Bundesweiter MiBB-Sondertarif für Hausrat: bessere Leistungen, häufig günstiger – für schadenfreie Kunden

Ein exklusiver Rahmenvertrag ermöglicht MiBB einen Hausrat-Sondertarif, der Premium-Leistungen mit attraktiven Preisen verbindet – verfügbar für schadenfreie Versicherungsnehmer.

Die Hausratversicherung rückt derzeit so stark in den Fokus wie seit Jahren nicht mehr. Steigende Risiken, zunehmende Schadensfälle und eine enorme Spreizung der Beiträge führen dazu, dass Verbraucher wie auch Vermittler genauer hinschauen müssen. Zwischen den Tarifen der Anbieter bestehen große Unterschiede, sowohl bei den Preisen als auch bei den Leistungen, was Vergleiche oft erschwert.

Genau hier setzt MiBB Versicherungsmakler e.K. aus Emden – ehemals Berlin – an. Bernhard Klabe bietet einen bundesweiten Sondertarif, der in Deutschland nahezu einmalig ist: bessere Leistungen, oft deutlich niedrigere Beiträge und ausschließlich für nachweislich schadenfreie Kunden der letzten fünf Jahre.

MiBB verbindet Preisvorteile mit Höchstleistung. Das ist ein Widerspruch, den viele Menschen zunächst nicht für möglich halten. Unser Gehirn erwartet meist: Was besser ist, muss teurer sein. „Doch in der Hausratversicherung ist das bei meinem Sondertarif genau umgekehrt“, erklärt Bernhard Klabe. „Bei nahezu allen Postleitzahlen-Gebieten gelingt es, bessere Leistungen zu bieten und gleichzeitig günstiger zu sein. Das überrascht viele Interessenten positiv.“

Bessere Leistung muss nicht teurer sein

Von insgesamt 8.178 Postleitzahlgebieten in Deutschland kann MiBB in rund 7.200 Regionen ein Angebot unterbreiten,und das nicht nur konkurrenzfähig, sondern in der Regel mit Tarifen, die auch im Bereich der hochwertigen Premium-Deckungen unter den attraktivsten gehören. Ein weiteres Plus: Bei MiBB gilt eine umfassende Bestleistungsgarantie. Das bedeutet, dass alles, was ein anderer Versicherer in seinen Bedingungen bieten würde, automatisch in den MiBB-Tarif integriert wird. Zusätzlich sorgt eine Besitzstandsgarantie dafür, dass alle Leistungen aus dem bisherigen Vertrag bei einem Wechsel zu MiBB erhalten bleiben.

All diese Merkmale münden in ein Deckungskonzept, das zu den leistungsstärksten am Markt zählt, und das ohne Mehrkosten. „Ich möchte nicht, dass meine Kunden Abstriche machen müssen“, so Bernhard Klabe. „Im Gegenteil: In vielen Fällen verbessert sich der Versicherungsschutz deutlich.“

Der Sondertarif ist durch einen speziellen Rahmenvertrag mit einem großen deutschen Versicherer möglich. Er belohnt ausschließlich schadenfreie Versicherungsnehmer der vergangenen fünf Jahre. Diese Kunden profitieren von besonders günstigen Beiträgen und erhalten gleichzeitig ein sehr umfangreiches Schutzpaket.

Professionelle Unterstützung für Vermittler

Das Angebot richtet sich sowohl an Verbraucher als auch an Vermittler. Gerade Letzteren bietet MiBB eine weitere Besonderheit: „Auf Wunsch übernimmt MiBB die komplette Planung der regionalen Werbekampagne, inklusive der Verteilung von DIN-lang-Flyern mit Rückantwort, die über die Tagespost als Haushaltszustellung in ausgewählten Regionen verteilt werden“, so Bernhard Klabe. Dies ist ein interessanter Zuschuss zu den Kosten, erleichtert die qualifizierte Kundenansprache enorm und erhöht die Abschlussquote nachweislich.

Damit profitieren Vermittler von professioneller Unterstützung – und ihre Kunden von einem Tarif, der bundesweit zu den attraktivsten gehört.

Für Verbraucher bedeutet der Sondertarif: Wer sich in den vergangenen fünf Jahren schadensfrei verhalten hat, kann sich jetzt selbst belohnen.

Inhaber Bernhard Klabe bringt 47 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche mit. Seine Expertise, Marktkenntnis und sein Netzwerk kommen jedem Mandanten zugute – ohne zusätzliche Kosten. Mit seinem Maklerverbund MiBB betreut er seit Jahrzehnten Privat- und Gewerbekunden in ganz Deutschland und legt dabei besonderen Wert auf transparente, faire und klar nachvollziehbare Bedingungen.

Weitere Informationen, Fragen zu Angeboten oder Vermittlerkooperationen sind jederzeit möglich.

