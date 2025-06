Canada Nickel schließt Partnerschaft mit NetCarb um die nächste Generation der Kohlenstoff-Sequestrierungs-Technologie voranzutreiben

Höhepunkte

· Die neue Technologie hat das Potenzial, die CO2-Speicherkapazität der Crawford-Nickelmineralisierung im Vergleich zu der von Canada Nickel entwickelten IPT-Karbonisierung um das Zehnfache zu erhöhen.

· Potenzial für eine CO2-Speicherkapazität von mehr als 500 Millionen Tonnen während der gesamten Lebensdauer allein von Crawford (10-15 Millionen Tonnen CO2jährlich)

· Unterstützt die Entwicklung eines Zero Carbon Industrial Cluster in Timmins

TORONTO, 9. Juni 2025 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:CNC) (OTCQX:CNIKF) (- www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nickel-market-and-complete-project-financing-coming-soon/ -) freut sich, eine strategische Partnerschaft mit dem in Australien ansässigen Unternehmen NetCarb bekannt zu geben, um bei der Kommerzialisierung der innovativen Technologie von NetCarb zur Kohlenstoffbindung zusammenzuarbeiten.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Wir sind begeistert von der neuartigen Technologie von NetCarb, die die nächste Generation der Kohlenstoffspeicherung auf Mineralbasis darstellt. Während das firmeneigene IPT-Karbonisierungsverfahren von Canada Nickel eine Kohlenstoffspeicherkapazität von bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr bietet, hat das NetCarb-Verfahren das Potenzial, die CO2-Speicherkapazität der Crawfords-Abraumhalden um ein Vielfaches auf 10 bis 15 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr zu erhöhen. Dies stellt einen Quantensprung dar und ist die dritte Generation der mineralbasierten Kohlenstoffsequestrierung.“

NetCarb-Technologie

Im Gegensatz zum IPT-Karbonisierungsverfahren von Canada Nickel, das sich ausschließlich auf Brucit konzentriert, zielt die NetCarb-Technologie auf eine vollständigere Karbonisierung von Serpentinmineralien ab. Dieses hochmoderne Verfahren umfasst die Aktivierung von Serpentinit und die anschließende hydrometallurgische Verarbeitung des Erzes in einem CO2-Aktivitätswechselreaktor, der Magnesium als feste Karbonatminerale für die dauerhafte Kohlendioxidbindung auflöst und wieder ausscheidet.

Dieser technologische Fortschritt könnte das Kohlenstoffbindungspotenzial der ultramafischen Mineralisierung um mehr als das Zehnfache erhöhen. Am Standort Crawford bedeutet dieser Fortschritt eine Kapazität zur Bindung von über 500 Millionen Tonnen Kohlendioxid während der über 40-jährigen Lebensdauer der Mine. Darüber hinaus könnte Timmins mit über 20 regionalen ultramafischen Explorationsgrundstücken, die Gesteine mit ähnlichem Kohlenstoffbindungspotenzial beherbergen, zu einem Zentrum für die Bindung von mehreren Gigatonnen mineralischem Kohlenstoff werden.

Dr. Luke Keeney, Managing Director und CEO von NetCarb, sagte: „Wir freuen uns, mit Canada Nickel zusammenzuarbeiten, um Lösungen für die Kohlenstoffmineralisierung in großem Maßstab voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit bringt die bahnbrechende Technologie von NetCarb mit den Weltklasse-Ressourcen von Canada Nickel zusammen, um das volle Potenzial der dauerhaften Kohlenstoffspeicherung zu erschließen. Gemeinsam beschleunigen wir durch die Kombination von Innovation, natürlicher Geologie und skalierbarer Infrastruktur den Fortschritt in Richtung Netto-Null. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt in unserem Bestreben, wirksame und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für den Klimaschutz auf globaler Ebene zu entwickeln.“

Canada Nickel und NetCarb haben sich verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um staatliche Mittel für die Weiterentwicklung dieser Technologie unter Verwendung von Material aus dem Projektportfolio von Canada Nickel zu sichern. Sie sind bestrebt, industrielle Partner aus verschiedenen Sektoren zu gewinnen, um den NetZero Industrial Cluster in Timmins über die aktuellen Projekte von Canada Nickel und NetZero Metals hinaus weiterzuentwickeln. Zu den potenziellen Kooperationspartnern gehören Erdgasunternehmen, Wasserstoffproduzenten, Biomasseindustrie und andere. Durch diese branchenübergreifende Zusammenarbeit besteht ein erhebliches Potenzial für die Schaffung eines kohlenstofffreien Industrie-Clusters im Nordosten Ontarios, in dem verschiedene Produkte und Abfallströme in wertvolle Nebenproduktströme umgewandelt werden, die in einem breiten Spektrum von Industrien verwendet werden können.

