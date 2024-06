„Babbel Net!“(SWR): Comedian Bülent Ceylan packt das Fußball-Fieber!

Comedian Bülent Ceylan, Mario Basler und Schiedsrichter-Legende Deniz Aytekin läuten den Countdown zur Fußball-EM ein – bei „Babbel Net!“ am 13. Juni ab 18:00 Uhr in der ARD Mediathek!

Die Fußball-EM steht vor der Tür – Grund genug für Comedian Bülent Ceylan, sich in der 2. Folge seiner Wissens-Comedy „Babbel Net!“ (ab Donnerstag, 13. Juni, 18:00 Uhr, ARD Mediathek und und um 23:35 Uhr im Ersten) in Sachen Regelkunde auf den neuesten Stand zu bringen: „Profifußballer werde ich eh nicht mehr. Aber es gibt etwas, was besser zu mir passt: Schiedsrichter! Heute lass ich mich von einem der besten Schiedsrichter Deutschlands ausbilden.“ Wird der Referee-Crash-Kurs bei Schiedsrichter-Legende Deniz Aytekin ihm neue Fußball-Horizonte eröffnen?

Das Problem: Bülents Fußball-Skills lassen sehr zu wünschen übrig und auch den Job des Schiedsrichters hätte er sich wesentlich einfacher vorgestellt. Wer hätte gedacht, dass ein Referee mindestens so fit sein sollte, wie ein Profifußballer? Beim Fitness-Check mit Sprints und Steigerungsläufen stößt der Comedian schnell an seine Grenzen: „Das ist brutal!“ Ob es in der nächsten Unterrichts-Einheit beim Erkennen wichtiger Schiedsrichter-Gesten besser läuft? Auch beim Schiedsrichter-Equipment lernt Bülent einiges dazu: Bei der Pfeife kommt es nicht auf die Größe an, die „Arschkarte“ sitzt am Hinterteil des Schiris und um sich Respekt zu verschaffen, kann der Inhalt des Freistoßsprays auch schon mal auf den Schuhen nervender Spieler landen… .

Vermeintlich entspannter geht es bei Bülents Studiogast zu: Kult-Fußballer Mario Basler schaut vorbei und feiert bei „Babbel Net!“ den Start der Fußball-Europameisterschaft. Dass der Ex-Profi zu seiner aktiven Zeit ein Mann der klaren Worte war, erfährt Bülent eindrucksvoll. Man staunt über so manchen derben Spruch, den der Europameister von 1996 Schiedsrichtern und Gegenspielern regelmäßig einschenkte. „Sehr authentisch – sowas brauchen wir in der Sendung!“, findet Bülent. Doch Fußball ist ein Wettkampfsport und auch der Comedian brauch jetzt dringend mal ein sportliches Erfolgserlebnis: Bühne frei für das große „Tor-Lappen-Schießen“! Gelingt Bülent die Überraschung und lässt sich Mario Basler im Studio-Duell mit dem Ball bezwingen?

* „Babbel Net!“, Folge 2: Thema Fußball; mit Gast Mario Basler – ab 13.06., 18:00 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im Ersten; am 25.06. 00:05 Uhr im SWR Fernsehen.

* In den kommenden Folgen außerdem mit dabei: (S)Expertin Paula Lambert, Deutschlands berühmtester Tatortreiniger Thomas Kundt, Kriminalistin und Moderatorin Alexandra Rietz, Braumeister David Hertl und Bier-Fluencerin Verena Angermeier.

* „Babbel Net!“ ist eine sechsteilige Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR

