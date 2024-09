Calibre macht eine neue Entdeckung entlang des VTEM-Goldkorridors bei der Mine Limon; Bohrungen in der ehemals produzierenden Mine Talavera stoßen auf weitere hochgradige Gehalte; die Bohrabschnitte umfassen 13,26 g/t Gold über 4,9 Meter und 4,92 g/t Gold über 10,3 Meter

Vancouver, British Columbia. – 10. September 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die Bohrergebnisse des Explorationsprogramms 2024 des Unternehmens innerhalb des Minenkomplexes Limon (Limon) in Nicaragua bekannt zu geben, einschließlich einer neuen Entdeckung, San Jose, die etwa 2,5 km nördlich der hochgradigen Lagerstätte Panteon Norte entlang des VTEM-Goldkorridors liegt. Im VTEM-Goldkorridor sind derzeit vier Diamantkernbohrgeräte aktiv, die die Mineralisierung in der Tiefe und in Streichrichtung verfolgen.

Zu den Gold-Highlights der neuen Entdeckung San Jose gehören:

– 13,26 g/t Au über 4,9 Meter, einschließlich 33,50 g/t Au über 1,2 Meter in Bohrung LM-24-4966;

– 4,92 g/t Au über 10,3 Meter, einschließlich 9,79 g/t Au über 4,9 Meter in Bohrung LM-24-4938; und

– 5,86 g/t Au über 4,7 Metern und 4,50 g/t Au über 5,3 Meter in Bohrung LM-24-4946.

Zu den Gold-Highlights der ehemals produzierenden Untertage-Goldzone Talavera gehören:

2024 Talavera-Bohrergebnisse:

– 6,38 g/t Au über 10,5 Meter in Bohrung LIM-24-4943;

– 14,55 g/t Au über 1,0 Meter und 23,60 g/t Au über 1,2 Meter in Bohrung LIM-24-4962; und

– 19,95 g/t Au über 0,4 Meter und 38,87 g/t Au über 1,2 Meter in Bohrung LIM-24-4953.

2023 Talavera-Bohrergebnisse (siehe Pressemitteilung vom 17. Mai 2023):

– 10,22 g/t Au über 4,2 Meter einschließlich 15,25 g/t Au über 2,0 Meter; 15,46 g/t Au über 6,7 Meter einschließlich 18,09 g/t Au über 5,7 Meter; 10,58 g/t Au über 7,9 Meter einschließlich 15,18 g/t Au über 2,9 Meter in Bohrung LIM-22-4688;

– 3,89 g/t Au über 2,5 Meter einschließlich 5,85 g/t Au über 1,5 Meter; 4,45 g/t Au über 20,9 Meter einschließlich 8,09 g/t Au über 5,4 Meter; 6,69 g/t Au über 3,5 Meter; 9,31 g/t Au über 3,1 Meter in Bohrung LIM-22-4677;

– 3,92 g/t Au über 3,6 Meter in Bohrung LIM-22-4673; und

– 4,10 g/t Au über 4,2 Meter in Bohrung LIM-22-4721.

Zu den Gold-Highlights des Limon-Explorationsprogramms 2024 gehören:

– 8,98 g/t Au über 3,3 Meter geschätzter wahrer Mächtigkeit (Estimated True Width, ETW) in Bohrung LIM-24-4890;

– 19,81 g/t Au über 3,8 Meter ETW in Bohrung LIM-24-4945;

– 16,52 g/t Au über 1,3 Meter ETW in Bohrung LIM-24-4895;

– 29,90 g/t Au über 0,3 Meter ETW in Bohrung LIM-24-4917;

– 5,29 g/t Au über 1,4 Meter ETW in Bohrung LIM-24-4933;

– 6,10 g/t Au über 5,0 Meter ETW in Bohrung LIM-24-4939; und

– 8,79 g/t Au über 2,8 Meter ETW in Bohrung LIM-24-4937.

