Canamera definiert im Projekt Garrow ein vorrangiges REE-Ziel – luftgestützte Messung liefert ausgedehnte magnetische Anomalie, die mit erhöhten Seltenerdmetallwerten in Seesedimenten korreliert

Edmonton, Alberta – 8. April 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass über dem Seltenerdmetallprojekt (REE) Garrow im Osten der kanadischen Provinz Ontario, rund 16 Kilometer westlich von Timiskaming (das Konzessionsgebiet), eine luftgestützte Magnetfeldmessung über 463,7 Linienkilometer abgeschlossen wurde. Im Rahmen der Messung wurde eine ausgedehnte magnetische Anomalie im westlichen Teilabschnitt des Konzessionsgebiets ermittelt, die räumlich mit erhöhten Gesamtgehalten an Seltenen Erden (TREE) korreliert, über die im Rahmen einer regionalen Probenahme aus Seesedimenten durch den Geologischen Dienst von Ontario (Ontario Geological Survey, OGS) berichtet wurde.

Beim Projekt Garrow handelt es sich um eine Explorationskonzession zur Auffindung von REE und Niob, die sich im Bereich des geologischen Terrans der Grenville Province befindet, die bekanntlich über den gesamten Osten von Ontario verteilte alkalische und karbonatitgebundene Erzvorkommen beherbergt. Bei der luftgestützten Messung wurden erstmals unter Einsatz moderner Methoden geophysikalische Daten zum Konzessionsgebiet gesammelt, die dem Unternehmen als Grundlage für die Zielfindung im Rahmen der Explorationsprogramme vor Ort dienen sollen. Garrow ist neben den Projekten Schryburt Lake und Waterslide das dritte Explorationsprojekt in Canameras Portfolio in der Provinz Ontario.

Die Durchführung einer luftgestützten Magnetfeldmessung im Projekt Garrow ist eine wichtige Maßnahme beim Ausbau dieses Projekts im Frühstadium, so Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. Die Korrelation zwischen der ausgedehnten magnetischen Anomalie und den erhöhten Seltenerdmetallwerten in den Seesedimentdaten, die vom OGS ausgewertet wurden, liefert uns ein gut definiertes Ziel, auf das wir uns im Rahmen unserer Arbeiten vor Ort konzentrieren werden. Genau diese Art von systematischem, datengestütztem Analyseansatz bildet die Grundlage unserer Portfoliostrategie in allen Regionen, in denen wir tätig sind.

Überblick über die Messung

Die luftgestützte Magnetfeldmessung wurde von der Firma Rosor Explorations durchgeführt und umfasste 463,7 Linienkilometer zur Datenerfassung. Der Flug wurde in Linienabständen von 100 Metern und in einer durchschnittlichen Flughöhe von 50 Metern absolviert. Die erhobenen magnetischen Daten zeigen eine starke Korrelation zwischen dem magnetischen Signal und den metamorphen und plutonischen Gesteinsformationen, die sich im Untergrund des Konzessionsgebiets befinden, und vermitteln so ein klares Bild des allgemeinen Strukturgefüges und der lithologischen Entwicklungszüge (Abbildung 1).

Von besonderer Bedeutung ist eine ausgedehnte Zone mit hohen Magnetfeldwerten in der westlichen Hälfte des Konzessionsgebiets, die südostwärts verläuft (siehe Abbildung 1). Diese stark magnetische Zone bildet vermutlich den Ausläufer einer gneishaltigen Granitformation ab, bei der es sich laut Kartierung um intermediäres bzw. felsisches Intrusionsgestein des McDougal-Plutons und der mit diesem assoziierten Plutone (ca. 1250 Mio. Jahre) handelt. Diese sind in den veröffentlichten geologischen Kartierungen des Ontario Geological Survey dokumentiert Easton, R.M. (2006). Precambrian geology, Jocko River area [Provisorische Karte P.2846, Maßstab 1:50.000]. Ontario Geological Survey. www.geologyontario.mines.gov.on.ca/persistent-linking?publication=P2846

(Easton, 2006).

Abbildung 1 – Magnetfeldmessung bei Garrow

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Regionale geochemische Korrelation

Die Geochemie von Seesedimenten ist auf regionaler Ebene ein weit verbreitetes Explorationsinstrument. Dabei dient die chemische Zusammensetzung der Sedimente am Seegrund als Indikator für die Mineralogie des umgebenden und stromaufwärts gelegenen Grundgesteins. In Terranen mit möglichen REE-Vorkommen können erhöhte Seltenerdmetallkonzentrationen in Seesedimenten auf die Verwitterung und den Transport von REE-haltigen Mineralien aus nahegelegenen Gesteinsquellen hindeuten.

Die Zone mit hohen Magnetfeldwerten korreliert mit einer Reihe von Proben aus Seesedimenten, die vom OGS im Jahr 2001 gesammelt wurden und erhöhte TREE-Werte lieferten (siehe Abbildung 2). Die Konvergenz der beiden unabhängigen Datensätze – eine geophysikalische Anomalie, die eine gut abgegrenzte Gesteinsformation definiert, und eine geochemische Signatur, die auf erhöhte Seltenerdmetallkonzentrationen hindeutet – bestärkt uns in der Annahme, dass der westliche Teilbereich des Konzessionsgebiets im Rahmen einer Folgeuntersuchung vorrangig behandelt werden sollte.

Abbildung 2 – Geophysik & regionale Probenahme

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Die in Abbildung 2 angegebenen Daten sind das Ergebnis der regionalen geochemischen Messung MRD137 zur Erkundung von Seesedimenten im Jahr 2001. Es handelt sich um eine Zusammenfassung von Datenmaterial aus dem OGS Open File Report 6144.

Nächste Schritte

Das Unternehmen wird das Datenmaterial aus der luftgestützten Magnetfeldmessung und die entsprechende strukturelle Auswertung mit dem geochemischen Datensatz zu den regionalen Seesedimenten zusammenführen, um vorrangige Zielzonen für nachfolgende Bodenuntersuchungen abzugrenzen. Zu den geplanten Aktivitäten zählen geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und geochemische Bodenuntersuchungen, die dazu dienen, die Verteilung der Seltenerdmetallmineralisierung genauer zu bestimmen und das Wirtsgestein im Konzessionsgebiet zu ermitteln. Das Unternehmen hat die Absicht, die Marktteilnehmer zu gegebener Zeit über den Umfang und Zeitplan der Bodenuntersuchungen zu informieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101), geprüft und genehmigt.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: dem geplanten bodengestützten Folgeprogramm des Unternehmens im Projekt Garrow, einschließlich geologischer Kartierung, Prospektion und Bodengeochemie; der Interpretation von luftgestützten magnetischen Daten und regionalen geochemischen Daten als Hinweis auf Explorationspotenzial; der Fähigkeit des Unternehmens, vorrangige Zielgebiete für weitere Untersuchungen abzugrenzen; sowie der Absicht des Unternehmens, weitere Aktualisierungen zum Umfang und Zeitplan des Programms bereitzustellen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralliegenschaften verbunden sind; die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; Unsicherheiten im Zusammenhang mit geologischen Interpretationen und den Ergebnissen künftiger Explorationsprogramme; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichendes Kapital zur Finanzierung geplanter Explorationsaktivitäten zu beschaffen; sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

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