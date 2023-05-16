BURNHARD Grills bei der SILVER GmbH: Modularer Gasgrill GRANT steht für modernes und flexibles Grillen

Die SILVER GmbH führt BURNHARD Grills. Im Fokus steht der modulare Gasgrill GRANT, der modernes Design, hohe Qualität und flexible Erweiterbarkeit für individuelles Grillen bietet.

Lindwedel, 22.12.2025 / HGZGILDUVDM

Mit den hochwertigen Grills von BURNHARD erweitert die SILVER GmbH ihr Angebot im Bereich Premium-Grillgeräte konsequent weiter. Besonders im Fokus steht der modulare Gasgrill GRANT, der für maximale Flexibilität, hochwertige Verarbeitung und ein modernes Grillkonzept entwickelt wurde. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, die BURNHARD Grills im Showroom der SILVER GmbH in Lindwedel persönlich zu besichtigen.

Hochwertige Grills für moderne Ansprüche

BURNHARD steht für durchdachte Grilllösungen mit klarer Designsprache, hoher Materialqualität und praxisnaher Funktionalität. Die Gasgrills der Marke richten sich sowohl an ambitionierte Hobbygriller als auch an erfahrene Grillprofis, die Wert auf Leistung, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit legen. Besonders der modulare Aufbau hebt BURNHARD deutlich von klassischen Grillkonzepten ab.

Der modulare Gasgrill GRANT im Mittelpunkt

Der Gasgrill GRANT ist das Herzstück des modularen Systems von BURNHARD. Das Grillgerät lässt sich individuell erweitern und an persönliche Grillgewohnheiten anpassen. Unterschiedliche Module, Ablageflächen und Zubehörkomponenten ermöglichen eine flexible Konfiguration. Hochwertige Brennertechnik, großzügige Grillflächen und eine stabile Konstruktion sorgen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und eine präzise Temperaturkontrolle.

Der modulare Ansatz erlaubt es, den Grill mit den Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer wachsen zu lassen. Damit eignet sich der GRANT sowohl für Einsteiger als auch für anspruchsvolle Grillprojekte im privaten Umfeld.

BURNHARD Showroom bei der SILVER GmbH

Als offizieller Partner betreibt die SILVER GmbH einen eigenen BURNHARD Showroom in 29690 Lindwedel. Dort können die Grills vor Ort besichtigt, verglichen und in Ruhe begutachtet werden. Kundinnen und Kunden erhalten eine persönliche und fachkundige Beratung zu den verschiedenen Modellen sowie zu den modularen Erweiterungsmöglichkeiten des Gasgrills GRANT.

Der Showroom ist montags bis freitags von 09:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Besuche außerhalb der Öffnungszeiten sind nach vorheriger Absprache unter 05073 6752958 möglich. Damit bietet die SILVER GmbH eine seltene Gelegenheit, BURNHARD Grills nicht nur online, sondern auch live zu erleben.

Zusätzlicher Service beim Kauf über die SILVER GmbH

Beim Kauf von BURNHARD Grills und Pizzaöfen über die SILVER GmbH profitieren Kundinnen und Kunden von einem besonderen Serviceangebot. Dies gilt sowohl für Käufe über den Onlineshop der SILVER GmbH als auch für den Erwerb über www.burnhard-silver-gmbh.de

Wird die jeweilige Kaufrechnung nach dem Erwerb per E-Mail an burnhard@silver-gmbh.de

übermittelt, versendet die SILVER GmbH ein passendes Geschenk kostenfrei an die angegebene Adresse.

Für Fragen rund um BURNHARD Produkte, Zubehör oder den Kaufprozess steht zudem ein eigener BURNHARD Kundenservice zur Verfügung. Dieser ist per E-Mail unter burnhard@silver-gmbh.de

sowie telefonisch unter 05073 6752958 erreichbar. Interessierte erhalten dort eine persönliche und fachkundige Beratung zu allen BURNHARD Produkten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 29690 Lindwedel oder auf www.burnhard-silver-gmbh.de

