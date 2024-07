Sotheby’s International Realty und das Auktionshaus Sotheby’s werden in Deutschland eng kooperieren

Das Auktionshaus Sotheby’s und Sotheby’s International Realty intensivieren ihre Kooperation, um gemeinsam exklusive Dienstleistungen und Expertise im Luxussegment anzubieten.

Die Luxusimmobilienmarke Sotheby’s International Realty (SIR), die 1976 vom Auktionshaus Sotheby’s gegründet wurde und seither als erfolgreiches Franchise-Unternehmen agiert, kündigt eine engere Zusammenarbeit an. Diese Kooperation wird bereits durch die gemeinsame Marke verkörpert.

Im Rahmen eines Networking-Events, an dem zahlreiche Vertreter beider Häuser teilnahmen, wurde angesichts der starken Präsenz von SIR in Deutschland und den Auktionsstandorten von Sotheby’s in Köln, Palais Oppenheim, sowie den Büros in München und Hamburg und den Repräsentanzen in Berlin und Frankfurt am Main eine noch engere Kooperation und Allianz der beiden globalen Marken in Deutschland beschlossen.

Dr. Franka Haiderer, Head & Chairwoman von Sotheby´s Deutschland, und Thorsten Eichhorn, Managing Director von Sotheby´s Deutschland: „Das Auktionshaus und die Immobilienmarke vereinen neben einem ganzheitlichen Service, auch eine umfassende Expertise und langjährige Erfahrung, die wir unserer beider Klientel durch bleibende Erlebnisse vermitteln möchten. Daher freuen wir uns auf das, was kommen wird.“

„Wir freuen uns sehr über diese zukünftig noch engere Kooperation, da wir feststellen, wie bedeutsam die Marke über alle Anlagewerte hinaus ist“, so die SIR- Partner in Deutschland abschließend.

Weitere Informationen über den Luxus Immobilienmakler in München und exklusive Einblicke finden unter https://muenchen-sothebysrealty.com/immobilienmakler-muenchen/ .

München | Sotheby's International Realty ist auf den Verkauf und die Vermietung von Immobilien in und um München spezialisiert. Als Teil des weltweit renommierten Sotheby's Netzwerkes bietet das Unternehmen Zugang zu einem exklusiven Kundenkreis und kooperiert mit erstklassigen Partnern aus den verschiedensten Branchen. Das Immobilienangebot umfasst luxuriöse Wohnungen, exklusive Villen und besondere Lagen, wobei die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden im Vordergrund stehen. Persönliche Beziehungen und maßgeschneiderte Dienstleistungen sind wesentliche Bestandteile für den Erfolg des Unternehmens mit Büros an den Standorten München, Maximilianstraße 13 und Tegernsee, Seestraße 10 in Rottach-Egern.