Anmerkung: Die Highlights der neuen Entdeckung San Jose werden als Kernlänge angegeben und entsprechen etwa 70-90 % der wahren Mächtigkeit, obwohl für eine zuverlässige Schätzung weitere Bohrungen erforderlich sind. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten, die für die Gangabschnitte El Limon gemeldet werden, basieren auf 3D-Modellen der einzelnen Gänge. Die Schätzungen werden im Profilschnitt ermittelt, indem die modellierte Mächtigkeit der Gänge senkrecht zu den Gangrändern und durch den Mittelpunkt des Abschnitts der Bohrung gemessen wird. Die prozentualen Unterschiede zwischen den einzelnen ETWs und den Längen der Bohrabschnittslängen werden zwischen den Bohrungen variieren, abhängig von der Neigung der Bohrungen, den Variationen im Streichen und Einfallen der Gänge und der Gesamtgeometrie der verschiedenen Gangsysteme.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: Wir sind weiterhin beeindruckt von Limons Fähigkeit, überzeugende Bohrergebnisse zu liefern, die zu bedeutenden Entdeckungen und einem beträchtlichen Reservenwachstum führen. Limon ist ein epithermales Goldrevier von Weltklasse mit einer Produktion von etwa 4,5 Millionen Unzen in der Vergangenheit, langlebigen Betrieben und neuen hochgradigen Entdeckungen, die jährlich gemacht werden, seit Calibre die Liegenschaft im Jahr 2019 erworben hat.

Ob es sich jetzt um eine bekannte Lagerstätte handelt, die zusätzliche Ressourcen außerhalb des aktuellen Minenplans liefert, oder um eine neue Entdeckung wie San Jose, die Reserven und Ressourcen von Limon werden voraussichtlich mit fortgesetzten Explorationsinvestitionen wachsen. Die geophysikalische VTEM-Untersuchung, die im Jahr 2022 durchgeführt wurde, war ein leistungsstarkes Explorationsinstrument, das uns bei der Entdeckung der hochgradigen Lagerstätten Panteon Norte und Hagie geholfen hat, die jetzt zu den Mineralreserven beitragen. Die neu entdeckte Zone San Jose, die sich etwa 2,5 km nördlich von Panteon Norte befindet, hat angesichts der anderen hochgradigen Lagerstätten, die wir entlang dieses Korridors entdeckt haben, ebenfalls das Potenzial, einen positiven Einfluss auf die Mineralressourcen und -reserven zu haben. Bislang wurde eine epithermale Mineralisierung mit geringer Sulfidierung auf einer Fläche von fast 1 km durch weit auseinander liegende Bohrungen identifiziert. Vier Diamantkernbohrgeräte sind in diesem Gebiet aktiv und verfolgen die Mineralisierung in der Tiefe und in Streichrichtung.

Darüber hinaus haben erfolgreiche Nachfolgebohrungen in der ehemals produzierenden Mine Talavera zusätzliche hochgradige Mineralisierungen durchteuft, die über das hinausgehen, was zuvor definiert worden war. Talavera beherbergt derzeit keine Ressourcen, aber angesichts der historischen Untertage-Infrastruktur und des großen Entdeckungspotenzials könnte Talavera zu einer zukünftigen Goldproduktion beitragen.

Link 1 – Abbildungen

Link 2 – Bohrtabellen

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Calibre unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das die besten Praktiken der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehören eine überprüfbare Überwachungskette für Proben, die regelmäßige Verwendung von zertifizierten Referenzstandards und Blindproben sowie doppelte Kontrollanalysen. Der Bohrkern wird halbiert und in versiegelten Beuteln an Bureau Veritas in Managua, Nicaragua, versandt, einem unabhängigen Anbieter von Analysedienstleistungen mit weltweiten Zertifizierungen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2008, Umweltmanagement: ISO14001 und Sicherheitsmanagement OH SAS 18001 und AS4801. Vor der Analyse werden die Proben in der Einrichtung von Veritas in Managua aufbereitet und dann zur Analyseeinrichtung in Vancouver, Kanada, transportiert. Goldanalysen werden routinemäßig mittels Brandprobe und anschließendem AA-Verfahren durchgeführt. Um eine höhere Präzision bei hochgradigem Material zu erzielen, werden Proben mit einem Gehalt von 10 g/t Au oder mehr mittels Brandprobe mit anschließendem Gravimetrieverfahren erneut analysiert. Analysen auf Silber und andere Elemente von Interesse werden mittels induktionsgekoppelter Plasmaspektrometrie (ICP) durchgeführt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.Geo, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Darren Hall

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Corporate Development & IR

Tel.: 604.628.1012

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Ziel“, „objektiv“, „möglich“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt („AIF“) von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, im Lagebericht (Management Discussion and Analysis/ „MD&A“) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com veröffentlicht sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

