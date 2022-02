Calibre skizziert Multi-Rig Explorationsprogramme und die wichtigsten Ziele für 2022 für Ressourcen- und Produktionswachstum in Nicaragua

Vancouver, B.C. – Feb 03, 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das „Unternehmen“ oder „Calibre“) freut sich, ein Update in Bezug auf die 2022 Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungsbohrprogramme des Unternehmens‘ bei Limon, Libertad, Pavon und Eastern Borosi in Nicaragua bekannt zu geben, das die Ergebnisse von 2021 hervorhebt und die wichtigsten Ziele für 2022 umreißt.

Höhepunkte der Exploration 2021 und Hauptziele 2022

– Die Reserven zum Jahresende 2020 stiegen um 200 % auf 864.000 Unzen mit einem Gehalt von 4,49 g/t Gold nach Abzug der Vorräte1;

– Abschluss von mehr als 100 km Bohrungen mit dem Ziel, die Lebensdauer der Mine für fünf Jahre in Reserven umzuwandeln (Aktualisierung der Ressourcen und Reserven Ende des Jahres 2021, geplant für Ende Q1 2022)

– Die Programme im Jahr 2022 zielen auf Lagerstätten mit einer Kapazität von mehr als 250.000 Unzen ab, um die Projektpipelines des Unternehmens zu stärken und eine solide Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen;

– Infill-Bohrungen, um die technischen Studien auf dem Projekt Eastern Borosi (EBP“) einschließlich der Untertageminen Riscos de Oro und Guapinol/Vancouver voranzutreiben;

– Genehmigung eines Explorationsbudgets in Höhe von US$22 Mio. für 2022, einschließlich 85 km an Bohrungen, die sich auf die Erweiterung und Entdeckung von Ressourcen konzentrieren; derzeit sind neun Bohrgeräte in den Anlagen im Einsatz;

– Hochgradige Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten bei Volcan, Tranca, Panteon Northeast, Talavera Extension und Southwest Riscos De Oro, die noch nicht in den Ressourcen des Unternehmens enthalten sind;

– Die neu genehmigte Konzession Buena Vista, die sich in der Nähe des Minenkomplexes Limon befindet und in der mindestens sieben neue Aderziele identifiziert wurden, sowie die Konzession La Fortuna, die sich in der Nähe des Minenkomplexes Libertad befindet und eine große, neu entdeckte epithermale Alterationszone umfasst, die an der Oberfläche auf einer Länge von 8 km2 freiliegt, sollen Ende 2022 mit den Bohrungen beginnen;

– Beginn von geophysikalischen Untersuchungen aus der Luft (VTEM und EM) mit einer Gesamtlänge von 10.000 km, um neue Ziele zu definieren und zu erfassen;

– Die Explorationen der letzten zwei Jahre haben Calibre für ein Produktionswachstum in den Jahren 2023 und 2024 positioniert.

Darren Hall, President & Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: „Im Jahr 2021 konzentrierten sich unsere primären Explorationsbemühungen darauf, das Vertrauen in die bekannten Ressourcengebiete bei Limon, Libertad, Pavon und EBP zu erhöhen, was sich meiner Meinung nach positiv auf die Reserven nach der Erschöpfung im Jahr 2021 auswirken und das Vertrauen in die zukünftige Produktion weiter erhöhen wird. Darüber hinaus hat das Team neue aussichtsreiche Konzessionen entlang des westlichen epithermalen Gürtels erschlossen, neue Zonen entdeckt und unser geologisches Verständnis sowie die Abgrenzung von Zielen vorangetrieben, die die Grundlage für unsere Bohrprogramme 2022 bilden.

