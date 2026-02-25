Canagold forciert seine Strategie zur Förderung von Antimon mit zusätzlichen Bohrungen und technischen Studien

Vancouver, British Columbia–(25. Februar 2026) / IRW-Press / Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM) (OTCQB: CRCUF) (FWB: CANA) (das Unternehmen oder Canagold) freut sich, seine Pläne für ein umfassendes Arbeitsprogramm im Jahr 2026 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt New Polaris (New Polaris oder Projekt) bekannt zu geben. Der Schwerpunkt wird auf dem Ausbau der Gold-Antimon-Ressourcen und der Weiterführung technischer Studien zur Bewertung des finanziellen Nutzens einer Einbindung der Antimonproduktion in die Erschließungspläne und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Projekts liegen.

Das vollständig finanzierte Programm wird rund 7.000 Meter Diamantbohrungen umfassen, planmäßig im Juni starten und bis Juli 2026 andauern. Die Bohrungen zielen auf eine Erweiterung der hochgradigen Gold-Antimon-Mineralisierung im unmittelbaren Umfeld bzw. innerhalb des geplanten Förderbereichs, der in der Machbarkeitsstudie vom Juli 2025 abgegrenzt wurde, ab. Ziel ist die weitere Definition und mögliche Steigerung der Gold-Antimon-Ressourcen in Bereichen, die sich voraussichtlich direkt und positiv auf einen frühzeitigen Produktionsstart sowie auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts insgesamt auswirken werden.

Parallel dazu wird das Unternehmen zusätzliche metallurgische Untersuchungen und erste technische Planungsstudien durchführen, um das Verfahrensfließbild der Flotation und Veredelung im Hinblick auf die Produktion eines für den Verkauf geeigneten Antimonmetalls zu optimieren. Die im Zuge des Programms 2026 entnommenen Bohrkerne werden frisches Probenmaterial für die genaue Bestimmung der metallurgischen Eigenschaften, die Optimierung des Gewinnungsverfahrens sowie die Prüfung der Leistungsbeschreibung liefern.

Wichtig ist vor allem, dass der Großteil der Kosten für Abbau, Zerkleinerung, Vermahlung und Verarbeitung in Zusammenhang mit der Antimongewinnung bereits in den bestehenden auf Gold ausgerichteten Minenplan eingebunden wurde. Folglich dürfte die Hinzunahme eines für den Verkauf geeigneten Antimonprodukts eine kontinuierliche Umsatzsteigerung bewirken, während sich der zusätzliche Mittelbedarf bzw. die Betriebskosten in Grenzen halten wird.

Die für 2026 vorgesehenen technischen Planungs- und Finanzstudien werden eine Beurteilung der potenziellen Auswirkungen der Einnahmen aus dem Verkauf von Antimon auf den Projekt-Cashflow, die operativen Margen und die Erträge nach Steuern aus quantitativer Sicht ermöglichen.

Nach dem Abschluss der Bohrungen und der metallurgischen Untersuchungen rechnet das Unternehmen damit, über ausreichende technische und wirtschaftliche Daten zu verfügen, um die Einbindung der Antimonproduktion und die daraus resultierenden Umsätze in die aktuellen Wirtschaftskennzahlen des Projekts zu rechtfertigen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine zusätzliche Förderung von Antimon das strategische und wirtschaftliche Profil von New Polaris stärken wird, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden globalen Nachfrage nach einer sicheren und diversifizierten Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

Weitere Updates werden im Verlauf des Arbeitsprogramms 2026 veröffentlicht.

Qualifizierte Sachverständige

Garry Biles, P.Eng., President und COO, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemeldung erstellt, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Offenlegung von Aktivitäten auf seinen Projekten strikt an die CIM Best Practices Guidelines.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein Erschließungsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium, das sich dem Ausbau des Projekts New Polaris durch die Phasen der Machbarkeit, Genehmigung und Produktion widmet. Darüber hinaus will Canagold seine Asset-Basis durch den Erwerb fortgeschrittener Projekte erweitern und sich als führendes Projekterschließungsunternehmen positionieren. Das Unternehmen kann mit einem Team von Fachleuten aufwarten und ist daher gut aufgestellt, um einen beträchtlichen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Catalin Kilofliski

Catalin Kilofliski

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Catalin Kilofliski, Chief Executive Officer

CANAGOLD RESOURCES LTD

Catalin@canagoldresources.com

(604) 685-9700

Website: www.canagoldresources.com

Die TSX und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die zukünftige Leistung von Canagold sowie die Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionen, einschließlich des Zeitplans für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, hat bewiesen, erwartet oder erwartet nicht, wird voraussichtlich, potenziell, scheint, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit, glaubt oder durch Abwandlungen solcher Begriffe und Formulierungen identifiziert werden oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erreicht können, könnten, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Verlassen Sie sich daher nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

