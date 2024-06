„Babbel Net!“(SWR): Bülent Ceylan schwingt das Tanzbein mit Rúrik Gíslason

Comedian Bülent Ceylan begibt sich in der Auftaktfolge der dritten Staffel seiner beliebten Wissenscomedy auf eine spannende Suche nach dem für ihn perfekten Tanz – mit Stargast Rúrik Gíslason!

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Tänze gibt und was alles dazu gehört, sie aufs Parkett zu bringen“, staunt Comedian Bülent Ceylan und zeigt zum Auftakt der dritten Staffel seiner beliebten Wissenscomedy „Babbel Net!“ (Donnerstag, 6. Juni um 18:00 Uhr, ARD Mediathek und 00:35 Uhr im Ersten) vollen Körpereinsatz! Von klassischen Standard-Tänzen über Schuhplattler und orientalischem Bauchtanz bis hin zum „Germanischen Thor-Tanz“ gibt Bülent Ceylan dem Publikum faszinierende Einblicke in die Spielarten rhythmischer Bewegung.

Bülent Ceylan begibt sich in der Auftaktfolge auf eine spannende Suche nach dem für ihn perfekten Tanz. Dabei stellt er beim Besuch einer bayerischen Volkstanz-Gruppe fest: „Es gibt Tänze, die sehen von außen betrachtet erstmal gar nicht so spektakulär aus. Schuhplattler ist aber sau schwer! Dazu muss man schon eine krasse Koordination mitbringen – ganz zu schweigen von den Klamotten, die noch dazu gehören…“. Hat sich Bülent Ceylan mit dem bajuwarischen Brauchtum etwa zu viel zugemutet?

Dass Tanzen durchaus einen erotischen Faktor hat, beweist der Studio-Tanzkurs mit dem isländischen Ex-Fußballprofi und „Let´s Dance“-Gewinner Rúrik Gíslason. Frei nach dem Motto von Schriftsteller George Bernhard Shaw, dass „Tanzen der vertikale Ausdruck einer horizontalen Begierde legalisiert durch Musik“ sei, will Bülent Ceylan den Geheimnissen des engen Paartanzes auf die Spur kommen. Doch schon beim „Wiener Walzer“ wird deutlich, dass der „Mannheimer Jung“ noch nie eine Tanzschule besucht hat. Zumindest Bülents türkische Wurzeln lassen hoffen: Orientalischer Bauchtanz müsste ihm doch eigentlich liegen?! Tatsächlich zeigt sich Rurik Gislason von Bülents Bauchtanz-Kostprobe begeistert – und den Comedian packt der Ehrgeiz: Ein Dance-Battle gegen seinen Studiogast muss her! Die Challenge im „Babbel Net!“-Studio zu bekannten und legendären Tanz-Choreographien soll endlich Gewissheit bringen: Tritt Bülent Ceylans Bewegungstalent etwa doch noch zutage und belohnt ihn das Publikum mit einer hohen Punktewertung?

* „Babbel Net!“, Folge 1 zum Thema „Tanzen“ mit Gast Rúrik Gíslason: Zu sehen ab 06.06., 18:00 Uhr in der ARD Mediathek; am 06.06., 00:35 Uhr im Ersten und am 18.06. 23:45 Uhr im SWR Fernsehen.

* In den kommenden Folgen außerdem mit dabei: Kult-Fußballer Mario Basler, Schiedsrichter-Legende Deniz Aytekin, (S)Expertin Paula Lambert, Deutschlands berühmtester Tatortreiniger Thomas Kundt, Kriminalistin und Moderatorin Alexandra Rietz, Braumeister David Hertl und Bier-Fluencerin Verena Angermeier.

* „Babbel Net!“ ist eine sechsteilige Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR

