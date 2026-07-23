Canada Nickel gibt erste Mineralressource bei Nesbitt bekannt und verzeichnet einen Anstieg der angezeigten Ressource bei Deloro um 46 %

Highlights:

– Meilenstein mit neun Lagerstätten: Canada Nickel schließt die erste Ressourcenerschließung im gesamten Timmins-Nickel-Distrikt ab – nun 4,36 Mrd. Tonnen M&I-Ressourcen mit 0,24 % Ni, die über 10 Millionen Tonnen Nickel enthalten, sowie 5,7 Mrd. Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 0,23 % Ni (13,2 Mio. Tonnen enthaltenes Nickel)

– Nesbitt (erste Ressource): 176 Mio. Tonnen Gesamtressource mit 0,23 % Ni, die 0,41 Mio. Tonnen Nickel enthalten; wird zur neunten Lagerstätte des Unternehmens.

– Deloro (aktualisierte Ressource): Die angezeigten Ressourcen stiegen um 46 % auf 0,3 Mt enthaltenes Nickel; die abgeleiteten Ressourcen stiegen um 39 % auf 1,2 Mt enthaltenes Nickel.

TORONTO, 23. Juli 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – gab heute den Abschluss der ersten Phase der Ressourcenerschließung im Timmins-Nickel-Distrikt bekannt und veröffentlichte eine erste Mineralressourcenschätzung (die Mineralressourcenschätzung oder MRE) für sein zu 100 % im Besitz befindliches Nesbitt-Nickelsulfid-Projekt (Nesbitt) sowie eine aktualisierte Mineralressource (die aktualisierte Mineralressourcenschätzung oder aktualisierte MRE) für sein zu 100 % im Besitz befindliches Deloro-Nickelsulfid-Projekt (Deloro) bekannt, die sich beide in der Nähe von Timmins, Ontario, Kanada, befinden.

Das Nesbitt-Nickelsulfid-Projekt liegt weniger als 3 Kilometer nordwestlich des Crawford-Nickelsulfid-Projekts (Crawford) des Unternehmens und dessen Bergwerksgelände und ist ganzjährig über die ganzjährig befahrbare Camp-40-Straße erreichbar.

Das Nickelsulfid-Projekt Deloro befindet sich im Herzen des ertragreichen Timmins-Nickel-Distrikts, in unmittelbarer Nähe zu einer gut ausgebauten, bedeutenden Infrastruktur, die auf eine über 100-jährige Bergbaugeschichte in der Region zurückgeht. Das Deloro-Projekt ist ganzjährig über Straßen erreichbar und liegt nur 8 km südlich von Timmins, 7 km südwestlich des Dome-Minen- und Aufbereitungskomplexes sowie weniger als 2 km von bestehenden Stromleitungen entfernt. Die erste Mineralressource wurde am 18. Juli 2024 veröffentlicht.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Mit dem Abschluss unserer neunten Ressourcenbewertung bei Nesbitt haben wir nun das Weltklasse-Potenzial des Timmins-Nickel-Distrikts eindeutig unter Beweis gestellt. Die Erweiterung bei Deloro zeigt, dass wir unsere bestehenden Ressourcen über den aktuellen Stand hinaus weiter ausbauen können. Nachdem die erste Phase unseres Ressourcenprogramms abgeschlossen ist, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unsere Ressourcenbasis auszubauen, einschließlich sieben weiterer, noch nicht untersuchter Ziele, von denen drei eine größere geophysikalische Ausdehnung aufweisen als Crawford.

Nickelgebiet Timmins

Das Unternehmen hat Mineralressourcenschätzungen für neun seiner Liegenschaften im Gebiet von Timmins veröffentlicht, die sich auf 4,63 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,24 % in den gemessenen und angezeigten Ressourcen belaufen, was insgesamt 10,3 Millionen Tonnen Nickelmetall entspricht, sowie auf eine abgeleitete Ressource von 5,70 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,23 %, was insgesamt 13,2 Millionen Tonnen enthaltenem Nickelmetall entspricht (Tabelle 1).

