Caledonia Mining meldet Rücktritt von John McGloin nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

28. Februar 2022: Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt bekannt, dass John McGloin mit Wirkung vom heutigen Tag als Non-Executive Director zurückgetreten ist, um sich auf seine neue Rolle als Chief Executive Officer bei Diamond Fields Resources Inc. zu konzentrieren.

Leigh Wilson, Vorsitzender, kommentierte:

„Der Vorstand von Caledonia möchte John für seinen Beitrag seit seinem Eintritt im Juli 2016 danken. John hat einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Caledonia geleistet – insbesondere bei der Bewertung neuer Explorationsmöglichkeiten durch Caledonia, wo sich seine technischen und geologischen Fähigkeiten und Erfahrungen als unschätzbar erwiesen haben.

„Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe als CEO von Diamond Fields Resources. „

Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).

