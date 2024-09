Bugcrowd erweitert Vorstand durch Ex-Carbon-Black-CEO Patrick Morley

Erfahrene Führungspersönlichkeit im Bereich Sicherheit für öffentliche Unternehmen

Bugcrowd, Spezialist im Bereich Crowdsourced Security, hat Patrick Morley in den Vorstand des Unternehmens aufgenommen. Morley war 14 Jahre lang CEO von Carbon Black, einem Anbieter von cloudbasierter Endpunktsicherheitssoftware. Er führte das Unternehmen von seinen Anfängen bis zum Börsengang an der Nasdaq im Jahr 2018 und beaufsichtigte anschließend die Übernahme durch VMware im Jahr 2019.

Morley stößt zu einem erfahrenen Vorstand bei Bugcrowd, der das Unternehmen bis 2024 zu erheblichem Wachstum geführt hat. Dies umfasst eine große Finanzierungsrunde in Höhe von 102 Millionen US-Dollar, die Übernahme von Informer und die Aufnahme von über 130 neuen Kunden in die Bugcrowd-Plattform in der ersten Hälfte dieses Jahres.

„Ich bin zu Bugcrowd gekommen, weil ich glaube, dass sie den Markt erobern werden – und ich möchte dazu beitragen, dass dies geschieht“, erklärte Patrick Morley, neues Vorstandsmitglied von Bugcrowd. „Bugcrowd hat seine Plattformführerschaft im Bereich Crowdsourced Security bewiesen und ist perfekt positioniert, um diesen Bereich anzuführen. Es ist eine aufregende Zeit, Teil eines Teams zu sein, das echte Innovationen im Bereich der Cybersicherheit vorantreibt, und ich freue mich darauf, an der Seite eines so talentierten Vorstands und Führungsteams zu diesem Erfolg beizutragen.“

Während seiner Amtszeit als CEO von Carbon Black half Morley dabei, das Unternehmen von 20 auf 1.200 Mitarbeiter zu vergrößern und über 20.000 Kunden zu betreuen. Im Jahr 2019 übernahm VMware Carbon Black für 2,1 Milliarden US-Dollar. Vor seiner Zeit bei Carbon Black war Morley CEO des Digital-Identity-Unternehmens Imprivata und anschließend COO des ehemaligen Softwareunternehmens Corel Corporation.

„Mit Patrick ergänzen wir unser erfahrenes Team im Vorstand um einen weiteren erfahrenen Cybersecurity-Experten“, sagte Dave Gerry, CEO von Bugcrowd. „Bugcrowd wächst schnell und das in vielerlei Hinsicht. Das Unternehmen selbst wächst weiter, die Fähigkeiten der Bugcrowd-Plattform entwickeln sich weiter, und wir haben durch eine Reihe neuer Kunden Erfolg am Markt. In dieser Wachstumsphase freue ich mich, eine weitere erfahrene Stimme in die Unternehmensführung aufzunehmen, insbesondere jemanden, der ein Unternehmen in einer ähnlichen Phase geführt hat, in der sich Bugcrowd jetzt befindet. Ich freue mich darauf, mit Patrick zusammenzuarbeiten, wenn Bugcrowd in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 weitere Fortschritte macht.“

Die Bugcrowd-Plattform verbindet Unternehmen mit vertrauenswürdigen Sicherheitsforschern und Hackern, um sich proaktiv gegen hochentwickelte Bedrohungen zu schützen. Seit über einem Jahrzehnt hat der eigene „Skills-as-a-Service“-Ansatz von Bugcrowd für mehr als 1.200 Kunden – darunter OpenAI, Google, T-Mobile, Carvana, das CDAO des US-Verteidigungsministeriums, ExpressVPN, Rapyd, New Relic und OpenSea – mehr hochwirksame Schwachstellen aufgedeckt als herkömmliche Methoden und einen deutlicheren ROI erzielt. Mit der Flexibilität und dem Zugang zu einem Jahrzehnt an Schwachstelleninformationen hat sich die Bugcrowd-Plattform weiterentwickelt, um eine sich verändernde Angriffsfläche zu adressieren, die durch die Einführung von mobiler Infrastruktur, hybrider Arbeit, APIs, Krypto, Cloud-Workloads und KI beeinflusst wird. Zu den Crowdsourced-Lösungen von Bugcrowd gehören Penetrationstests als Service, verwaltete Bug Bounties, Programme zur Aufdeckung von Schwachstellen (VDPs) und KI-Sicherheitsprodukte.

Weitere Informationen über Bugcrowd finden sich unter www.bugcrowd.com