Das Unternehmen unterstreicht damit erneut das Potenzial seines Konzessionsportfolios im Nickelgebiet Timmins. Zum Vergleich: Das Nickelgebiet Sudbury wies vor Beginn des Abbaus geschätzte Ressourcen von 19 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel auf (Naldrett und Lightfoot, 1993; Lesher und Thurston, 2002).

Tabelle 1. Gesamtmenge der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen auf den Canada Nickel-Liegenschaften im Timmins-Distrikt.

M&I Abgeleitet Explorationsziel

Projekt Geophysi-kalischRessource Ressource Ni % Enthalten Ressource Ni % Enthalten Menge (Bt)

(Bt) (Bt)

Fußabdruck Datum/Ziel Nickel (Mt) Nickel (Mt)

(km²)

)

Crawford 1,6 Okt. 23 2,56 0,24 6,03 1,69 0,22 3,73 –

Reid 3,9 Jan-26 0,91 0,23 2,14 1,45 0,23 3,22 0,5-1,4

Mann W 3,4 25. Juni 0,41 0,23 0,95 0,60 0,22 1,31 0,5-1,0

Mann CE 3,1 25. Juli 0,24 0,22 0,52 0,54 0,21 1,15 0,6-2,0

Deloro 0,4 26. Juli 0,12 0,25 0,30 0,50 0,25 1,25 –

Texmont 0,1 Jul-25 0,04 0,29 0,11 0,05 0,25 0,14 –

Bannockburn 0,4 Dez-25 0,06 0,28 0,18 0,13 0,27 0,34 0,06-0,35

Midlothian 1,7 Dez-25 – – – 0,59 0,28 1,68 0,43-0,98

Nesbitt 0,4 26. Juli 0,02 0,23 0,06 0,15 0,23 0,35

GESAMT: 15,0 4,36 0,24 10,29 5,70 0,23 13,17

Erste Mineralressourcenschätzung für Nesbitt

Für die vorläufige Mineralressourcenschätzung wurden insgesamt 10.031 Meter Kernbohrungen in 28 Bohrlöchern herangezogen, um die Mineralressource in zwei Kategorien gemäß Tabelle 2 zu berechnen. Die Mineralressource befindet sich in zwei Tagebaustätten, dem West- und dem Ost-Tagebau (Abbildung 1). Die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf insgesamt 152,1 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,23 % Ni, was einem Gesamtgehalt an Nickel von 351 kt entspricht, und die angezeigten Ressourcen belaufen sich auf insgesamt 24,5 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,23 % Ni, was einem Gesamtgehalt an Nickel von 57,5 kt entspricht. Es wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,10 % Ni zugrunde gelegt. Beispielhafte Querschnitts- und Blockmodellansichten der MRE sind in den Abbildungen 2 bis 4 dargestellt.

Die Bohrarbeiten bei Nesbitt wurden in den Jahren 2021, 2024 und 2026 durchgeführt. Mit der Bohrkampagne 2026 wurde das Ziel erfolgreich erreicht, frühere Abschnitte zu verdichten, um eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen, Einblicke in die Geologie der Lagerstätte zu gewinnen sowie systematisch Proben für mineralogische Analysen zu entnehmen, die zur Bestimmung des Potenzials für die Nickelgewinnung beitragen sollen.

Diese MRE wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. in Übereinstimmung mit den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) sowie den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) erstellt. Ein technischer Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht.

Tabelle 2. Erste Mineralressourcenschätzung (Ressourcen innerhalb der Grube), Nesbitt-Nickelsulfid-Lagerstätte, Ontario.

Schätzung der Mineralressource Enthaltenes Metall

Bereich Klasse Tonnen (Mt) Ni (%) Co (%) Fe (%) Cr (%) S (%) Pd (g/t) Pt (g/t) Ni (kt) Co (kt) Fe (kt) Cr (kt) Pd (koz) Pt (koz)

(Kategorie)

Dunit Angezeigt 19,1 0,24 0,010 5,6 0,21 0,078 0,006 0,007 46,1 2,0 1.078,2 39,3 15,0 3,9

Abgeleitet 99,8 0,24 0,011 5,7 0,20 0,072 0,008 0,007 242,6 10,5 5.729,8 199,8 72,1 24,5

