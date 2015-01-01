Calumet Photo Video schenkt Fotoausrüstungen ein zweites Leben

Kostengünstig, umweltfreundlich, risikofrei: Mit seinem großen Second-Hand-Bereich will Calumet bewussten Konsum fördern

Hamburg im Juli 2026 – Interessierte, die hochwertige Kameras oder Zubehör zum günstigen Kurs suchen, finden im Second-Hand-Bereich von Calumet eine umfangreiche Auswahl an gut erhaltenen Gebrauchtmodellen – deutschlandweit in allen Stores und online. So sind im Webshop aktuell über 5.000 Produkte erhältlich. Alle Geräte wurden von Experten überprüft, sind voll funktionsfähig und entsprechend ihres Zustands in fünf Kategorien von „wie neu“ bis „stark gebraucht“ transparent klassifiziert. Wer seine gebrauchten Schätze verkaufen möchte, kann sich ebenfalls direkt vor Ort beraten lassen.

„Wir erleben eine steigende Nachfrage nach geprüfter Second-Hand-Ausrüstung, da man auch mit älteren Modellen großartige Fotos machen kann“, konstatiert Casimir von Borcke, Head of Re-Commerce bei Calumet. „Viele haben funktionsfähige Kameras oder Objektive ungenutzt im Schrank liegen. Bei uns wird daraus in wenigen Minuten ein faires Angebot. Zugleich wird auf diese Weise die Kreislaufwirtschaft angekurbelt, Elektroschrott wird reduziert und Ressourcen werden geschont.“

Der Ankaufs- und Prüfprozess erfolgt in den Filialen und online standardisiert. Produktexperten kontrollieren in einem detaillierten technischen Check u.a. Sensoren, Optiken, die Mechanik und auch typische Schwachstellen einzelner Modelle. Defekte Geräte werden gar nicht erst angenommen, nur voll funktionsfähige Second-Hand-Produkte kommen in den Verkauf. Dabei wird ihr Zustand transparent dargestellt. Anhand der genau beschriebenen fünf Kategorien von „wie neu“ bis „stark gebraucht“ können Interessierte gut einschätzen, was sie erwartet.

Alle Geräte bietet Calumet mit zwölf Monaten Gewährleistung an, davon sind sechs Monate Garantie.

„Dank unserer genauen Prüfung und der Klassifizierung können wir die Sicherheit eines Neukaufs zum fairen Preis eines Gebrauchtgeräts bieten_“, _erklärt Casimir von Borcke. „Wir wollen auch künfitg vermehrt dazu beitragen, den wachsenden Anspruch an bewusstem Konsum zu unterstützen. Und wer seine bisherige Ausrüstung an uns verkauft und direkt wieder in neues oder gebrauchtes Equipment investiert, bekommt sogar noch einen Extra-Bonus*.“

Weitere Informationen zum Second Hand Bereich von Calumet sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.calumet.de/category/second-hand – uebersicht

* Der Trade-In-Bonus beträgt standardmäßig 5% beim Kauf von Kameras und Objektiven, wenn Kunden ihre gebrauchte Ausrüstung in Zahlung geben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

Deutschland

fon ..: 0151/18809288

web ..: https://www.calumet.de

email : andrea@weinholz.org

Über Calumet Photo Video GmbH

Calumet Photo Video ist einer der führenden Fachhändler für Foto- und Videotechnik in Deutschland. Das Unternehmen steht für ein umfangreiches Sortiment, persönliche Beratung und praxisnahe Services – für Profis wie für ambitionierte Einsteiger.

Über die European Imaging Group (EIG)

Die European Imaging Group ist eine europaweit aktive Unternehmensgruppe für Imaging-Produkte und -Dienstleistungen und Teil der Aurelius Gruppe. Unter ihrem Dach vereint sie führende Fachhändler und Plattformen rund um Fotografie, Video und Content Creation.



Pressekontakt:

Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

fon ..: 015118809288

email : andrea@weinholz.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pro Retina – Blindenführung im Schloss Charlottenburg Durchgangsventil-Verriegelungen für sichere Wartungsarbeiten nach DIN EN 17975