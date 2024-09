Mit VCI Global können Anleger mehrere Trends spielen

Der Boom bei Künstlichen Intelligenz führt zu massiven Investitionen bei den großen Tech-Konzernen wie bei Unternehmen, die die KI in ihren Alltag integrieren wollen. VCI Global ist bei dieser und vielen weiteren Entwicklungen wie der IT-Security mit dabei. Das Unternehmen kombiniert sein Beratungswissen mit Beteiligungen in diesem und anderen Boom-Sektoren. Mit der Aktie von VCI Global können Anleger gleich mehrere Trends auf einmal spielen. Dabei ist VCI Global profitabel: Im ersten Halbjahr 2024 lag das Umsatzplus bei 44% und das Gewinnplus bei 25%. Nun ist ein Aktienrückkaufprogramm geplant.

Künstliche Intelligenz: Das Wettrennen hat schon lange begonnen!

Das Wettrennen im Bereich der Künstlichen Intelligenz führt zu nie gekannten Investitionen der Anbieter und bei Unternehmen. So gab Microsoft im Februar bekannt, dass es 3,2 Mrd. Euro in den Ausbau seiner Rechenzentren für Cloud- und KI-Anwendungen in Deutschland investieren will. Es ist die größte Investition des Unternehmens in seiner 40-jährigen Geschichte hierzulande. Doch das wertvollste, börsennotierte Unternehmen der Welt steht nicht allein da. Überall auf der Welt entstehen neue Rechenzentren und werden hohe Milliardenbeträge in den Ausbau der KI-Infrastruktur gesteckt. Allein die fünf größten Tech-Konzerne der USA – neben Microsoft auch Apple, Google, Meta und Amazon – investieren dieses Jahr mehr als 200 Mrd. US-Dollar, wie TheMarket.ch berichtet. Dieser Betrag soll bis 2026 auf mehr als 250 Mrd. US-Dollar steigen. Und auch im Start-Up-Bereich fließen wieder die Gelder, wenn es um KI geht. So haben Investoren laut dem Branchenportal Crunchbase allein im 2. Quartal dieses Jahres rund 24 Mrd. US-Dollar in KI-Start-Ups investiert. Es herrscht Goldgräberstimmung. Und das gilt auch für Asien. So hat beispielsweise China seit 2017 jedes Jahr mehr Patente im Bereich generativer KI angemeldet als der Rest der Welt zusammen, wie die UN-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) aus Genf berichtete. Zum Vergleich: Institute aus China haben nach Wipo-Angaben mehr als 38.000 Patente im Bereich generativer KI angemeldet. Weit abgeschlagen dahinter lagen die USA mit 6.300, gefolgt von Südkorea, Japan und Indien. Großbritannien lag mit 714 Patenten auf Platz fünf, dicht gefolgt von Deutschland mit 708.

KI zieht sukzessive in den Alltag ein!

Doch das ist erst der Anfang einer Investitionswelle. Denn nun investieren auch immer mehr Unternehmen in ihre Prozesse und wollen dank KI-Anwendungen Kosten sparen, effizienter werden und so mittel- und langfristig höhere Gewinne einfahren. Das gilt für die Industrie genauso wie im Dienstleistungsbereich, wo beispielsweise bereits Call-Center erfolgreich auf KI-gesteuerte Chatbots setzen. Fakt ist aber auch, dass oft erst die Netzwerke, die KI-Infrastruktur mit ihrem enormen Bedarf an Rechenzentren und das interne Know how entwickelt werden müssen. Denn die KI geht im Zweifel in einigen Jahren nicht nur den Großkonzern, sondern auch den Bäcker um die Ecke an, wenn es um die Buchhaltung geht.

VCI Global setzt auf die Boom-Themen

All diese Unternehmen benötigen Know how und Unterstützung im Bereich Künstliche Intelligenz. Und genau hier ist VCI Global (0,22 US-Dollar, ISIN: VGG982181031) unterwegs. Das Beratungshaus mit Listung an der Nasdaq kombiniert sein Consulting Know how mit einem internationalen Netzwerk. Noch dazu beteiligt sich VCI Global direkt an Firmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Zudem gibt es auch Investments in den Bereichen IT-Sicherheit, Robotik und Fintechs.