Peridotit Angezeigt 5,4 0,21 0,011 6,4 0,30 0,088 0,007 0,007 11,4 0,6 347,1 16,0 4,8 1,2

Abgeleitet 52,3 0,21 0,011 6,6 0,31 0,068 0,009 0,007 108,4 5,8 3.459,6 163,1 35,4 14,7

GESAMT Angezeigt 24,5 0,23 0,010 5,8 0,23 0,081 0,021 0,022 57,5 2,6 1.425,3 55,3 19,8 5,2

Abgeleitet 152,1 0,23 0,011 6,0 0,24 0,071 0,026 0,023 351,0 16,3 9.189,4 362,9 107,5 39,2

*Aufgrund von Rundungen können die Summen abweichen.

1. Die unabhängige qualifizierte Person für die Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß NI 43-101 ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Stichtagsdatum der Mineralressourcenschätzung ist der 23. Juli 2026.

2. Menge und Gehalt der in dieser MRE ausgewiesenen abgeleiteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angezeigte Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

3. Zur Definition potenziell wirtschaftlich verwertbaren Materials für die Aufnahme in die Mineralressourcenschätzung wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,10 % Ni verwendet. Die Cutoff-Werte wurden auf der Grundlage der geostatistischen Auswertung von Kernproben und der Lithologie der Bohrkerne für die Lagerstätte sowie durch Vergleich mit analogen Nickel-Lagerstättentypen ermittelt.

4. Für die geologischen und Blockmodelle der MRE wurden Daten aus insgesamt 28 Oberflächenbohrlöchern verwendet, die von Canada Nickel in den Jahren 2021, 2024 und 2026 durchgeführt wurden. Die Bohrlochdatenbank wurde vor der Ressourcenschätzung validiert, und QA/QC-Prüfungen wurden unter Verwendung von branchenüblichen Kontrollkarten für Leerproben, Kern-Duplikate und kommerzielles zertifiziertes Referenzmaterial, das von Canada Nickel in die Untersuchungschargen eingefügt wurde, sowie durch den Vergleich mit in einem zweiten Labor durchgeführten Schiedsgutachten durchgeführt.

5. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet.

6. Die MRE wurde gemäß den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) sowie den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (19. Mai 2014) erstellt.

7. Das für die MRE verwendete geologische Modell umfasst zwei mineralisierte Bereiche, die in unterschiedlich stark serpentinisierten ultramafischen Gesteinen vorkommen: einen relativ hochgradigen Kern (Dunite) und einen niedriggradigen Bereich (Peridotit). Für jeden Bereich wurden in der Software Leapfrog Geo 2025.3 eigene Drahtgittermodelle erstellt.

8. Es wurde ein Blockmodell mit den Abmessungen 20 m × 20 m × 15 m erstellt, und die Proben wurden in Abständen von 7,5 m zusammengefasst. Die Gehaltsschätzung anhand der Bohrlochdaten erfolgte für Ni, Co, Fe, Cr, S, Pd und Pt unter Verwendung der Interpolationsmethode Ordinary Kriging in der Software Isatis 2025.3.

9. Die MRE wurde durch eine konzeptionelle Grubenumhüllung begrenzt, die unter Verwendung der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde: Als Metallpreise wurden 21.000 US$/t Nickel, 40.000 US$/t Kobalt, 325 US$/t Eisen, 3.860 US$/t Chrom, 1.350 US$/oz Palladium und 1.150 US$/oz Platin zugrunde gelegt; für jede Schicht wurden unterschiedliche Abbauböschungsneigungen (in Grad) verwendet: 9,5 bei Ton, 11,3 bei Sand und 45,0 bei Gestein; als Wechselkurs wurde 0,76 US$/C$ zugrunde gelegt; Für die Abbaukosten wurden unterschiedliche Werte für den Abbau von Lehm, Sand und Gestein zugrunde gelegt, die zwischen 1,67 C$ und 5,50 C$/t abgebautem Material lagen; die Aufbereitungskosten sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten basierten auf dem Transport des Erzes per Lkw zur Crawford-Mühle mit einer Kapazität von 120 ktpd und beliefen sich auf 13,16 C$/t. Basierend auf dem Gehaltsbereich und dem Verhältnis von Schwefel zu Nickel beträgt die berechnete Ausbeute durchschnittlich 47 % für Ni, 19 % für Co, 55 % für Fe, 30 % für Cr, 43 % für Pd und 19 % für Pt.

