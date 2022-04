Wo große Banken den Goldpreis in den nächsten Monaten sehen

Was den Goldpreis antreibt ist klar, es sind US-Zinserhöhungen, die steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine.

Nach zwei Monaten Krieg hat sich gezeigt, dass Gold als sicherer Hafen nichts von seiner Attraktivität verloren hat. So sieht auch John LaForge von der Wells Fargo Bank, einem bedeutenden US-amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen, Gold als Favorit unter den Investoren. Der Goldpreis bewege sich stetig nach oben, kleine Rücksetzer ändern an dieser Richtung nichts. Als Wertaufbewahrungsmittel sei Gold universell anerkannt und kann auch physisch gehalten werden. Für das Ende des laufenden Jahres erwartet er daher einen möglichen Goldpreis von 2.100 US-Dollar. Ein Analyst der Bank of America, Paul Ciana, erwartet im Jahresverlauf einen Preis von 2.175 US-Dollar je Feinunze, also einen Preis über dem Allzeithoch. Rücksetzer im Preis seien Kaufgelegenheiten.

Viel beachtet sind sicher auch die Aussagen der Credit Suisse-Analysten. Möglich seien, so deren Äußerungen, Preise bis zu 2.300 US-Dollar je Unze Gold. Sollte Gold allerdings unter 1.877 US-Dollar sinken, dann wäre mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. Auch von Seiten der ANZ Bank (Australia and New Zealand Banking Group) hört man, dass das Inflationsgeschehen und die geopolitischen Risiken den Goldpreis nach oben hieven und nach wie vor stützen. Verstärkt werden diese Effekte, wenn noch mehr Sanktionen gegen Russland verhängt werden. Immer mehr Anleger suchen Wertaufbewahrungsmöglichkeiten und schauen sich nach Diversifizierungsmittel um. Da also die Fundamentaldaten für Gold gut sind, sollten auch Werte von Goldminenaktien nicht fehlen.

Da wäre etwa Tudor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=M1tQxkYRgu4 – mit seinem Engagement in British Columbia. Das Treaty Creek-Projekt, dazu eine Beteiligung am Crown-Projekt und eine Beteiligung am Projekt Eskay North gehören zum Portfolio.

CanaGold Resources – https://www.youtube.com/watch?v=cYRzCAjtxsE – besitzt in British Columbia das aussichtsreiche New Polaris-Projekt, welches gerade wieder mit hervorragenden Bohrergebnissen punktet. Bis zu 42,5 Gramm Gold je Tonne Gestein konnten gefunden werden.