Dank der in den letzten zwei Jahren durchgeführten Explorationsarbeiten befinden wir uns in einer starken Position für das Produktionswachstum in den Jahren 2023 und 2024. Die Entdeckung neuer Goldzonen und die anhaltenden Fortschritte bei der hochgradigen EBP stärken unsere Aussichten auf eine kontinuierliche Erweiterung der Ressourcen und Reserven. Unser anfänglicher Schwerpunkt bei EBP lag auf der Weiterentwicklung der Lagerstätten Guapinol, Vancouver und Riscos De Oro, die mit Genehmigungen, Studien und Konsultationen fortgesetzt wird, gefolgt von einer Bauentscheidung in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Wir entdecken und erschließen weiterhin neue Erzkörper durch ein nachhaltiges Engagement in der Exploration und erschließen so die Wachstums- und Entdeckungsmöglichkeiten, die wir in unserem gesamten Portfolio von Minen und Explorationsgrundstücken sehen.“

Tom Gallo, der neu ernannte SVP Growth von Calibre, kommentiert: „Ich verließ Canaccord Genuity als Bergbauanalyst und kam zu Calibre, weil ich an das beträchtliche geologische Potenzial Nicaraguas glaubte. Nachdem ich einige Zeit im Land verbracht habe, bin ich beeindruckt von der Konzentration des Teams in den letzten zwei Jahren bei der Umwandlung von Ressourcen in Reserven, aber ich bin äußerst ermutigt durch das ungenutzte Ressourcenwachstumspotenzial in unseren Konzessionen. Das für 2022 angepeilte Ziel hat meine Erwartungen bei meinem Eintritt in das Unternehmen bei weitem übertroffen, und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, unsere Projektpipeline um wesentliche neue Unzen zu erweitern.“

Minenkomplex Libertad

Libertad und die umliegenden Konzessionen bestehen aus mehreren epithermalen Adersystemen mit geringer Sulfidierung und einer historischen Produktion von mehr als 1,9 Unzen Gold. Die Reserven für das Jahresende 2020 umfassen 296 koz (1,95 Mt mit einem Gehalt von 4,71 g/t Gold bei aktivem Betrieb im Untertagebau Jabali und im Tagebau Pavon Norte) (siehe Pressemitteilung vom 29. März 2021). Die Explorationsarbeiten haben in mehreren Gebieten das Potenzial für eine oberflächennahe Mineralisierung, eine Ressourcenerweiterung und neue hochrangige Entdeckungen und Ziele innerhalb von 5-10 km der Mühle Libertad und der umliegenden Konzessionen aufgezeigt. Die Bohrungen sind mit drei Bohrgeräten auf vorrangigen Zielen im Gange; die Details beinhalten:

Wachstumsmöglichkeiten der Ressourcen

Entdeckung der Ader Volcan

– Hervorzuheben sind Bohrergebnisse 2von 15,6 g/t Au auf 4,9 m und 7,8 g/t Au auf 3,4 m (VN-21-041), 11,3 g/t Au auf 5,4 m (VN-21-026), 9,2 g/t auf 1,7 m (VN-21-030A), 2,3 g/t auf 6,2 m (VN-21-032), 8,7 g/t auf 1,8 m (VN-21-022);

– Nordost-Südwest verlaufende Ader in der südwestlichen Ecke des Konzessionsgebiets Libertad, weniger als 5 Kilometer von der Mühle Libertad entfernt;

– Das Adersystem Volcan wurde auf einer Länge von 3 km identifiziert, wobei etwa 1,5 km durch Bohrungen erprobt wurden. Dabei wurde erfolgreich eine neue oberflächennahe Mineralisierung entdeckt, die mit zahlreichen zusätzlichen Aderstrukturen, die im Gebiet Volcan identifiziert wurden, weiterhin für eine Erweiterung offen ist.

Entdeckung der Tranca-Ader

– Hervorzuheben sind Bohrergebnisse 2von 16,8 g/t Au auf 2,8 m (TR-21-039), 13,8 g/t Au auf 4,4 m (TR-21-052), 3,9 g/t Au auf 4,5 m (TR20-009), 4,2 g/t Au auf 6,6 m (TR-21-081A), 3,3 g/t Au auf 7,6 m (TR-21-054) und g/t1.7 Au auf 22,3 m (TR-21-055);

– Ost-West verlaufende Ader, die sich 2,5 km südwestlich der derzeit in Produktion befindlichen Ader Jabali und innerhalb von 10 km von der Mühle Libertad befindet;

– Im Jahr 2021 wurde der westliche Teil der Lagerstätte bis zu 300 m unter der Oberfläche und 1,4 km entlang des Streichens einer bekannten Streichenlänge von 4 km erprobt;

– 2022 sind Bohrungen im Gange, die von Nordosten her oberflächennahe Erweiterungen erproben.