Dienstleistungsvertrag

Das Unternehmen hat mit Native Ads, Inc. („Native Ads“) eine Dienstleistungsvereinbarung am 6. Juni 2025 abgeschlossen, nach der Native Ads eine Marketingkampagne für eine Gesamtsumme von bis zu 175.000 US-Dollar und mit einer Laufzeit von bis zu zwölf Monaten durchführen wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Native Ads eine umfassende digitale Medienwerbekampagne für das Unternehmen durchführen, bei der etwa 75 % des Kampagnenbudgets für Kosten pro Klick, Medieneinkauf und Content-Distribution sowie Suchmaschinenmarketing aufgewendet werden. Das restliche Budget wird für die Erstellung von Inhalten, die Webentwicklung, die Entwicklung von Werbekreativen, die Suchmaschinenoptimierung, die Kampagnenoptimierung sowie für das Reporting und die Datenanalyse verwendet.

Native Ads ist eine Full-Service-Werbeagentur mit Sitz in New York und Vancouver, BC. Native Ads und seine Direktoren stehen in keinerlei Beziehung zum Unternehmen und sind weder direkt noch indirekt an den Wertpapieren des Unternehmens beteiligt bzw. haben kein Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Beauftragung von Native Ads unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über NetCarb

NetCarb Pty Ltd beschleunigt den weltweiten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mit fortschrittlichen Technologien, die Unternehmen helfen, Emissionen zu reduzieren und ihre Netto-Null-Verpflichtungen zu erfüllen. Durch branchenübergreifende Zusammenarbeit unterstützt NetCarb die Verbreitung nachhaltiger Lösungen, verbessert die betriebliche Effizienz und bringt innovative, umweltfreundliche Produkte auf den Markt – und verbindet so ökologische Verantwortung mit langfristigem wirtschaftlichem Nutzen. Im Mittelpunkt der Innovation von NetCarb steht der Durchbruch bei der Kohlenstoffmineralisierung, einem natürlichen Prozess, bei dem atmosphärisches CO mit Gestein reagiert und stabile Karbonate bildet. Während dieser Prozess normalerweise in geologischen Zeiträumen abläuft und jährlich etwa 0,3 Milliarden Tonnen CO entfernt, beschleunigt die Technologie von NetCarb diesen Prozess um das 100-Millionen-Fache. Dieser Fortschritt ermöglicht eine skalierbare, dauerhafte Kohlenstoffspeicherung zu wirtschaftlich vertretbaren Raten und positioniert NetCarb als wichtigen Akteur auf dem Markt für die Kohlenstoffabscheidung im Multi-Gigatonnen-Bereich. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie netcarb.com.au.

Über IPT Carbonation

IPT (In-Process Tailings) Carbonation ist die zum Patent angemeldete Technologie von Canada Nickel, die darauf abzielt, Kohlendioxid dauerhaft zu speichern, indem es im Rahmen des normalen Verarbeitungsprozesses in den Minenabgängen mineralisiert wird. Dieser innovative Ansatz ermöglicht die Kohlenstoffbindung in großem Maßstab, ohne dass eine externe Infrastruktur zur Kohlenstoffabscheidung erforderlich ist. Durch die Integration der Kohlenstoffspeicherung direkt in den Bergbauprozess bietet IPT Carbonation eine skalierbare, kostengünstige Lösung zur Dekarbonisierung der Nickel- und Stahlproduktion und unterstützt gleichzeitig die globalen Klimaziele. Sobald das Crawford-Projekt von Canada Nickel in Betrieb ist, wird es voraussichtlich eine der größten Kohlenstoffspeicherstätten Kanadas werden.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsprechungen beantragt, die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTMals Markenzeichen zu schützen und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel geprüft und genehmigt.

