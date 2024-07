Canada Nickel Company gibt erste Ressource für das Deloro Nickel-Sulfid-Projekt bekannt

Höhepunkte:

– Erste von sieben neuen Nickelressourcen, die bis zum Ende des ersten Quartals 2025 veröffentlicht werden sollen und das potenzielle Ausmaß des Timmins Nickel District demonstrieren

– Erste angezeigte Deloro-Ressource von 81 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,25 % und 202.000 Tonnen Nickel sowie eine weitere abgeleitete Ressource von 357 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,25 % und 885.000 Tonnen Nickel

– Sieben Explorationsgeräte bohren derzeit im gesamten Timmins Nickel District

TORONTO, 18. Juli 2024 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V:CNC) (OTCQB:CNIKF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ )gab heute eine erste Mineralressource für das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Deloro („Deloro“) in der Nähe von Timmins, Ontario, bekannt.

Das Nickelsulfidprojekt Deloro befindet sich im Herzen des produktiven Bergbaulagers Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, bedeutende Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist. Das Projekt Deloro ist ganzjährig über eine Straße erreichbar, liegt nur 8 km südlich von Timmins, 7 km südwestlich des Dome Mine-Mill Complex und weniger als 2 km von bestehenden Stromleitungen entfernt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, kommentierte: „Wir sind mit der Größe dieser ersten Ressource auf Deloro sehr zufrieden, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Zielgebiet im Vergleich zu den über 20 Zielen in unserem Portfolio relativ klein ist. Deloro hat eine vorteilhafte Lage in der Nähe von Timmins und der Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur in der Dome Mill und profitiert von einer relativ geringen Abraumschicht von durchschnittlich nur 9 Metern.“

Selby fuhr fort: „Unser Explorationsprogramm demonstriert weiterhin erfolgreich das Potenzial des Nickeldistrikts Timmins und hat nun sieben Bohrgeräte in Betrieb – vier bohren auf unseren Grundstücken Mann Central und Mann Northwest, zwei schließen die nächste Bohrphase auf unserem Projekt Reid ab und eines zielt auf das östliche Ende unseres Projekts Reaume ab. Updates zu den Bohrungen auf jedem dieser Grundstücke werden veröffentlicht, sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen.“

Deloro Mineralressourcen-Schätzung

Für die erste Mineralressourcenschätzung wurden insgesamt 8.242 Meter Kernbohrungen in 22 Bohrlöchern verwendet, um die Mineralressourcen in zwei Kategorien zu berechnen, wie in Tabelle 1 unten dargestellt. Die abgeleiteten Ressourcen beliefen sich auf insgesamt 357 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % Ni, was insgesamt 885 kt Nickel entspricht, und die angezeigten Ressourcen auf insgesamt 81 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % Ni, was insgesamt 202 kt Nickel entspricht. Es wurde ein Cut-off-Gehalt von 0,10 % Ni verwendet. Beispielhafte Querschnitts- und Blockmodellansichten der Ressourcenschätzung sind in den nachfolgenden Abbildungen 1 bis 4 dargestellt.

Die Bohrungen bei Deloro wurden in den Jahren 2022 und 2024 abgeschlossen. Mit der Kampagne 2024 wurde erfolgreich das Ziel erreicht, frühere Abschnitte zu füllen, um eine erste Ressourcenschätzung zu definieren, ein Verständnis für die Geologie der Lagerstätte zu erlangen und systematisch Proben für mineralogische Analysen zu sammeln, die helfen würden, das Potenzial der Nickelgewinnung zu definieren.

Diese Mineralressourcenschätzung wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven erstellt. Ein technischer Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht werden.