Nancit-Ader

– Hervorzuheben sind Bohrergebnisse 2von 1,8 g/t Au auf 5,3 m (NA20-001), 17,3 g/t auf 1,5 m (NA20-010), 5,0 g/t Au auf 2,8 m (NA20-010) und 1,7 g/t Au auf 4,0 m (NA20-011);

– Subparallele Struktur zu Tranca, die 250 m weiter südlich liegt und sich über eine Streichenlänge von 800 m erstreckt;

– Im Jahr 2020 wurde das Adersystem bis zu 150 m unter der Oberfläche und 750 m entlang des Streichs erprobt und ist in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen.

Bezirk Amalia

– Hervorzuheben sind Bohrergebnisse 2von 17,8 g/t Au auf 7,0 m (EZ19-001), 19,9 g/t Au auf 1,9 m (EZ20-007), 5,2 g/t Au auf 6,7 m (EZ20-011), 3,8 g/t auf 3,1 m (EZ20-015);

– Es liegt etwa 35 km nordöstlich des Werks Libertad;

– Die Feldarbeiten haben mehrere neue epithermale Adersysteme entlang eines Nordost-Südwest-Trends abgegrenzt und;

– Die Bohrungen im Jahr 2022 werden das Potenzial für Mineralisierungen entlang des Trends testen.

Bergwerkskomplex Limon

Limon besteht aus mehreren epithermalen Adersystemen mit geringer Sulfidierung innerhalb eines großen Konzessionsgebiets mit 200 km2 Ausbeute. Die Lagerstätten von Limon haben im Laufe der Jahrzehnte des Betriebs >3.6 Unzen Gold produziert. Die Reserven zum Jahresende 2020 beinhalten 568 koz (4,0 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 4,38 g/t Gold mit aktiven Tagebau- und Untertagebaubetrieben) (siehe Pressemitteilung vom 29. März 2021). Calibre hat im Laufe des Jahres erfolgreich neue Zonen entdeckt und die Reserven erweitert. Seit dem Erwerb der Vermögenswerte im Jahr 2019 entdeckte das Unternehmen die hochgradige Ader Panteon, die nun in Produktion ist, sowie die Ader Atravesada, die sich in der Erschließung befindet und voraussichtlich Ende dieses Jahres in Produktion gehen wird. Der Schwerpunkt des Unternehmens für 2022 liegt auf der Ressourcenerweiterung und auf Entdeckungsbohrungen in bestehenden Ressourcenzonen und auf neu interpretierten Zielen mit hoher Priorität, einschließlich Tigra/Chapparal, Panteon North und parallelen Zielen in der historischen Untertagemine Talavera, die ~ 800koz produzierte. Die Explorationsbohrungen sind mit zwei Bohrgeräten im Gange und ein weiteres ist auf dem Weg. Die Details der Ziele umfassen:

Wachstumsmöglichkeiten der Ressourcen

Tigra/Chapparal; nördliches Ende des Limon-Tagebaus

– Hervorzuheben sind die Bohrergebnisse 2von 17,9 g/t Au auf 5,5 m (LIM-18-4281), 16,5 g/t Au auf 6,1 m (LIM-18-4272),6 0,8 g/t Au auf 4,3 m (LIM-21-4584), 5.0 g/t Au auf 12.9m (LIM-20-4471) und 5,3 g/t Au auf 10 m (LIM-20-4462) und 12,2 g/t Au auf 2,2 m (LIM-21-4581), und;

– Nachfolgebohrungen im Jahr 2022 werden das Potenzial in der Tiefe unterhalb der derzeit definierten Ressourcen am nördlichen Ende der Aderstruktur des Tagebaus Limon erproben.