10. Die Gehaltsschätzung wurde durch einen Vergleich der Eingabe- und Ausgabestatistiken (Nearest-Neighbor- und Inverse-Distance-Squared-Methoden), eine Swath-Plot-Analyse, Kreuzdiagramme der declusterten Proben gegenüber der nächstgelegenen OK-Schätzung sowie durch eine visuelle Überprüfung der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Gehaltshüllen in Querschnitten validiert.

11. Die Dichteabschätzung für die mineralisierten Bereiche erfolgte unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode auf der Grundlage von 827 Messungen des spezifischen Gewichts, die während der Kernaufzeichnung erhoben wurden, wobei dieselben Blockmodellparameter wie bei der Gehaltsabschätzung verwendet wurden. Als Referenz beträgt der durchschnittliche geschätzte Dichtewert innerhalb des Dunits 2,67 g/cm³ (t/m³), während der Peridotitbereich einen Durchschnittswert von 2,79 g/cm³ (t/m³) ergab.

Abbildung 1. Draufsicht auf die Nesbitt-Nickelsulfid-Ressourcen. Der Schnitt A-A ist in Abbildung 2 dargestellt.

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Abbildung 2. Längsschnitt (Blick nach Norden) der Nesbitt-Nickelsulfid-Projekt-Ressourcenkategorien. Die Lage des Schnitts A-A ist in Abbildung 1 dargestellt. Das blaue Explorationsziel ist nicht Teil der aktualisierten MRE.

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Abbildung 3. Längsschnitt (Blick nach Norden) des Nesbitt-Nickelsulfid-Projekts mit Darstellung des Nickelgehalts.

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Abbildung 4. Draufsicht auf das Nesbitt-Blockmodell mit Darstellung der kategorisierten Ressourcen. Das blaue Explorationsziel ist nicht Teil der aktualisierten Mineralressourcenschätzung.

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Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Deloro

Für die aktualisierte MRE wurden 21 neue Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 8.468 Metern zur bisherigen Ressource (siehe Pressemitteilung vom 18. Juli 2024) hinzugefügt, sodass insgesamt 16.710 Meter Kernbohrungen in 43 Bohrlöchern zur Berechnung der aktualisierten Deloro-Mineralressourcen in zwei Kategorien herangezogen wurden (Tabelle 3). Die angezeigten Ressourcen belaufen sich nun auf insgesamt 119 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % Ni, was insgesamt 0,30 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel entspricht. Die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich nun auf insgesamt 498 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % Ni, was insgesamt 1,25 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel entspricht. Die angezeigten und abgeleiteten Ressourcen stiegen im Vergleich zu den im Juli 2024 bekannt gegebenen ursprünglichen Ressourcen um 46 % bzw. 39 %.

Die ungefähren Ausmaße des MRE betragen etwa 1,7 Kilometer in der Länge, 0,8 Kilometer in der Breite und reichen bis in eine Tiefe von 500 Metern; das Gebiet ist nach Nordosten, Südwesten und in die Tiefe hin offen (Abbildungen 5 bis 9).

Die Bohrarbeiten bei Deloro wurden in den Jahren 2022 und 2024 abgeschlossen. Mit der Bohrkampagne 2024 wurde das Ziel, frühere Abschnitte zu verdichten, um die abgeleiteten Ressourcen zu vergrößern und aufzuwerten, erfolgreich erreicht.

Die Mineralressourcenschätzung (MRE) für Deloro wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. in Übereinstimmung mit den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) sowie den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) erstellt. Ein technischer Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht.

Tabelle 3. Aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Ressourcen innerhalb der Grube), Nickelsulfid-Lagerstätte Deloro, Ontario.

