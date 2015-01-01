Industrielle Batteriespeicher: Nachfrage im produzierenden Mittelstand ist deutlich gestiegen

Fion Energy verzeichnet ein erheblich höheres Projektvolumen als im Vorjahr

Berlin, im Juli 2026 – Nach dem ersten Halbjahr zieht Fion Energy eine rundum positive Bilanz: Die Nachfrage nach industriellen Batteriespeichern mit KI-Steuerung hat sich gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 erheblich gesteigert. Zudem treffen immer mehr Unternehmen Investitionsentscheidungen und bringen Projekte in die Umsetzung. Das Berliner Cleantech-Unternehmen konnte sein Projektvolumen mehr als vervierfachen, zunehmend auch in standortübergreifenden Projekten. Im Zuge dessen baute Fion das Team insbesondere in den Bereichen Projektentwicklung, technische Analyse, Umsetzung und Software deutlich aus.

„Immer mehr Unternehmen betrachten Speicher nicht mehr nur als Nachhaltigkeits- oder Innovationsthema, sondern als wirtschaftliche Investition zur Senkung von Energiekosten“, konstatiert Johannes Meriläinen, Geschäftsführer von Fion Energy. „Besonders relevant ist für uns, dass die Nachfrage aus dem produzierenden Mittelstand kommt, etwa aus der Kunststoff- und Metallverarbeitung, der Lebensmittelindustrie und dem Maschinenbau, also von Unternehmen, bei denen Energiekosten, Lastspitzen und Strompreisvolatilität echte operative und wirtschaftliche Themen sind.“

Fion beobachtet, dass der gezielte Einsatz industrieller Batteriespeicher künftig noch wichtiger für den Unternehmenserfolg wird. Maßgeblich dafür sind hohe und volatile Strompreise, zunehmend relevante Lastspitzen sowie der wachsende Flexibilitätsbedarf im Stromsystem. Parallel dazu schaffen Reformen des Energiemarkts zusätzliche Anreize, indem sie Flexibilität gezielt belohnen. „Für Unternehmen ohne intelligent gesteuerten Batteriespeicher wird das zum Risiko. Mit dem richtigen Speicher wird genau daraus eine Chance“, so Johannes Meriläinen.

Um jedes Unternehmen mit der optimalen Lösung zu versorgen, startet Fion stets mit einer umfangreichen, datengetriebenen Standortanalyse, gefolgt von herstellerunabhängiger Projektentwicklung und schließlich dem KI-optimierten Betrieb – immer anhand des individuellen Use-Case-Mix aus Lastspitzenkappung, Eigenverbrauchsoptimierung, dynamischen Tarifen und Arbitrage. Dabei liefert Fion alles aus einer Hand: Analyse, Dimensionierung, Hardware-Auswahl, Beschaffung, Installationskoordination, Netzanmeldung und intelligenten Betrieb.

Mit Blick auf die kommenden Jahre ergänzt Johannes Meriläinen: „Der Energiemarkt wird für Industrieunternehmen immer komplexer und gleichzeitig steigt der Druck, Energiekosten zu senken, um die Wettbewerbsfähigkeit zu schützen. Wir wollen diese Komplexität beherrschbar machen. Unser Ziel ist, dass sich Kunden auf ihre Produktion konzentrieren können, während der Batteriespeicher im Hintergrund wirtschaftlich optimiert wird. Langfristig sehen wir intelligente Batteriespeicher als festen Bestandteil industrieller Energieinfrastruktur – nicht als einmaliges Technologieprojekt, sondern als laufend optimiertes System, das Industrieunternehmen hilft, Energiekosten zu senken und flexibler auf einen volatilen Energiemarkt zu reagieren.“

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Frau Andrea Weinholz

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email : andrea@weinholz.org

Über FION

FION Energy wurde 2025 in Berlin gegründet. Das Cleantech-Start-up macht industrielle Batteriespeicher wirtschaftlich und einfach nutzbar – durch herstellerunabhängige Projektentwicklung und KI-optimierten Betrieb in Echtzeit. Zielkunden sind Industrieunternehmen mit einem Jahresverbrauch von über 2 GWh.

Mehrere Batteriesysteme sind bereits bei Industriekunden installiert, weitere Projekte in Deutschland und der EU geplant. Das Gründerteam besteht aus Philipp Hamm, Johannes Meriläinen und Dmytro Dzifuta.



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