Panteon Nordwest

– Highlights der historischen Bohrergebnisse 2,3von 14.57g/t Au auf 1,9 8m (LIM-77-1106), 4,7 g/t auf 1,2 2m (LIM-77-1089) und 12. 34 g/t Au auf 0,94 m (LIM-83-1515), siehe Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung;

– Diese Ergebnisse liegen außerhalb der bekannten hochgradigen Ressourcen (282 Kt mit einem Gehalt von 6,66 g/t Au für 60 kozs) und sind entlang des Streichens noch über 1,5 km offen;

– Das nordwestlich-südöstlich verlaufende Adersystem Panteon weist eine Streichenlänge von etwa 3 km auf, wobei die Ressourcen für eine Erweiterung offen sind.

Talavera Erweiterung

– Höhepunkte der historischen Bohrergebnisse2,3 von g/t7.4 Au über 10.42 m (LIM-05-3334), 18,0 g/t über 5.93 m (LIM-04-3355) und 2. 1g/t über 5.84 m (LIM-97-2205), siehe Tabelle am Ende dieser Pressemeldung;

– Die ersten Bohrungen werden sich auf Erweiterungen entlang des Streichs in Richtung Südwesten konzentrieren und;

– Ehemalige Untertagemine mit einer früheren Produktion von 800 koz und Potenzial für eine Ressourcenerweiterung auf parallelen Adern.

Projekt Ost-Borosi

Eastern Borosi ist ein 176 km langes, unerforschtes2 Landpaket im Nordosten Nicaraguas. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen drei der sechs bekannten Ressourcenzonen, einschließlich Guapinol/Vancouver und Riscos De Oro, mit technischen Studien, Umweltgrundlagen, Gemeindekonsultationen, geotechnischen und metallurgischen Untersuchungen sowie Infill-Bohrungen erheblich weiterentwickelt. Calibre schloss diese Programme ab und reichte Genehmigungsanträge ein, um die Anlage voranzutreiben, die die Mühle Libertad in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 mit hochgradigem Material beliefern soll.

Die Neuinterpretation historischer Oberflächen- und Bohrlochdaten3 hat die Explorationspipeline bei EBP erheblich vorangebracht. Gleichzeitige Zielabgrenzungs- und Explorationsbohrprogramme sind im Gange und wurden mit zwei Bohrgeräten, die Erweiterungen bestehender Ressourcen und neu identifizierter Ziele testen, wieder aufgenommen:

Wachstumsmöglichkeiten der Ressourcen

Südwesten Riscos de Oro

– Zu den Highlights der Bohrungen im Jahr 2019 zählen2 23,8 g/t Au und 26,0 g/t Ag auf 1,2 m (RD19-049) sowie 4,8 g/t Au und 15,8 g/t Ag auf 3,6 m (RD-19-050);

– Es befindet sich etwa 500 m südwestlich der bestehenden Ressource Riscos de Oro;

– Erste Bohrungen, die 2019 durchgeführt wurden, bestätigten ähnliche Aderbreiten und Gold-Silber-Gehalte wie bei der Hauptlagerstätte Riscos de Oro;

– Die Zone der Mineralisierung bleibt in alle Richtungen offen.

Guapinol/Vancouver

– Erste hochgradige Tagebau-Ressourcenzone soll 2023 erschlossen werden, und;

– Entlang des Streichs und in der Tiefe der bekannten Ressourcenzonen weiterhin offen.

San Cristobal

– Zu den Highlights der Bohrungen 2018 zählen2 10,92 g/t Au und 859,0 g/t Ag auf 5,7 m (SC18-002);

– Hochgradiges Ziel entlang eines 2 km langen, noch nicht erkundeten nordöstlichen Aderverlaufs, der die Riscos de Oro-Prospekte mit der La Sorpresa-Adergruppe im nördlichen Sektor des Konzessionsblocks verbindet;

– Die Zone der Mineralisierung bleibt in alle Richtungen offen und;

– Die Exploration im Jahr 2022 wird erste Bohrungen umfassen, um die Mineralisierung entlang des Streichens abzugrenzen.

