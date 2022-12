Buntes Programm in der dritten Weihnachtsmarktwoche

Nikolaus, Augsburger Zelttheater und Konzerte sorgen für Weihnachtsstimmung

Wolfsburg, 02.12.2022 – Seit dem 21. November 2022 können die Besucherinnen und Besucher das bunte und vielfältige Angebot auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt sowie die weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt genießen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), die den Markt organisiert, hält auch in der dritten Weihnachtsmarktwoche mit dem Besuch des Nikolaus, dem Augsburger Zelttheater und verschiedenen musikalischen Darbietungen zahlreiche Programmhighlights für die ganze Familie bereit.

„Wir freuen uns sehr, dass sich der Wolfsburger Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren mit coronabedingten Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr wieder zu einem gemütlichen Treffpunkt für Groß und Klein entwickelt hat“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und verspricht: „Neben dem genussvollen Angebot in den festlich geschmückten Hütten werden auch in den kommenden Tagen wieder verschiedene Programmhighlights auf unserer Weihnachtsmarkt-Bühne für Unterhaltung und Adventsstimmung sorgen.“

Am Dienstag, 6. Dezember 2022, ist das Augsburger Zelttheater von 15:00 bis 15:45 Uhr auf der Bühne unter dem Glasdach zu Gast. Ab 16 Uhr kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt. Bis ca. 19 Uhr wird er auf der Bühne Weihnachtsgeschichten vorlesen und kleine Überraschungen an die Kinder verteilen. Am Freitag, 9. Dezember 2022, geht es dann mit dem musikalischen Bühnenprogramm weiter. Von 18:00 bis 19:00 Uhr bietet die Wolfsburger Band R² gemütliche und stimmungsvolle unplugged Covermusik zur Adventszeit. Um 20:00 Uhr folgt die hannoversche Formation „The High Fives“, die mit weihnachtlichem Pop für Partystimmung sorgt. Am Samstag, 10. Dezember 2022, treten von 16:00 bis 16:45 Uhr R.M.B. auf, die amerikanische Weihnachtslieder in außergewöhnlichen Arrangements und ungewöhnlicher musikalischer Besetzung präsentieren. Um 17:30 bis 18:30 Uhr bringt Claudio Calandra internationale Popsongs und Weihnachtspop unter das Glasdach. Am Abend tritt von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr die Wolfsburger Band M1 „Music One“ auf und sorgt mit Pop, Rock, Funk, Soul und R&B für internationale „Christmas“-Power zum Mitsingen und Tanzen.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm verbreiten insgesamt rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Im beliebten „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ hält Familie Sterz für die kleinen Gäste jeden Donnerstag bis Sonntag verschiedene weihnachtliche (Bastel-)Angebote bereit. Zusätzlich gestaltet jeden Donnerstag von 14:00 bis 19:00 Uhr der WölfiClub ein buntes Kinderprogramm. Ebenfalls am „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ präsentiert Antenne Niedersachsen zweimal täglich um 17:00 und 19:00 Uhr die weihnachtliche Lichtshow. In der Ehrenamtshütte stellen sich lokale Vereine und Institutionen mit eigenen Angeboten vor. Jeden Mittwoch von 17:00 bis 19:00 Uhr verkaufen Teammitglieder des VfL Wolfsburg – vom Manager, über Physiotherapeuten bis hin zu den Spielerinnen und Spielern – Speisen und Getränke an wechselnden Ständen auf dem Weihnachtsmarkt.

Noch bis zum 29. Dezember 2022 (außer 24. und 25. Dezember) veranstaltet die WMG den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. In stimmungsvoller Atmosphäre lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2022 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren." aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

