O´zapft is: Bülent Ceylan stellt sich spannendem Bier-Contest bei „Babbel Net!“(SWR)

Welche Geheimnisse gibt es rund um das Them „Bier“ zu entdecken und wird Comedian Bülent Ceylan es schaffen, sich als „Wiesn“-Bedienung zu etablieren? Ab 4.7. bei „Babbel Net!“ in der ARD Mediathek!

Feuchtfröhliche Oktoberfest-Stimmung im „Babbel Net!“-Studio: Bei Comedian Bülent Ceylan bleibt in der 5. Folge seiner Wissens-Comedy zum Thema „Bier“ keine Kehle und kein Auge trocken – zu sehen ab Donnerstag, 4.7. um 18:00 Uhr in der ARD Mediathek.

Welche Geheimnisse gibt es rund um das beliebte Genuss-Getränk der Deutschen zu entdecken und wird der „Mannheimer Jung“ es schaffen, sich als veritable „Wiesn“-Bedienung zu etablieren? Studiogast und „Bierfluencerin“ Verena Angermeier hat als eine der bekanntesten Oktoberfest-Bedienungen jede Menge Erfahrung: Ein TikTok-Video mit 13 auf einmal gestemmten Bierkrügen und über 120 Mio. Aufrufen machte sie weltweit bekannt!

Grund genug, Bülent Ceylan zu einem spannenden Bier-Contest herauszufordern: Wer brauch die wenigsten Schläge beim Fass-Anstich? Wer hält den Maß-Krug am längsten am ausgestreckten Arm? Und wer bringt die meisten Bierkrüge nach einer Laufrunde durchs Studio wieder wohlbehalten auf die Bühne zurück?

Schnell wird klar: Bülent hat zum Thema Bier noch viel zu lernen! Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass das Bierbrauen bis weit ins Mittelalter Frauensache war und man sich damals zum „Bierkränzchen“ getroffen hat? „Ich will die Faszination Bier endlich verstehen, denn ich war bisher nie der große Biertrinker. Daher wusste ich bisher auch nicht, dass es unglaublich viele Biersorten gibt und was das Besondere an dem Getränk ist,“ will der wissensdurstige Comedian dem berühmten Gerstensaft endlich auf die Schliche kommen.

Für die nötige Stimmung sorgen die „Alpin Drums“, die mit ihrer rasanten Performance auf handelsüblichen Getränkekästen und Flaschen-Instrumenten das Publikum in Feierlaune bringen.

* „Babbel Net!“, Folge 5: Thema „Bier“ mit Gast Verena Angermeier, ab 4.7. um 18:00 Uhr in der ARD Mediathek; am 16.7. um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen.

* „Babbel Net!“ ist eine sechsteilige Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR.