Cadillac West

– Zu den Highlights der Bohrungen 2015-2018 zählen2 8,93 g/t Au und 57,4 g/t Ag auf 2,6 m (LS15-008), die 250 m westlich der Ader Cadillac liegen;

– Subparallele, nordöstlich-südwestlich ausgerichtete Ader, die auf einer Länge von 700 m abgegrenzt ist, und;

– Die Exploration im Jahr 2022 wird erste Bohrungen umfassen, um die Mineralisierung entlang des Streichens abzugrenzen.

Pavon-Minen-Komplex

Im Jahr 2021 begann Calibre mit dem Abbau bei Pavon Norte, der ersten von drei bekannten Goldlagerstätten im Tagebau. Die Reserven zum Jahresende umfassen 200 koz mit 4,86 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 29. März 2021). Calibre treibt die Erschließung und Genehmigung entlang des Trends voran, um bis 2023 mit dem Abbau bei Pavon Central zu beginnen, das einen durchschnittlichen Reservengehalt von 6,9 g/t Au aufweist, der deutlich höher ist als bei Pavon Norte, und das voraussichtlich zum Produktionswachstum in den Jahren 2023 und 2024 beitragen wird. Bei Pavon verfügt Calibre über zwei Bohrgeräte, die entlang des Streichens von Pavon Central und South sowie parallel zu den Aderstrukturen im Süden bohren.

Neue Buena Vista-Konzession

Das Projekt Buena Vista befindet sich etwa 20 km östlich des Minenkomplexes Limon und 10 km nordwestlich der Mine La India entlang desselben strukturellen Trends, der die Goldmineralisierung bei La India kontrolliert. Oberflächenkartierungen und Probenahmen bei Buena Vista haben mindestens sieben Aderzielgebiete identifiziert. Die einzelnen Zielgebiete innerhalb des Konzessionsgebiets beherbergen goldhaltige Brekzien und Quarzadern mit einer halbkontinuierlichen Streichenlänge von bis zu 3 km. Aufschlussproben der Adern ergaben Werte von <0,1 g/t bis 8,3 g/t in Gesteinssplitterproben. Das Programm 2022 wird sich auf die weitere Definition und Erweiterung der derzeit identifizierten Aderstrukturen konzentrieren, wobei Kartierungen, Gesteinssplitterproben und Bodenproben durchgeführt werden, um Bohrziele zu definieren und zu priorisieren. Die Genehmigungsanträge wurden eingereicht und die Bohr- und Schürfaktivitäten werden voraussichtlich im vierten Quartal 2022 oder Anfang 2023 beginnen. Eine elektromagnetische (VTEM) luftgestützte geophysikalische Untersuchung ist für das erste Quartal 2022 geplant und wird in Kombination mit Kartierungen und geochemischen Probenahmen zur Definition von Bohrzielen beitragen. Neue La Fortuna-Konzession Das Konzessionsgebiet Fortuna befindet sich etwa 35 km südlich des Minenkomplexes Libertad und umfasst eine große epithermale Alterationszone, die an der Oberfläche über 8 km2 freiliegt. Die in diesem Gebiet identifizierte Alteration wird von einer starken Verkieselung und einer argillischen Alteration dominiert, die in verschiedenen Teilen des Konzessionsgebiets Merkmale von Goldzielen mit hohem und niedrigem Sulfidierungsgrad aufweist. Die ersten Arbeiten an der Oberfläche wurden im Jahr 2021 abgeschlossen und werden im Jahr 2022 fortgesetzt. Link – Zielzahlen 2022 Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle Calibre unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm („QA/QC“), das die besten Praktiken der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehören eine überprüfbare Überwachungskette für Proben, die regelmäßige Einführung von zertifizierten Referenzstandards und Leerproben sowie doppelte Kontrolluntersuchungen. Der Bohrkern wird halbiert und in versiegelten Beuteln an Bureau Veritas in Managua, Nicaragua, versandt, einem unabhängigen Anbieter von Analysedienstleistungen mit weltweiten Zertifizierungen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2008, Umweltmanagement: ISO14001 und Sicherheitsmanagement OH SAS 18001 und AS4801. Vor der Analyse werden die Proben in der Anlage von Veritas‘ Managua aufbereitet und anschließend zur Analyseeinrichtung in Vancouver, Kanada, transportiert. Goldanalysen werden routinemäßig mittels Brandprobe/AA-Finish-Verfahren durchgeführt. Um eine höhere Präzision bei hochgradigem Material zu erzielen, werden Proben mit einem Gehalt von 10 g/t Au oder mehr mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Die Analysen auf Silber und andere Elemente von Interesse werden mittels induktionsgekoppelter Plasmaspektrometrie (ICP“) durchgeführt. Qualifizierte Person Dr. Greg Myers, Senior Manager Generative Exploration bei Calibre Mining, ist AUSIMM-Mitglied 210863 und Chartered Professional Geologist, Washington State Professional Geologist 2576. Mitglied seit 2002. IM NAMEN DES VORSTANDES „Darren Hall“

