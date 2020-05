Caledonia Mining PLC hält Online-Investoren-Präsentation Ergebnisse Q1 2020 ab

Caledonia Mining (NYSE: CMCL; AIM: CMCL; TSX: CAL) hält am Donnerstag, den 14. Mai 2020 um 16.00 Uhr britische Zeit (17.00 Uhr Südafrika/Simbabwe, 11.00 Uhr ET, 08.00 Uhr Pacific Time) eine Online-Präsentation mit Fragen und Antworten ab, die allen Investoren offen steht. Investoren können sich über den folgenden Link für die Präsentation anmelden:

investormeetcompany.com/caledonia-mining-corporation-plc/register-investor?arc=a1b20d31-b5b9-4f48-b301-8f7c8bdfc80b

Dieser Link ersetzt den in den Quartalsergebnissen des Unternehmens RNS vom 12. Mai 2020 angegebenen Link.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Maurice Mason-

Tel: +44 1534 679 800

Tel: +44 759 078 1139

WH Irland (Nomad & Makler)

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford-

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray –

Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley

Paul Durham

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger-

Tel: +1 917 991 7701

Tel: +1 203 940 2538

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).

Pressekontakt:

Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

email : info@resource-capital.ch