Tabelle 1 – Erste Mineralressourcenschätzung (In-Pit-Ressourcen) für das Nickelsulfidprojekt Deloro, Ontario

Schätzung der Mineralressourcen Enthaltenes Metall

DOMAIN KLASSE TONNEN (Mt) Ni (%) Co (%) Fe (%) Cr (%) S (%) Pd (g/t) Pt (g/t) Ni (kt) Co (kt) Fe (Mt) Cr (kt) S (kt) Pd (koz) Pt (koz)

MAIN Angezeigt 81.3 0.25 0.011 5.2 0.24 0.056 0.0029 0.0045 201.8 8.6 4.2 193.6 45.6 7.7 11.8

Abgeleitet 357.5 0.25 0.011 5.2 0.23 0.063 0.0040 0.0053 885.4 38.0 18.6 835.4 224.9 45.7 60.6

*Die Summen können sich aufgrund von Rundungen nicht addieren.

1. Die unabhängige qualifizierte Person für die Mineralressourcenschätzung, wie in NI 43-101 definiert, ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Gültigkeitsdatum der Mineralressourcenschätzung ist der 15. Juli 2024.

2. Die Menge und der Gehalt der in dieser Mineralressourcenschätzung gemeldeten abgeleiteten Ressourcen sind ungewiss, und es wurden noch nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen durch weitere Explorationen zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte.

3. Für den Hauptbereich (kombinierte hoch- und niedriggradige Bereiche) wurde ein Cut-off-Gehalt von 0,10 % Ni verwendet. Die Cut-off-Gehalte wurden auf der Grundlage der Geostatistik der Kernproben und der Lithologie der Bohrkerne für die Lagerstätte sowie durch Vergleich mit ähnlichen Lagerstättentypen festgelegt.

4. Die geologischen und Blockmodelle für die Mineralressourcenschätzung verwendeten Daten von insgesamt 22 Oberflächenbohrlöchern, die von CNC in den Jahren 2022-2024 abgeschlossen wurden. Die Datenbank der Bohrlöcher wurde vor der Ressourcenschätzung validiert und QA/QC-Prüfungen wurden anhand von Kontrolltabellen nach Industriestandard für Leerproben, Kernduplikate und kommerzielles zertifiziertes Referenzmaterial durchgeführt, die von CNC in die Probenchargen eingefügt wurden, sowie durch den Vergleich von Umpire-Untersuchungen, die in einem zweiten Labor durchgeführt wurden.

5. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet.

6. Die Mineralressourcenschätzung wurde gemäß den CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practice Guidelines (November 29, 2019) und den CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (May 19, 2014) erstellt.

7. Das geologische Modell, das für die Mineralressourcenschätzung verwendet wurde, umfasst drei mineralisierte Bereiche, die von unterschiedlich serpentinisierten ultramafischen Gesteinen beherbergt werden: einen relativ hochgradigen Kern (Dunit) und zwei, westliche und östliche, niedriggradige Hüllen (Peridotit). Für jede Domäne wurden in der Software Leapfrog Geo 2023.2.3 individuelle Wireframes erstellt.

8. Es wurde ein 20 m x 20 m x 15 m großes Blockmodell erstellt, und die Proben wurden in Abständen von 7,5 m zusammengesetzt. Die Gehaltsschätzung aus den Bohrlochdaten wurde für Ni, Co, Fe, Cr, S, Pd und Pt mit der Ordinary Kriging Interpolationsmethode in der Isatis 2024.04 Software durchgeführt.

9. Die Mineralressourcenschätzungen wurden überarbeitet, um eine konzeptionelle Grubeneinschränkung einzubeziehen, die anhand der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde. Die verwendeten Metallpreise betrugen 21.000 US$/t Nickel, 40.000 US$/t Kobalt, 325 US$/t Magnetit, 1.350 US$/oz Palladium und 1.150 US$/oz Platin. Für jede Schicht wurden unterschiedliche Grubenneigungen verwendet (in Grad): 9,5 in Ton, 11,6 in Sand und 45,0 in Fels. Der verwendete Wechselkurs war US$/C$ zu 0,75 $. Bei den Abbaukosten wurden unterschiedliche Werte für Abraum (Ton, Kies), selektiven Abbau und Massenabbau verwendet, die zwischen 1,62 und 3,28 C$/t liegen. Die Verarbeitungskosten sowie die allgemeinen und administrativen Kosten für einen Betrieb mit 60 ktpd (ähnlich wie in der Anfangsphase von Crawford) betrugen 8,40 C$/t. Auf der Grundlage der Gehaltsspanne und des Verhältnisses von Schwefel zu Nickel beträgt die berechnete Gewinnung im Durchschnitt 49 % für Ni, 56 % für Fe, 5 % für Co und 21 % für Pt und Pd.

