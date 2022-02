DeFi Technologies gibt strategische Partnerschaft mit RockX zur Generierung von Staking-Erträgen über Finanzprodukte bekannt

– RockX verfügt über ein gestaktes Vermögen von mehr als 400 Mio. Dollar, was einer jährlichen Rendite von 40 Mio. Dollar entspricht

– Die beiden Unternehmen werden an der Entwicklung von innovativen, durch Vermögenswerte abgesicherten ETPs arbeiten

Toronto, 17. Februar 2022 — DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den herkömmlichen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzsystem schließt, gibt eine strategische Partnerschaft zur Generierung von Staking-Erträgen über Finanzprodukte mit der Firma RockX bekannt.

RockX (www.rockx.com) ist ein in Singapur ansässiger institutioneller Gateway zur Finanzwirtschaft der Kryptowährungen und Blockchains. Das Unternehmen verfügt über sichere Validatoren und Zugangsknoten, um die innovativsten Protokolle am Markt zu unterstützen, und hat ein gestaktes Vermögen von mehr als 400 Mio. Dollar, was einem jährlichen Ertrag von 40 Mio. Dollar entspricht.

Die strategische Partnerschaft bildet für DeFi Technologies und RockX einen entsprechenden Rahmen, um die Staking-Komponenten der jeweiligen Infrastrukturen für börsengehandelte Produkte (ETPs) beider Unternehmen zu optimieren, gemeinsam ETP-Produkte zu entwickeln sowie institutionelle Staking-Dienste, Verwahrungsdienste und Datenmigration in Echtzeit über Oracles anzubieten.

DeFi Technologies entwickelt sich kontinuierlich zu einem der am stärksten diversifizierten und ganzheitlichen Web 3.0-Anbieter der Welt, erklärt Russell Starr, Executive Chairman und CEO von DeFi Technologies. Diese Partnerschaft mit RockX ist ein weiterer Schritt in unserer Entwicklung hin zur besten Option, Anlegern ein diversifiziertes Engagement im Web 3.0 zu bieten.

Staking bietet den Krypto-Natives risikofreie, nachhaltige Renditen auf Proof-of-Stake- (POS)-Assets. Nachdem immer mehr Menschen Zugang zu POS-Assets erhalten und die Marktkapitalisierung im Zuge der breiteren Nutzung von Blockchains zunimmt, sind Staking-Prämien eine milliardenschwere Einnahmequelle, die man sich nicht entgehen lassen sollte, weiß Zhuling Chen, Director und CEO von RockX. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit DeFi Technologies zusammenzuarbeiten, um auch auf regulierte ETP-Produkte Staking-Prämien zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass alle zukünftigen Finanzprodukte solche Renditen abwerfen. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte werden in einer sicheren Wallet nach Wahl gespeichert und verwahrt.

Weitere Informationen zu DeFi Technologies und Valour finden Sie unter defi.tech und valour.com.

# # #

Über RockX

RockX (www.rockx.com) ist ein asiatischer One-Stop-Gateway zur Finanzwirtschaft der Kryptowährungen und Blockchains. Das Team verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Mining, Staking, Protokollrecherche und Infrastrukturdesign. In den letzten Jahren hat das Unternehmen für Entwickler Zugangsknoten (Schnittstellen) für die beliebten Layer-1- und Layer-2-Protokolle erstellt und unterstützt Unternehmen dabei, nahtlos auf Blockchains zuzugreifen und mit ihnen zu interagieren.

RockX verfügt über gestakte Token im Wert von über 400 Millionen USD und ist damit eine der führenden Staking-Plattformen in Asien. RockX legt seinen Geschäftsschwerpunkt darauf, institutionelle und vermögende Kunden weltweit bei der Steigerung ihrer Renditen aus Kryptowährungen zu unterstützen. Die Firma ist stets offen für die Zusammenarbeit mit synergistischen Partnern und innovativen Web 3.0-Projekten, um letztlich den Aufbau dieses Ökosystems zu unterstützen.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren identifizieren wir Chancen und Innovationsbereiche, und wir bauen auf und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Besuchen Sie defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen zu abonnieren.

Über Valour

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF). Nähere Informationen zu Valour finden Sie unter www.valour.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören u. a. Aussagen in Bezug auf die Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft und die damit verbundenen Bedingungen, potenzielle Synergien zwischen DeFi Technologies und RockX, das Wachstum und die Akzeptanz von dezentraler Finanzierung, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Vorschriften und Regelungen in der Schweiz in Bezug auf Finanzinstitute, die Anlegernachfrage nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf DeFi Technologies und RockX wurden von den jeweiligen Parteien für die Aufnahme in diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellt, und jede Partei und ihre Direktoren und leitenden Angestellten haben sich in Bezug auf alle Informationen über die andere Partei vollständig auf die andere Partei verlassen. DeFi Technologies hat die von RockX bereitgestellten Informationen nicht mit der gebotenen Sorgfalt geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

