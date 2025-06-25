Buy oder Sell? McDonald’s, Pepsi, vs. Gold, Minen oder Bitcoin – Wo geht die Post ab?

McDonald’s, Pepsi, Gold, Minen oder Bitcoin: Wo lauert jetzt die beste Chance – und welcher kaum beachtete Indikator könnte die nächste große Marktbewegung frühzeitig ankündigen?

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

McDonald’s und Pepsi kaufen? Goldminen nach dem Rücksetzer einsammeln? Oder steht Bitcoin vor der nächsten großen Bewegung?

Im neuen Rohstoff-Insider Video besprechen wir mit den Experten Moritz Hessel und Mark Valek die heißesten Trends. Während die großen US-Indizes nahe ihren Höchstständen notieren, haben zahlreiche Aktien und Branchen bereits kräftig korrigiert. Gleichzeitig suchen Gold, Silber, Minenaktien und Bitcoin nach einer neuen Richtung.

Jetzt könnte sich entscheiden, wohin das große Kapital als Nächstes fließt.

? Hier das neue Video direkt ansehen.

Zudem analysieren wir…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

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Herr Jörg Schulte

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