.

Pressekontakt:

Consulting4IT GmbH

Frau Linda Schmittner

Im Ermlisgrund 8

76337 Waldbronn

fon ..: 01510069082

email : linda.schmittner@consulting4it.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BBQ DAY in Bayreuth: Treffpunkt für BBQ-Feinschmecker Jobs-beim-Autobauer.de geht online – Karriereplattform für BMW, Tesla & Co. startet durch