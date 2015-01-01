Buna Ape: Kaffeekultur und flexibles Catering-Angebot für Events

Buna APE bringt italienische Kaffeekultur und flexibles Catering direkt zu Ihrem Event – für unvergessliche Genussmomente.

Ob Hochzeit, Messe oder Firmenfeier – wer eine Veranstaltung organisiert, wünscht sich, dass sie in Erinnerung bleibt. Dazu gehört auch eine kulinarische Begleitung, die Gäste anspricht und für Atmosphäre sorgt. Das Leipziger Unternehmen Buna APE hat sich auf diesen Bereich spezialisiert und bietet mit einer mobilen Kaffeebar ein Konzept, das italienische Tradition, zuverlässigen Service und flexible Zusatzleistungen miteinander verbindet. Doch das Angebot geht noch weit darüber hinaus!

Im Zentrum des Angebots steht die authentische rote Piaggo Ape, die als mobile Kaffeebar genutzt wird. Hier ist alles vorhanden, was für frisch zubereitete Kaffeespezialitäten benötigt wird. Die Getränkeliste reicht von Espresso und Cappuccino über Latte Macchiato bis hin zu Flat White oder Americano. Auch entkoffeinierte Varianten sowie pflanzliche Alternativen wie Hafer-, Soja- oder Mandelmilch sind erhältlich. Damit können Gastgeber ihren Gästen eine breite Auswahl anbieten – von klassisch bis modern. Ergänzt wird das Angebot durch ein mobiles Waffelcatering, das auf jeder Feier für Begeisterung sorgt. Die Waffeln mit kreativen Toppings werden dabei vor den Augen der Gäste frisch gebacken.

Durch die kompakte Größe von rund drei Metern Länge und eineinhalb Metern Breite kann die Ape flexibel eingesetzt werden – ob in Innenräumen, auf Firmengeländen oder im Außenbereich. Bei Bedarf sorgt ein Pavillon für Wettersicherheit. Mit einem Einstiegspreis von rund 300 Euro inklusive Kaffee und Service ist das Angebot attraktiv für verschiedene Veranstaltungsformate.

Darüber hinaus bietet Buna APE ein erweitertes Catering, das über den Kaffeegenuss hinausgeht. Für Hochzeiten, Messen oder Firmenevents können komplette Menüpakete gebucht werden, die individuell abgestimmt werden. Ob begleitendes Fingerfood, kleine Snacks oder ein Mitternachtsimbiss – das Team richtet sich nach den Bedürfnissen der Veranstaltung und liefert ein Gesamtpaket, das alle kulinarischen Aspekte und individuelle Wünsche berücksichtigt.

Wer bei Buna Ape bucht, profitiert dabei von einer klaren Organisation. Nach der Kontaktaufnahme erfolgt ein unverbindliches Erstgespräch, auf dessen Grundlage ein individuelles Angebot erstellt wird. Der Aufbau der Ape dauert am Veranstaltungstag nur wenige Stunden, ein normaler Stromanschluss ist dafür ausreichend. Nach dem Event übernimmt das Team selbstverständlich auch den Abbau. Auch bei großen Cateringkonzepten ist dafür gesorgt, dass sich Gastgeber um nichts Sorgen machen müssen und einfach ihre Veranstaltung genießen können.

Neben dem Catering stellt Buna APE auf Wunsch auch Mietmöbel, Veranstaltungstechnik und Dekoration bereit. Damit lässt sich z. B. die mobile Kaffeebar harmonisch in jedes Event integrieren und optisch wie organisatorisch abrunden. Gäste finden so einen gemütlichen Ort zum Genießen. Mit einem persönlichen Ansprechpartner, der während der gesamten Planung und Durchführung zur Verfügung steht, wird eine individuelle Betreuung gewährleistet.

Das Konzept hat sich bereits bei zahlreichen Kunden bewährt. Namhafte Unternehmen haben die mobile Kaffee Bar schon genutzt, um Gäste auf Messen, Jubiläen oder Präsentationen zu bewirten. Mehr als 1.000 zufriedene Gäste sprechen für die Qualität und Zuverlässigkeit des Angebots. Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Die Kaffees von Buna Ape sind fair gehandelt, was den großen Anspruch an Qualität unterstreicht.