10. Die Gehaltsschätzung wurde durch den Vergleich von Eingabe- und Ausgabestatistiken (Nearest Neighbour- und Inverse Distance Squared-Methoden), die Analyse von Schwadendiagrammen, Kreuzdiagrammen von deklassierten Proben mit der nächstgelegenen OK-Schätzung sowie durch die visuelle Inspektion der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Gehaltsschalen in Querschnitten validiert.

11. Die Dichteschätzung wurde für die mineralisierten Bereiche mit Hilfe der Ordinary Kriging Interpolation-Methode auf der Grundlage von 954 Messungen des spezifischen Gewichts durchgeführt, die während der Kernprotokollierung gesammelt wurden, wobei dieselben Blockmodellparameter wie bei der Gehaltsschätzung verwendet wurden. Als Referenzwert beträgt der geschätzte durchschnittliche Dichtewert innerhalb von Dunit 2,62 g/cm3 (t/m3 ), während die Peridotit-Domänen Durchschnittswerte von 2,69 g/cm3 (t/m3 ) im Westen und 2,75 g/cm3 (t/m3 ) im Osten ergaben.

Update zur Exploration

Das Explorationsprogramm 2024 des Unternehmens konzentrierte sich darauf, das Potenzial des Unternehmensportfolios im Nickelgebiet Timmins zu demonstrieren. Das Unternehmen hat bisher 112 Bohrungen auf insgesamt 47.482 Metern abgeschlossen. Das Unternehmen hat 32 Löcher in Crawford gebohrt, die die Crawford PGM Zone definieren, 28 Löcher auf Reid, 26 Löcher auf Texmont, 13 Löcher auf Mann und 11 Löcher auf Deloro, die die Grundlage für diese Ressource bilden. Das Unternehmen plant, als nächstes eine erste Ressource für die PGM-Zone Crawford zu veröffentlichen, gefolgt von einer ersten Ressource für Texmont. Anschließend plant das Unternehmen, bis zum Ende des ersten Quartals 2025 fünf weitere Ressourcen zu veröffentlichen.

Abbildung 1 – Planansicht der Nickelressourcen, Nickelsulfidprojekt Deloro, Ontario.

Abbildung 2 – Querschnitt des Nickelsulfidprojekts Deloro mit den Ressourcenkategorien und dem Nickelgehalt (Blick nach Norden)

Abbildung 3 – Draufsicht auf das Deloro-Blockmodell, Ressourcenkategorie und Nickelgehalt

Nächste Schritte:

– Ein technischer Bericht bezüglich der heute bekannt gegebenen Mineralressourcenschätzung wird gemäß National Instrument 43-101 innerhalb von 45 Tagen eingereicht werden.

– Mineralogische Studien und metallurgische Testarbeiten werden bis zum vierten Quartal 2024 fortgesetzt, ebenso wie Infill-Bohrungen zur weiteren Aufwertung der Ressource.

Assays, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen und Assays

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probennahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrgerät entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen Bilder wurden von Canada Nickel anhand von Datensätzen erstellt, die vom Ontario Geological Survey bereitgestellt wurden.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: +1647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Deloro, der Zeitplan für die Einreichung eines technischen Berichts zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, der Zeitplan und der Abschluss (wenn überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickeldistrikts Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele.] Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

