Burgfräulein, Hofnarr oder edler Ritter? Bülent Ceylan bei „Babbel Net!“(SWR) auf Jobsuche im Mittelalter!

„Es ist total spannend, zu erfahren, was das Mittelalter alles zu bieten hatte“, wagt Bülent Ceylan den Blick in die Vergangenheit: Zu sehen in der letzten Folge der 3. Staffel von „Babbel Net!“

In der sechsten und letzten Folge der 3. Staffel von „Babbel Net!“ begibt sich Comedian Bülent Ceylan auf eine Zeitreise ins Mittelalter, zu sehen ab Donnerstag, 11.7. um 18:00 Uhr in der ARD Mediathek und am 23.7. um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen.

„Es ist total spannend, zu erfahren, was das Mittelalter alles zu bieten hatte – wie die Menschen damals gegessen haben, was der Ritter eigentlich für eine Stellung hatte und was damals alles wichtig war“, wagt Bülent Ceylan den Blick in die Vergangenheit und auf die oft skurrilen Eigenarten dieses Zeitalters.

Gemeinsam mit dem Historiker und Mittelalter-Experten Adam Nawrot, der einige „schlagkräftige“ historische Requisiten mitbringt, erkundet Bülent das Leben und die Herausforderungen der Menschen von damals. Ob mit der „Vier-Säfte-Theorie“ bei der Behandlung von Krankheiten, den faszinierenden Fakten über das rege Liebesleben der Hofdamen, oder mit der Kunst des Schwertkampf-Trainings – langweilig wurde es im Mittelalter bestimmt nicht!

Doch wie fühlt es sich an, im Mittelalter zu leben? Bülent Ceylan macht den Selbsttest und geht bei einem Besuch auf einem Mittelalter-Fest der Frage nach, welcher Job damals wohl am besten zu ihm gepasst hätte. Ob ihm seine Passion als erfolgreicher Comedian auch damals als Hofnarr gut gestanden hätte? Und auch das Ritter-Business klingt interessant – immerhin bedeutet „Bülent“ übersetzt „der Erhabene/der Edle“. Doch Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das Kettenhemd wiegt schwer und bei Talentfreiheit drohte damals schnell der Pranger. Die mittelalterliche Jobsuche gestaltet sich schwieriger als gedacht!

Gut, dass es in den alten Zeiten auch durchaus mal unterhaltsam und musikalisch zugehen durfte – das beweisen die Studiogäste Christina und Johannes. Mit ihrer stimmungsvollen Performance eines bekannten Schlager-Hits von Roland Kaiser im Mittelalter-Style mit Sack-Pfeife und Drehleier, begeistern sie Bülent und das Publikum.

* „Babbel Net!“, Folge 6: Thema „Mittelalter“ mit Gast Adam Nawrot, ab 11.7. um 18:00 Uhr in der ARD Mediathek; am 23.7. um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen.

* „Babbel Net!“ ist eine sechsteilige Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR.