Schätzung der Mineralressourcen Enthaltenes Metall

Bereich Klasse Tonnen (Mt) Ni (%) Co (%) Fe (%) Cr (%) S (%) Pd (g/t) Pt (g/t) Ni (kt) Co (kt) Fe (Mt) Cr (kt) Pd (koz) Pt (koz)

(Kategorie)

Dunite-PeridotiAngezeigt 118,7 0,25 0,011 5,2 0,26 0,057 0,003 0,004 300,3 12,8 6,1 302,4 67,5 11,4

te

Abgeleitet 498,2 0,25 0,011 5,3 0,23 0,059 0,004 0,005 1.253,7 53,5 26,2 1.135,3 295,5 60,0

*Aufgrund von Rundungen können die Summen abweichen.

1. Die unabhängige qualifizierte Person für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (aktualisierte MRE) im Sinne von NI 43-101 ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Stichtagsdatum der Mineralressourcenschätzung ist der 23. Juli 2026.

2. Menge und Gehalt der in dieser MRE ausgewiesenen abgeleiteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen einzustufen. Es ist jedoch vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angezeigte Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

3. Zur Definition potenziell wirtschaftlich verwertbaren Materials für die Aufnahme in die MRE wurde ein NSR-Cutoff-Gehalt von 9 C$/t zugrunde gelegt.

4. Die geologischen Modelle und Blockmodelle für die MRE basieren auf Daten aus insgesamt 43 Oberflächenbohrlöchern, die von Canada Nickel in den Jahren 2022 und 2024 durchgeführt wurden. Die Bohrlochdatenbank wurde vor der Ressourcenschätzung validiert, und es wurden QA/QC-Prüfungen unter Verwendung von branchenüblichen Kontrollkarten für Leerproben, Kernduplikate und kommerzielles zertifiziertes Referenzmaterial durchgeführt, das von Canada Nickel in die Untersuchungschargen eingefügt wurde, sowie durch den Vergleich mit Schiedsgutachten, die in einem zweiten Labor erstellt wurden.

5. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet.

6. Die MRE wurde gemäß den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) sowie den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (19. Mai 2014) erstellt.

7. Das für die MRE verwendete geologische Modell umfasst einen mineralisierten Bereich, der in unterschiedlich stark serpentinisierten ultramafischen Gesteinen (Dunite und Peridotite) vorkommt. Für jeden Bereich wurden in der Software Leapfrog Geo 2025.3 Drahtgittermodelle erstellt.

8. Es wurde ein Blockmodell mit den Abmessungen 20 m × 20 m × 15 m erstellt, und die Proben wurden in Abständen von 7,5 m zusammengefasst. Die Gehaltsschätzung anhand der Bohrlochdaten erfolgte für Ni, Co, Fe, Cr, S, Pd und Pt unter Verwendung der Interpolationsmethode Ordinary Kriging in der Software Isatis 2025.3.

9. Die MRE wurde durch eine konzeptionelle Grubenumhüllung begrenzt, die unter Verwendung der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde: Als Metallpreise wurden 21.000 US-Dollar/t Nickel, 40.000 US-Dollar/t Kobalt, 325 US-Dollar/t Eisen, 3.860 US-Dollar/t Chrom, 1.350 US-Dollar/oz Palladium und 1.150 US-Dollar/oz Platin zugrunde gelegt; für jede Schicht wurden unterschiedliche Abbauböschungsneigungen (in Grad) verwendet: 9,5 bei Ton, 11,3 bei Sand und 45,0 bei Gestein; als Wechselkurs wurde 0,76 US$/C$ zugrunde gelegt; die Abbaukosten variierten je nach Abbauart (Lehm, Sand und Gestein) zwischen 1,70 und 5,54 C$/t abgebautem Material; die Aufbereitungskosten sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten für einen Betrieb mit einer Kapazität von 120 ktpd (vergleichbar mit dem endgültigen Umfang des Crawford-Projekts) beliefen sich auf 8,33 C$/t. Basierend auf dem Gehaltsbereich und dem Verhältnis von Schwefel zu Nickel beträgt die berechnete Ausbeute durchschnittlich 44 % für Ni, 5 % für Co, 55 % für Fe, 18 % für Cr, 28 % für Pd und 10 % für Pt.

10. Die Gehaltsschätzung wurde durch einen Vergleich der Eingabe- und Ausgabestatistiken (Nearest-Neighbor- und Inverse-Distance-Squared-Methoden), eine Swath-Plot-Analyse, Kreuzdiagramme der declusterten Proben gegenüber der nächstgelegenen OK-Schätzung sowie durch eine visuelle Überprüfung der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Gehaltshüllen in Querschnitten validiert.