Darren Hall, Präsident und CEO

Über Calibre Mining Corp.

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch verantwortungsvolle Tätigkeiten und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Hinweis1: Technischer Bericht über den El Limon Complex in den Departements Leon und Chinandega, Nicaragua, vom 30. März 2021 und mit Wirkung vom 31. Dezember 2020, erstellt von SLR Consulting (Canada) Ltd. (ehemals Roscoe Postle Associates Inc.) gemäß NI 43-101, veröffentlicht auf SEDAR (www.sedar.com).

Hinweis2: Einzelheiten zu den zuvor veröffentlichten Bohrlochergebnissen finden Sie in den folgenden Pressemitteilungen von Calibre: (16. November 2021, 29. September 2021, 8. September 2021, 10. August 2021, 8. Juni 2021, 20. April 2021, 12. November 2020, 20. Mai 2020, 9. April 2020, 11. Februar 2020, 31. Oktober 2019, alle verfügbar auf calibremining.com oder sedar.com)

Anmerkung 3: Die vollständigen Aufzeichnungen der historischen Bohrlöcher, einschließlich der Originalprüfungszertifikate und des Bohrkerns, sind in der Hauptdatenbank und im Kernlager des Unternehmens enthalten.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „würden“, „können“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“ eintreten Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb von Calibres‘ Kontrolle liegen. Eine Auflistung der für das Unternehmen geltenden Risikofaktoren finden Sie in Calibres‘ Jahresbericht für das am 31. Dezember 2020, abgeschlossene Geschäftsjahr, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die Calibres‘ zukunftsgerichtete Aussagen beeinflussen können.

Calibres‘ zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der dem Management zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements‘ ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Historische Bohrlochinformationen und -untersuchungen wurden von den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Unternehmen durchgeführt. Die Unternehmen befolgten branchenübliche QAQC-Verfahren mit Probenstandards, Leerproben und Doppelproben. Calibre wird im Rahmen seines Bohrprogramms 2022 Zwillingsbohrungen durchführen, um die Zuverlässigkeit der Proben zu bestätigen.

Bohrung StrukturVon Bis (mScheinbAu Unternehmen

ID (m) ) are (g/t)

Breite

(m)

LIM-77-1Panteon 262.13263.351.22 4.7 Minset Noranda

089 NW

LIM-77-1Panteon 104.7 106.681.98 14.57 Minset Noranda

106 NW

LIM-83-1Panteon 267.16268.1 0.94 12.34 INMINE

515 NW

LIM-04-3Talavera452 457.935.93 18 Glencairn

355

LIM-97-2Taguiste89.92 95.76 5.84 2.1 Triton

205 pe

LIM-05-3Taguiste219.46229.8810.42 7.4 Glencairn

334 pe

