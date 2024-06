„Babbel Net!“ (SWR) mit Bülent Ceylan startet am 06. Juni in eine neue Staffel!

Ob in der bunten Welt der Fetische, oder auf dem Fußballplatz – in neuen Folgen „Babbel Net!“ gibt Comedian Bülent Ceylan in der ARD Mediathek Einblicke in ungewöhnliche Lebensthemen!

In der dritten Staffel seiner sechsteiligen Show Babbel Net! (SWR) zeigt Bülent Ceylan mit einer gekonnten Mischung aus Comedy und Wissenschaft wieder vollen Einsatz! Zu sehen sind die neuen Folgen voller skurriler Selbstversuche, überraschenden Musik-Einlagen und mitreißende Stand-Ups ab dem 06. Juni 2024, immer donnerstags ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek, anschließend abends im Ersten und ab dem 18. Juni 2024 im SWR Fernsehen.

Ob in der bunten Welt der Fetische, einem verzweifelten Versuch am Volkstanz-Diplom, oder nach einer Roten Karte auf dem Fußballplatz – der bekannte Comedian gibt seinem Publikum brisante Einblicke in sowohl alltägliche als auch ungewöhnliche Lebensthemen. Nebenbei landet Bülent als mittelalterlicher Hofnarr am Pranger und klärt als türkischer Sherlock Holmes einen Mord auf.

Unterstützt wird der „Mannheimer Bub“ von zahlreichen prominenten Expertinnen und Experten: So schwingt der Auftaktfolge das Tanzbein mit Let´s Dance Gewinner und Fußball-Star Rurik Gislason. Von klassischen Standard-Tänzen über Orientalischen Bauchtanz bis hin zum „Germanischen Thor-Tanz“ – welcher Tanzstil passt am besten zu Bülent?

In Folge 2 wird es sportlich: Bülent absolviert einen Referee-Crash-Kurs bei Schiedsrichter-Legende Deniz Aytekin. Das Problem: Bülents Fußball-Skills lassen sehr zu wünschen übrig! Wenigstens schaut Kult-Fußballer Mario Basler im Studio vorbei und feiert mit ihm den Start der Fußball-Europameisterschaft.

In den kommenden Folgen außerdem mit dabei: Kriminalistin und Moderatorin Alexandra Rietz, Deutschlands berühmtester Tatortreiniger Thomas Kundt, (S)expertin Paula Lambert, Braumeister David Hertl und Bier-Fluencerin Verena Angermeier.

„Babbel Net!“ ist eine sechsteilige Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR.

Erste Sendedaten:

* _Folge 1: Thema „Tanzen“; mit Gast Rurik Gislason (ab 06.06., 18:00 Uhr in der ARD Mediathek; am 06.06. 00:35 Uhr im Ersten; am 18.06. 23:45 Uhr im SWR Fernsehen)_

* _Folge 2: Thema „Fußball“; mit Gast Mario Basler (ab 13.06., 18:00 Uhr in der ARD Mediathek; am 13.06. 23:35 Uhr im Ersten; am 25.06. 00:05 Uhr im SWR Fernsehen)_