11. Die Dichteabschätzung für die mineralisierten Bereiche erfolgte mithilfe der Interpolationsmethode Ordinary Kriging auf der Grundlage von 1.352 Messungen des spezifischen Gewichts, die während der Kernaufzeichnung erhoben wurden, wobei dieselben Blockmodellparameter wie bei der Gehaltsabschätzung verwendet wurden. Als Referenzwert beträgt der geschätzte durchschnittliche Dichtewert innerhalb des Dunits 2,61 g/cm³ (t/m³), während für den Peridotit ein Durchschnittswert von 2,70 g/cm³ (t/m³) ermittelt wurde.

Abbildung 5. Draufsicht auf die Nickelsulfid-Ressourcen des Deloro-Nickelsulfid-Projekts in Ontario.

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Abbildung 6. Querschnitt der Ressourcenkategorien des Deloro-Nickelsulfid-Projekts. Die Lage des Schnitts A-A ist in Abbildung 5 dargestellt. Das blaue Explorationsziel ist nicht Teil der aktualisierten MRE.

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Abbildung 7. Querschnitt des Deloro-Nickelsulfid-Projekts nach Nickelgehalt. Die Lage des Schnitts A-A ist in Abbildung 5 dargestellt.

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Abbildung 8. Draufsicht auf das Deloro-Blockmodell mit Darstellung der kategorisierten Ressourcen. Das blaue Explorationsziel ist nicht Teil der aktualisierten MRE.

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Abbildung 9. Draufsicht auf das Deloro-Blockmodell mit Darstellung der Nickelgehaltsverteilung.

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Nächste Schritte:

– Ein technischer Bericht für Nesbitt und Deloro, der die heute bekannt gegebenen ersten und aktualisierten Mineralressourcenschätzungen untermauert, wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bei SEDAR+ eingereicht.

– Mineralogische Untersuchungen und metallurgische Testarbeiten werden bis 2026 fortgesetzt, ebenso wie Infill-Bohrungen, um hochgradigere Horizonte besser abzugrenzen und die Mineralressource weiter zu verbessern, mit dem Ziel, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) zu erstellen.

Analysen, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo. (ON), eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Bohrkern wird direkt aus dem Bohrgerät in versiegelten Kernkisten gesammelt und zur gesicherten Kernprotokollierungsanlage (Kernhütte) transportiert. Der Bohrkern wird markiert, in 1,5-Meter-Abschnitte beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Die Proben werden in gesicherten Beuteln direkt von der Kernhütte von Canada Nickel zu Actlabs Timmins zur Aufbereitung transportiert und zur Analyse nach Ancaster versandt. Beide Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Feuerprobe, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Blindproben (QA/QC-Proben) werden in einem Verhältnis von drei QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingefügt, sodass eine Charge von 60 Proben zur Analyse eingereicht wird.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch, P.Geo. (ON), VP Exploration bei Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten verifiziert und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen Bilder wurden auf der Grundlage der Interpretation von Datensätzen durch Canada Nickel erstellt, die vom Ontario Geological Survey bereitgestellt wurden.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen, das die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten vorantreibt, um das Nickel zu liefern, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsordnungen die Eintragung der Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Ironals Marken beantragt und treibt die Entwicklung von Verfahren voran, die die Produktion von CO-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Regionen mit geringem politischem Risiko. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem das Potenzial des Nesbitt-Nickelsulfid-Projekts und des Deloro-Nickelsulfid-Projekts, den Zeitpunkt der Einreichung eines technischen Berichts zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit zur Fortsetzung der Bohrungen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer etwaigen Ressource, den Zeitpunkt und den Abschluss (sofern überhaupt) weiterer Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Timmins-Nickel-Distrikts, strategische Pläne, einschließlich künftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren zwangsläufig auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben aufzubringen, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Grundstücks notwendig sind, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen sowie das Scheitern bei der Einholung behördlicher oder aktionärsseitiger Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Unternehmensleitung sowie auf den Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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