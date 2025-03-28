Canary Gold Corp. gibt die Inbetriebnahme einer zweiten Zentrifuge in der Probenaufbereitungsanlage Porto Velho bekannt

Vancouver, British Columbia – 9. April 2026 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ; OTCQB: CNYGF; FWB: K5D) (Canary Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Installation und Inbetriebnahme einer zweiten Zentrifuge in seiner Anlage zur Aufbereitung von Explorationsproben in Porto Velho im brasilianischen Bundesstaat Rondônia bekannt zu geben.

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Abbildung 1: Conspeed Lab-Zentrifugalkonzentrator der Firma Brastorno in Canarys Probenaufbereitungsanlage in Porto Velho, Rondônia.

Mit der Inbetriebnahme einer weiteren Zentrifuge soll die Kapazität der Probenaufbereitung gesteigert und die aktuellen, laufend erweiterten Erkundungsbohrungen im Projekt Madeira River unterstützt werden.

Wie bereits berichtet, führt Canary Gold in seinem Konzessionsgebiet auf Distriktebene ein systematisches Explorationsprogramm durch, das ständig erweitert wird und auf eine mit dem System Madeira River verbundene, rund 80 Kilometer lange Schichtformation mit potenziellen Goldvorkommen gerichtet ist. Die erweiterten Verarbeitungskapazitäten sollen die Auswertungszeiten verkürzen und eine effizientere Bearbeitung zunehmender Probenvolumina im Zuge des weiteren Ausbaus der Feldarbeiten ermöglichen.

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Abbildung 2: Schematische Darstellung des Ausmaßes der laufenden Bohrkampagne mit Schnecken-/RC-Bohrungen, die auf die aussichtsreiche Schichtformation Mocururu sowie Paläokanal-Ziele auf dem ausgedehnten Konzessionsgelände von Canary Gold in Rondônia gerichtet sind.

Das Projekt Madeira River ist nach wie vor zentraler Bestandteil der Explorationsstrategie des Unternehmens. Die laufenden Programme sind darauf ausgelegt, Ziele auf dem gesamten Projektgelände mit Hilfe eines datengestützten Ansatzes zügig zu bewerten und zu priorisieren.

Wir sind mit unserer Entscheidung, eine zweite Zentrifuge in unserer Anlage in Porto Velho aufzustellen, sehr zufrieden. Dies ist ein weiterer wichtiger Skalierungsschritt im Rahmen unserer Explorationsaktivitäten im Projekt Madeira River, erklärt Mark Tommasi, President von Canary Gold. Mit den erweiterten Kapazitäten sollten wir in der Lage sein, die Probenaufbereitung noch effizienter zu gestalten und die kontinuierliche Erweiterung unserer Erkundungsbohrungen im Projekt damit zu unterstützen.

Das Unternehmen wird laufend weitere Updates veröffentlichen, sobald neue Ergebnisse aus den aktuellen Explorationsprogrammen vorliegen.

Qualifizierte Person und technische Angaben

Erklärung der qualifizierten Person (NI 43-101):

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, P.Geo. einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Herr Smith hat die Projektgebiete des Unternehmens in Brasilien im Vorfeld besichtigt und ist mit der regionalen Geologie und den Explorationsaktivitäten vertraut. Er ist nicht ständig vor Ort und verlässt sich auf das Datenmaterial, die geologischen Auswertungen und Angaben zu den Proben, die er von der qualifizierten Belegschaft am Standort erhält. Er hat die verfügbaren fachlichen Informationen geprüft und erachtet diese als zuverlässig und für die Zwecke dieser Offenlegung als geeignet.

Herr Smith steht im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen, da er die Funktion des Executive Chairman von Canary Gold Corp. bekleidet.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch eine Reihe von gestaffelten Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Im August 2025 erweiterte Canary seine regionale Strategie durch den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 94.700 Hektar von Talisman Venture Partners Ltd., einem privaten Unternehmen aus British Columbia. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 1,7 Millionen CAD wurde in mehreren Bar- und Aktienzahlungen beglichen.

Talisman behält eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1,0 % auf die zukünftige Produktion aus den erworbenen Konzessionen ein. Das Unternehmen kann die Hälfte der NSR-Royalty (wodurch sich die NSR auf 0,5 % reduziert) jederzeit für 1,0 Millionen CAD zurückkaufen.

Zusammen verschaffen diese Beteiligungen Canary Gold einen dominanten und strategisch konsolidierten Grundbesitz in der Region Madeira River im Bundesstaat Rondônia, eine der höffigsten, aber noch wenig erkundeten Goldprovinzen Brasiliens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel.: (604) 318-1448

www.canarygold.ca

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinungen dieser Wörter oder vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geplanten Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in seinen regelmäßig vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen bewirken, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung und das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies ausdrücklich von Rechts wegen erforderlich ist.

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