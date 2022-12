PAS und AMANA geben strategische Partnerschaft bekannt

PAS Financial Advisory AG und AMANA consulting GmbH geben eine strategische Partnerschaft bekannt.

Die PAS Financial Advisory AG (PAS) mit Hauptsitz in Stuttgart, und AMANA consulting GmbH (AMANA), Essen, ein Anbieter spezialisierter, benutzerfreundlicher und intelligenter Systeme in den Bereichen Steuern, Disclosure Management, XBRL sowie Leasing, gehen eine strategische Partnerschaft ein.

Ab sofort übernimmt die Finance Beratung PAS den Vertrieb, die Implementierung und die umfassende fachliche Beratung sowie Wartung und Support rund um die AMANA Produkte „SmartNotes“ und „GloablLeaseCenter“.

Durch die Partnerschaft mit AMANA ergänzt die PAS ihre Produktpalette in den Bereichen Financial Reporting und Finance Optimization hinsichtlich der effizienten und intelligenten Automatisierung der Geschäftsberichtserstellung. Die maktführende Disclosure Management Lösung „SmartNotes“ arbeitet vom ersten Datenimport über das Einpflegen von Korrekturen bis hin zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts im druckreifen Layout ohne Medienbruch. Zudem ermöglicht „SmartNotes“ eine einfache Handhabung, eine übersichtliche Menüführung sowie die Ausführung automatisierter Arbeitsschritte im Rahmen der Erstellung von Geschäftsberichten.

Die Partnerschaft unterstreicht den eingeschlagenen Weg der PAS, ihren Mandanten smarte Finance Lösungen entlang der CFO-Agenda aus einer Hand anzubieten. „SmartNotes“ ist daher die optimale Ergänzung zu den umfangreichen LucaNet Services der PAS hin zu einer effizienten und digitalen Geschäftsberichtserstattung.

„Die AMANA Partnerschaft ist eine großartige Nachricht für unsere Kunden. Gepaart mit unserer fachlichen Expertise bieten wir unseren Kunden eine umfassende Betreuung im Disclosure Management,“ kommentiert Thomas Kuhnert, Partner im Bereich Finance Optimization bei der PAS Financial Advisory AG. „Die gemeinsame Partnerschaft steht auf einem stabilen Fundament, da wir in der Vergangenheit zusammen mit AMANA bereits zahlreiche Projekte erfolgreich abgeschlossen haben.“

Von der Partnerschaft sollen insbesondere Mandanten profitieren, die eine Digitalisierung ihrer Finanzprozesse anstreben oder ihre Abschlussprozesse beschleunigen müssen.

Die PAS Financial Advisory AG unterstreicht als aktuell wachstumsstärkste Beratung Deutschlands ihr klares Ziel, sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda zu entwickeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PAS Financial Advisory AG

Frau Yasemin Senguel

Theodor-Heuss-Straße 10

70174 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-414 270 92

web ..: https://pasfa.de

email : yasemin.senguel@pasfa.de

Die PAS ist eines der größten unabhängigen, inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda. Wir bieten ganzheitliche und innovative Lösungen an. Damit schaffen wir gemeinsam echten Mehrwert für unsere Mandanten.

Bei uns haben sich menschlich und fachlich herausragende Persönlichkeiten in einem innovativen und dynamischen Beratungsunternehmen zusammengefunden, das seine Mandanten auf dem Weg entlang einer modernen CFO-Agenda begleitet. Wir kombinieren fachliche, prozessuale und technische Expertise sowie Digitalisierungskompetenz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und beschäftigt darüber hinaus Teams in München, Frankfurt, Düsseldorf, Augsburg und Berlin.

