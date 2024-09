Changhong präsentiert auf der IFA 2024 KI-gesteuerte Haushaltsgeräte und stärkt globale Expansion

Das Changhong AI Large Model lässt sich nahtlos in Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner und Klimaanlagen integrieren und verbessert dabei deren Präzision und Effizienz

Auf der IFA 2024, die am 6. September eröffnet wurde, präsentierte Changhong, ein führendes Unternehmen in der chinesischen Haushaltsgeräteindustrie, seine komplette Palette KI-gesteuerter Geräte. Die Präsentation stellte nicht nur Changhongs jüngste Errungenschaften im Bereich der KI-Technologie vor, sondern markierte auch einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seines Einflusses auf den globalen Märkten.

An der Spitze der globalen Innovation

Am ersten Tag der Veranstaltung stellte Changhong seinen ersten Canghai Intelligent Agent AI-Fernseher vor sowie das branchenführende Changhong AI Large Model, das speziell für weiße Ware entwickelt wurde.

Der neue AI-Fernseher kann Sprachdialoge mit den Nutzern führen, eigenständig denken und sich durch kontinuierliches Lernen anpassen. Mit fortschrittlichen Technologien und komplexen Multi-Channel-Algorithmen hat Changhong die Präzision der Sprachsteuerung und -erkennung erheblich verbessert.

Das Changhong AI Large Model lässt sich nahtlos in Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner und Klimaanlagen integrieren und verbessert dabei deren Präzision und Effizienz. So passt es beispielsweise die Kühlschranktemperatur an bestimmte Lebensmittel an, stellt die Wasch- und Trocknereinstellungen je nach Gewebeart ein und optimiert die Klimaanlageneinstellungen für Energieverbrauch und Komfort. Durch diese Integration hebt Changhong den alltäglichen Umgang mit Haushaltsgeräten auf ein neues Niveau.

Demonstration der Markenstärke mit mehreren Auszeichnungen

Auf der jüngsten Ausstellung stand der Global Product Technology Innovation Award im Mittelpunkt, bei dem die Changhong CHiQ Xingbo Serie mit dem Gold Award für außergewöhnliche audiovisuelle Erlebnisse ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung würdigt die herausragende technische Leistung und unterstreicht Changhongs Expertise in der Verbesserung von Kundenerlebnissen. Darüber hinaus wurde Changhongs Premiummarke CHiQ mit dem Smart Home Appliance Brand Award ausgezeichnet.

Auf der Veranstaltung erhielt CHiQ zudem die Bescheinigung zur Verifizierung der Treibhausgasemissionen von TÜV SÜD sowie die Verifizierung des Produkt-Kohlenstoff-Fußabdrucks für CHiQ-Kühlschränke und Waschmaschinen. Diese Auszeichnungen unterstreichen Changhongs Engagement für umweltfreundliche Praktiken, die Pionierarbeit bei nachhaltigen Haushaltsanwendungen und eine starke grüne Industriekette.

Demonstration internationaler Vision durch Sportmarketing

Während der Veranstaltung markierte CHiQ einen bedeutenden Moment im Sportmarketing mit einer Unterzeichnungszeremonie für Ski-Projekte. Die Marke kündigte ihre fortgesetzte Partnerschaft mit den FIS-Weltcup-Veranstaltungen und dem Deutschen Skiverband an. Darüber hinaus wurde der zweifache Olympiasieger im Skispringen, Andreas Wellinger, als neuer Markenbotschafter vorgestellt, was ein neues Kapitel in CHiQs Marketingbemühungen einleitet.

James Wu, General Manager des Changhong International Brand Business Center, betonte, dass die Erneuerung dieser Projekte entscheidend für die globale Expansion sei. Die Marke zielt darauf ab, ihre Präsenz in Europa und in wichtigen Märkten zu stärken, indem sie Kooperationen nutzt, um die Attraktivität von CHiQ zu steigern und den Skisport weltweit zu fördern.

Beschleunigung von Leistungsmeilensteinen zur Stärkung der globalen Präsenz

Trotz globaler Markt-Herausforderungen hat Changhong durch die Integration von KI und Verbraucherbedürfnissen seine Widerstandsfähigkeit bewiesen, indem es innovative, fortschrittliche und funktionale Produkte anbietet. Von Januar bis Juli 2024 stieg der Umsatz von Changhongs Haushaltsgeräten im Ausland um mehr als 23 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei Meilensteine in den Bereichen Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen und Klimaanlagen erreicht wurden.

In den letzten Jahren hat Changhong seine globale Expansion beschleunigt und den Fokus auf die Bereitstellung überlegener Produkte und Dienstleistungen gelegt. Mit einem klaren Bekenntnis zu Innovation, Nachhaltigkeit und Inklusivität plant das Unternehmen, seine Investitionen in Forschung und Entwicklung zu intensivieren, um einen intelligenten Lebensstil für jeden Haushalt zu verwirklichen.

