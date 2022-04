Canada Carbon schließt eine Tranche der Privatplatzierung ab

28. April 2022, Toronto, ON, Kanada – Canada Carbon Inc. (das Unternehmen) (TSX-V: CCB) freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 12. April 2022 den Abschluss der ersten Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 11.640.000 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,075 Dollar pro Einheit (der Ausgabepreis) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 872.900 Dollar bekannt zu geben (die Platzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine Stammaktie) aus dem Kapital des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten nach dem Ausgabedatum eine Stammaktie zum Preis von 0,09375 Dollar pro Stammaktie zu erwerben. Dem Unternehmen wurde eine Verlängerung von 30 Tagen gewährt, um eine weitere Tranche der Platzierung abzuschließen.

Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden und unterliegen den Weiterverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Das Unternehmen wird den Erlös aus der Platzierung für Unternehmens- und allgemeine Betriebskapitalzwecke verwenden.

Der Abschluss der Platzierung ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen. Wir sind dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen der aktuellen und neuen Aktionäre, da sich Canada Carbon bemüht, die Zahl der Anwendungen, für die sich sein Grafit eignet, zu erhöhen. Der Erlös aus dieser Platzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine strategische Neuausrichtung durch den Abschluss eines umfassenden Produktqualifizierungs- und metallurgischen Testprogramms voranzutreiben. Canada Carbon ist bereit, den Aktionären einen außergewöhnlichen Wert zu bieten, während wir das volle Potenzial der Bemühungen des Unternehmens, die Grafitlagerstätten Miller und Asbury in Produktion zu bringen, unter Beweis stellen, meint Ellerton Castor, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens.

In Verbindung mit der Platzierung zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsprovision an bezugsberichtigte unabhängige Parteien, die sich aus einer Bargebühr in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung und der Ausgabe einer Anzahl von Stammaktienkaufwarrants (jeder ein Broker-Warrant) zusammensetzte, die 6 % der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum eine Stammaktie zum Preis von 0,09375 Dollar pro Stammaktie zu erwerben.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Ausdrücken wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, geplant, Prognosen, Schätzungen, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen bzw. wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Platzierung, einschließlich der Verwendung des Erlöses. Bei der Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Es bestehen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften, in- und ausländische Gesetze und Vorschriften, die sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken, die Auswirkungen von COVID-19 sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, geänderter Annahmen, geänderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

