Canada Nickel schließt zuvor angekündigte 20 Millionen Dollar Wandelanleihe mit der Taykwa Tagamou Nation ab

TORONTO, 27. Mai 2025 – Canada Nickel Company Inc. – www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nickel-market-and-complete-project-financing-coming-soon/ – („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich, den Abschluss der 20 Millionen Dollar-Wandelanleihe mit Taykwa Tagamou Nation („TTN“) bekannt zu geben, die zuvor am 16. Dezember 2024 angekündigt wurde.

Diese Investition ist die bisher größte bekannte direkte Kapitalbeteiligung einer First Nation an einem kanadischen Unternehmen für kritische Mineralien und spiegelt das gemeinsame Engagement für eine langfristige Partnerschaft, wirtschaftliche Selbstbestimmung und verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung wider.

Dieser Meilenstein festigt die Beziehung zwischen Canada Nickel und TTN, die bereits Entwicklungspartner für das Crawford-Nickelsulfidprojekt und die damit verbundene Infrastruktur sind, einschließlich der Stromübertragungsleitung und des elektrischen Fuhrparks.

Diese Transaktion ist ein bedeutender Schritt nach vorn sowohl für TTN als auch für Canada Nickel“, sagte Chief Bruce Archibald von der Taykwa Tagamou Nation. „Sie zeigt, was möglich ist, wenn die First Nations als gleichberechtigte Partner mit echten Entscheidungsbefugnissen einbezogen werden. Wir sind stolz darauf, diese Investition im Namen unserer Gemeinschaft zu tätigen – eine Investition, die langfristigen wirtschaftlichen Nutzen bringt und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung in unserem traditionellen Territorium fördert.“

Der stellvertretende Häuptling der Taykwa Tagamou Nation, Derek Archibald, fügte hinzu: „TTN hat im Laufe der Jahre hart daran gearbeitet, unsere wirtschaftliche Stärke auszubauen – durch Investitionen in die Infrastruktur, die Projektentwicklung und die Verwaltung. Diese Vereinbarung ist ein Spiegelbild dieser Arbeit und des Vertrauens, das wir mit Canada Nickel aufgebaut haben. Von Anfang an hat das Unternehmen ein echtes Engagement für Transparenz, Zusammenarbeit und gemeinsamen Nutzen gezeigt. Wir sind stolz darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen, der auf Respekt und echter Partnerschaft beruht.“

„Wir fühlen uns geehrt, die Taykwa Tagamou Nation als langfristigen Partner bei der Erschließung von Crawford und des gesamten Timmins Nickel District zu haben“, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. TTN war von Anfang an ein entscheidender Partner, der wichtige Infrastrukturen unterstützte, die Projektentwicklung mitgestaltete und nun eine Schlüsselrolle bei der Erschließung des gesamten Potenzials des Distrikts spielt. Diese Investition spiegelt die Vision, die Führung und das Engagement von TTN wider, gemeinsam Projekte zu entwickeln, die für Generationen von Nutzen sind – für ihre Nation, für den Norden und für Kanadas saubere Energiewirtschaft.“

Wandelanleihe

Die besicherte Wandelanleihe in Höhe von 20 Millionen Dollar (die „Anleihe“) hat eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Abschluss. Der Kupon wurde von einem festen Satz von 4,75 % auf einen Kupon von 6,15 % pro Jahr angepasst, der vierteljährlich vor der Umwandlung gezahlt wird, um die Finanzierungskosten von TTN zu berücksichtigen. Die Anleihe berechtigt TTN zur Umwandlung in 16,67 Millionen Stammaktien (zu einem Umwandlungspreis von 1,20 $ pro Aktie), was einer Beteiligung von 7,9 % am Unternehmen entspricht (basierend auf dem derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapital von Canada Nickel von 193.590.725 Stammaktien). TTN hat außerdem das Recht auf einen Sitz im Board of Directors des Unternehmens, solange sie die Wandelanleihe oder nach der Umwandlung mindestens 7,9 % der Aktien des Unternehmens halten.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das für die wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern.

Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im aufstrebenden Timmins Nickel District unterstützt. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTMals Markenzeichen angemeldet und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Als Medienvertreter, kontaktieren Sie bitte:

Sydney Oakes

Direktor für Beziehungen zu indigenen Völkern und öffentliche Angelegenheiten

Telefon: 905-929-7151

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die „Grundstücke“), die Bedeutung von Bohrergebnissen, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition von Ressourcen, das Potenzial des Nickel-Sulfid-Projekts Crawford und der Grundstücke, den Zeitplan und die Fertigstellung (falls überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, Unternehmens- und technische Ziele sowie die Fertigstellung von Proben, geophysikalischen Folgeuntersuchungen und weiteren Bohrungen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

