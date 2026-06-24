Canada Nickel vergibt Exklusivauftrag für Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar im Rahmen der Investitionssteuergutschrift an SB1 Markets AS

TORONTO, 24. Juni 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – hat SB1 Markets AS (SB1 Markets) zum exklusiven Berater für die Vermittlung einer Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 600 Millionen US-Dollar ernannt. Die Fazilität würde es dem Unternehmen ermöglichen, Investitionssteuergutschriften zu monetarisieren, die voraussichtlich durch den Bau seines Crawford-Nickel-Projekts generiert werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Finanzierung bis Ende 2026 arrangiert wird, noch bevor die endgültige Investitionsentscheidung für Crawford getroffen wird, die für 2027 angestrebt wird. Es kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Finanzierung abgeschlossen wird, und falls sie abgeschlossen wird, würden die Bedingungen dieser Finanzierung in einer nachfolgenden Pressemitteilung bekannt gegeben.

Mark Selby, CEO und Vorstandsmitglied der Canada Nickel Company, sagte: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SB1 Markets, einem weltweit führenden Unternehmen mit umfassender Erfahrung und einer äußerst erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Fremdkapitalfinanzierungen für Rohstoffprojekte. Da eine endgültige Genehmigungsentscheidung in Kürze erwartet wird, können wir nun die wesentlichen Komponenten unserer Projektfinanzierung zügiger vorantreiben, während wir auf eine endgültige Investitionsentscheidung zusteuern. Diese Überbrückungsfinanzierung ist von zentraler Bedeutung für die Gesamtkapitalstruktur von Crawford; sie ermöglicht es uns, Kanadas großzügige Investitionssteuergutschriften für Projekte im Bereich kritischer Mineralien in Kanada zu nutzen, um mehr als die Hälfte des Eigenkapitals zu finanzieren, das wir für den Bau von Crawford benötigen.

Über SB1 Markets

SB1 Markets AS ist eine führende nordische Investmentbank, die sich im gemeinsamen Besitz von SpareBank 1 und Swedbank befindet und Investmentbanking-Dienstleistungen in den Bereichen DCM, ECM, Beratung, Research, Vertrieb, Corporate Access und FICC anbietet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwegen und Schweden und beschäftigt rund 270 Fachkräfte. SB1 Markets hat in den letzten zwölf Monaten Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund 70 Mrd. USD arrangiert; die Finanzierung von Rohstoffunternehmen und -projekten ist ein zentraler Bestandteil des Geschäfts des Unternehmens.

Über Canada Nickel

Canada Nickel treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das Nickel zu liefern, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel hat in mehreren Ländern die Eintragung der Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Marken beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren, die die Herstellung von CO-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischem Risiko in Nickel zu investieren. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen die Fähigkeit des Unternehmens, Steuergutschriften für kritische Mineralien zu erhalten, die in dieser Pressemitteilung beschriebene Finanzierung abzuschließen und das Crawford-Nickel-Projekt anderweitig zu finanzieren und zu realisieren, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern sowie Verfahren zu entwickeln, die die Produktion von CO-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Crawford in Produktion genommen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die im Darlehensvertrag festgelegten Auflagen zu erfüllen; die Fähigkeit, die Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebenen Angelegenheiten zu erhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsmaßnahmen; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die zur Fertigstellung der Erschließung erforderlichen Mittel zu beschaffen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; zukünftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelausbeute; die Ergebnisse wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, erforderlicher Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus welchem Grund auch immer als ungenau erweisen; zusätzliche, derzeit jedoch nicht vorhersehbare Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsphase zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Gewähr dafür, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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