ISX Financial: CEO Nikogiannis Karantzis über die Wachstumsstrategie des IPO-Kandidaten

In der sich rasch entwickelnden offenen Bankenbranche können eine starke Innovationskultur und eine differenzierte Strategie entscheidende Wettbewerbsfaktoren sein. Der CEO des IPO-Kandidaten ISX Financial EU PLC (ISXPlc; ISIN: CY0200861017), Nikogiannis Karantzis, verfolgt in dieser Hinsicht eine klare Linie.

Nikogiannis Karantzis, CEO von ISX Plc, hat eine deutliche Vision für die kommenden Geschäftsjahre des IPO-Kandidaten. Konkret spricht er davon, dass der gesamte Zahlungszyklus vom Zahlungsempfänger bis zum Zahler von ISX kontrolliert wird und Online-Kartenzahlungen vollständig und vollständig ersetzt¹. Das Unternehmen sieht sich selbst als Innovator im Bereich der Bankentechnologie, der darauf abzielt, Zahlungen durch technologische Innovationen und die strikte Einhaltung von Vorschriften sicherer und effizienter zu machen.

ISXPLCs Zukunftsvision und Strategie

ISX Plc ist bestrebt, die Branche durch innovative, selbst entwickelte und patentierte Technologien neu zu definieren, wobei Kundenpräferenz, Verbraucherschutz und Betrugsprävention stets im Vordergrund stehen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine Kombination aus fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen, sofortigen Abrechnungen und vollautomatischem Abgleich der Schlüssel zu sicheren und transparenten Zahlungen ist. Die Vision von ISX Plc geht über die reine Bereitstellung von Zahlungslösungen hinaus – das Unternehmen will neue Standards für den Sektor setzen und den größten Teil der Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr übernehmen.

Im Mittelpunkt der Strategie von ISX Plc steht die kontinuierliche Anpassung an regulatorische Anforderungen wie die PSD3-Richtlinie in Europa und die neuen Anforderungen der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien. Laut Nikogiannis Karantzis investiert der Banking-Tech-Innovator daher stark in Forschung und Entwicklung, um Technologien zu entwickeln und zu patentieren, die nicht nur den aktuellen Marktanforderungen entsprechen, sondern auch zukunftssicher sind.

Strategisch treibt ISX Plc die Innovation im Zahlungsverkehr durch die Einführung neuer Technologien wie der PaidBy®-Plattform voran, die Echtzeitabrechnungen und automatisierte Abstimmungsprozesse ermöglicht und damit neue Standards in der Branche setzt. Um höchste Sicherheits- und Compliance-Standards zu gewährleisten, setzt ISX Plc außerdem auf strenge Authentifizierungsverfahren und Echtzeit-Benachrichtigungen, um den Schutz vor Betrug zu erhöhen und die Integrität des Zahlungsverkehrs sicherzustellen.

Ehrgeiziges Ziel

Die Ziele von ISX Plc sind klar auf die Schaffung eines sicheren, benutzerfreundlichen und effizienten Zahlungssystems ausgerichtet:

Marktführerschaft im Open Banking: ISX Plc strebt die Marktführerschaft im Bereich Open Banking an, indem sie innovative und kundenorientierte Lösungen anbietet, von denen sowohl Unternehmen als auch Verbraucher profitieren.

Förderung der Masseneinführung von Open Banking: Durch die Entwicklung von sicheren, transparenten und einfach zu integrierenden Zahlungslösungen will ISX Plc die Masseneinführung von Open Banking² vorantreiben und gleichzeitig die Kundenbindung stärken.

In die Zukunft investieren: Mit erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung will ISX Plc die nächste Generation von Zahlungslösungen entwickeln, die den sich ständig ändernden Marktanforderungen und regulatorischen Standards entsprechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ISX Plc eine zukunftsorientierte Strategie verfolgt, die auf eigene kundenorientierte Innovationen setzt. Diese zielen darauf ab, weite Teile der Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr zu öffnen und flexibel auf die neuesten Regulierungen und Entwicklungen in der Open Banking Industrie zu reagieren. Damit sieht sich ISX Plc für die Zukunft und den bevorstehenden Börsengang gut positioniert.

———-

Lassen Sie sich in den Verteiler für ISX Financial oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler ISX Financial oder Nebenwerte.

ISX Financial

www.isx.financial

Quellen:

¹www.it-finanzmagazin.de/open-banking-ixs-financial-214092/

²www.sharewise.com/de/news_articles/Wie_der_Borsenkandidat_ISX_Financial_die_Zukunft_des_Zahlungsverkehrs_gestaltet_irwpressede_20240813_1224

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ISX Financial. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bugcrowd erweitert Vorstand durch Ex-Carbon-Black-CEO Patrick Morley Google missbraucht Marktmacht