Investment im Bereich IT-Sicherheit!

Im Bereich hat IT-Sicherheit hat VCI Global erst jüngst eine Transaktion durchgeführt, und zwar mit dem Frankfurter Unternehmen Cogia. Die Deutschen, die KI mit Cybersecurity verbinden, sind bekannt für ihre Messaging-Plattform Socializer Messenger. Diese hat VCO Global nun vollständig erworben und in Aktien bezahlt. Die Transaktion kommt auf ein Volumen von rund 5 Mio. US-Dollar.

VCI Global bringt dieses Asset zu 100% in ein gemeinsames Joint Venture namens AiSecure mit Cogia ein. Mit der Plattform kann internationalen Organisationen, Regierungen, aber auch dem Militär eine sichere und verschlüsselte Kommunikation ermöglicht werden. In Zeiten von Cyberkriegen ist AiSecure, an der die VCI Global künftig 70 Prozent und Cogia 30 Prozent halten wird, aktuell positioniert, um beim Thema sichere Kommunikation mitzuspielen. AiSecure plant bereits die Erweiterung der Plattform, um sichere Zahlungen zu ermöglichen. Zudem planen die beiden Partner, das Joint Venture AiSecure innerhalb von 12 bis 18 Monaten auf ein potenzielles Listing an der Technologiebörse Nasdaq vorzubereiten.

VCI Global vergrößert KI-Netzwerk

Daneben arbeitet VCI Global am Ausbau seines Netzwerks. So trat man als strategischer Partner der AI Computing Alliance (AICA) bei. Hier arbeitet das Unternehmen u.a. mit dem KI-Highflyer Super Micro Computer zusammen. Schon im Q2 2025 will man gemeinsam das zweite Hochleistungsrechenzentrum der Initiative in Betrieb nehmen. Hinter der AI Computing Alliance (AICA) stehen neben Super Micro Computer weitere hochkarätige Unternehmen wie die Enlight Corporation, Fortinet oder die J&V Energy Technology Corporation. Diese Unternehmen verfolgen das Anliegen, sogenannte AI Computing Centers (AICCs) zu etablieren und so das KI-Ökosystem voranzutreiben. Das erste AICC eine Hochleistungsrechenanlage, die in Taiwan errichtet wird. Gearbeitet wird dabei mit NVIDIA H200 Tensor Core GPUs, die insgesamt 93 PFLOPS an KI-Rechenleistung erzeugen. Das AICC wird damit eines der leistungsfähigsten KI-Rechenzentren weltweit sein. Das AICC in Taiwan soll bereits bis Ende 2024 den Betrieb aufnehmen. VCI Global wird als strategischer Partner fungieren und plant, bereits im zweiten Quartal 2025 das erste AICC in Malaysia zu errichten.

VCI Global: Hohe Nettogewinne und Aktienrückkaufprogramm

Dabei verdient VCI Global schon jetzt Geld mit seinen Engagements. 2023 gingen bereits Umsätze über 19,8 Mio. US-Dollar durch die Bücher. Ein Plus von 145 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Jahr geht das starke Wachstum nahtlos weiter. Für die ersten sechs Monate berichtete VCI Global von einem Umsatzplus von 44 Prozent auf 13,7 Mio. US-Dollar. Der Nettogewinn verbesserte sich um 25 Prozent auf 5,4 Mio. US-Dollar. Folgerichtig hat der Board of Directors ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 10 Mio. US-Dollar für die kommenden zwei Jahre bewilligt. Die an der Nasdaq gelistete Aktie von VCI Global kommt momentan auf einen Börsenwert von rund 25 Mio. US-Dollar.

———-

VCI Global

Land: Malaysia

ISIN: VGG982181031

v-capital.co/

