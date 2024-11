Bugcrowd schließt Partnerschaft mit Berliner Least Authority

Secure-by-Design-Beratungsunternehmen nutzt für kontinuierliche Tests die ethische Hacker-Community von Bugcrowd

Der Crowdsourced-Security-Spezialist Bugcrowd arbeitet künftig mit Least Authority zusammen, einem in Berlin ansässigen und weltweit tätigen Unternehmen im Bereich der sicheren Nutzung fortschrittlicher kryptografischer Techniken.

Least Authority bietet kundenspezifische Dienstleistungen zur Unterstützung des Designs und der Entwicklung von FinTech- und Web3-Produkten einschließlich Code-Audits, Spezifikationsprüfungen und Systemarchitekturbewertungen.

Das Unternehmen ist auf die Erforschung und Entwicklung von verteilten Systemen, Blockchain-Protokollen, KI/ML-Algorithmen und kryptografischen Protokollen spezialisiert, einschließlich Zero-Knowledge-Proofs und Mehrparteienberechnungen.

Bis heute hat Least Authority mehr als 225 Audits in Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Ethereum, MetaMask, Filecoin, Stacks, Polygon, Zcash und anderen durchgeführt.

Durch die Allianz mit Bugcrowd kann Least Authority nun auf die Fähigkeiten der Bugcrowd-Forschungsgemeinschaft zurückgreifen, um umfassende Prüfdienste für sich kontinuierlich weiterentwickelnde Systeme zu liefern.

Liz Steininger, CEO und Geschäftsführerin von Least Authority, erklärt: „In der heutigen, sich schnell entwickelnden Bedrohungslandschaft reicht es nicht mehr aus, sich auf traditionelle Sicherheitsmethoden zu verlassen. Wir freuen uns, eine zukunftsweisende Kombination mit Bugcrowd für Kunden anbieten zu können, die verstehen, dass Sicherheit ständige Innovation und Zusammenarbeit erfordert.“

Jacques Lopez, VP of Global Channel Sales & Strategic Alliances, Bugcrowd ergänzt: „Least Authority leistet erstaunliche Arbeit, um komplexe verteilte Umgebungen vom Entwurf bis zur Produktion zu sichern. Die Zusammenarbeit mit Bugcrowd ermöglicht es dem Unternehmen, mit kontinuierlichen Testservices unter Verwendung der KI-gestützten Plattform von Bugcrowd einen Mehrwert zu schaffen.“

Least Authority ist ein in Berlin ansässiges Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung datenschutzfreundlicher und nutzerorientierter Lösungen verschrieben hat. Durch umfassende Sicherheitsberatung, Produktentwicklung und Community-Initiativen befähigt das Unternehmen Menschen und Organisationen, ihre Daten zu sichern und ihre Privatsphäre zu schützen.

