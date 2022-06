California Beach revolutioniert: Bremer Studenten entwickeln praktischen Designer-Camper

Entstanden ist ein durchdachter Innenausbau, der nicht nur mit neuen Funktionen trumpft, sondern vor allem mit hochwertigen Naturmaterialien ein Meisterstück des Designs darstellt.

Die drei angehenden Ingenieure sind selbst Campingliebhaber und teilten die Liebe zum VW Bus, konnten jedoch mit dem Ausbau von der Stange nichts anfangen. Bald bemerkten sie, dass sie damit nicht die einzigen waren! Also entschlossen sich die jungen Bremer dazu, einfach selbst eine bessere Alternative zu entwickeln.

„Für die Gemütlichkeit, die im Camper unserer Meinung nach sehr wichtig ist, setzen wir auf ein vielfältiges und stimmungsvolles Lichtkonzept“, so Hoffrage, einer der Gründer. „Besonders stolz sind wir auf unsere ausgefeilte Bettkonstruktion, die es durch vielfältigen Einsatz ermöglicht, im Camper extrem viel Raum zu haben“ ergänzt Leonhard Ens. Dies ist besonders wichtig, wenn man es sich an einem Regentag gemütlich machen will.

Zu kaufen gibt es den Designerausbau auf fahrendeszuhause.de bereits ab 16.000EUR in der Grundausstattung. Dies enthält sogar bereits das autarke Solar-Paket für eigene Stromgewinnung. „Nach zahlreichen Bussen, in denen wir den Ausbau immer weiter optimieren konnten, haben wir jetzt das perfekte Produkt“ erklärt Ens zusammenfassend.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://www.fahrendeszuhause.de/camper-ausbau

