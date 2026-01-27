Der Kupferpreis könnte sich in einer wichtigen Phase befinden

Der Ausbau der Stromnetze, das Verteidigungswesen und die künstliche Intelligenz treiben den Kupferpreis an.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Meridian Mining PLC und GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.04.2026, 13:55 Uhr Zürich/Berlin

Noch besteht ein Überangebot in Sachen Kupfer. Dennoch gibt es positive Stimmen wie beispielsweise von der RBC, die in den nächsten Jahren mit wachsenden Defiziten rechnen. Erholt sich dann auch noch die so wichtige Nachfrage aus China, sollten Kupferunternehmen profitieren. Im vergangenen Jahr stieg der Kupferpreis um knapp 44 Prozent, ein starkes Jahr also für das rötliche Metall. Dadurch legten die Aktien von Kupferunternehmen zu, bei den Junior-Unternehmen waren es sogar satte 132,42 Prozent. Dies betraf besonders Gesellschaften mit Projekten in den USA, da dort Fördermechanismen zu verzeichnen sind.

Gerade beim Rohstoff Kupfer gibt es besonders häufig Ausfälle, die sich auf die Versorgungssicherheit und den Preis auswirken. Zudem leidet die Branche unter sinkenden Erzgehaltenen, langen Jahren mit wenig Investitionen und sehr langen Entwicklungszeiten. Insgesamt ist das Kupferangebot relativ stabil, während bei der Nachfrage mit einem Wachstum gerechnet wird. Der Goldpreis steigt wieder an und die Metalle wie Kupfer scheinen es dem Edelmetall gleich zu tun. Auch wenn aktuell noch die hohen Lagerbestände den Kupferpreis einbremsen, auf längere Sicht sollte das Aufwärtspotenzial für höhere Kupferpreise und ein gutes Fortkommen der Kupferunternehmen sorgen.

Häufig kommt Kupfer zusammen mit Gold in einer Lagerstätte vor, eine attraktive Kombination. Da der Goldpreis laut Experten zwar eine gesunde Korrektur hinter sich hat, aber sich langfristig in einem Bullenmarkt befindet, ist der Blick aktuell auf Bergbaugesellschaften gerichtet, die beide Rohstoffe in ihren Projekten besitzen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Auf Goldäquivalent-Basis konnten die angezeigten Ressourcen um rund 75 Prozent (dank dem Vorhandensein des kritischen Metalls Antimon) erweitert werden. Dies steigert den Wert des Projektes. In Brasilien wurde mit Explorationsbohrungen begonnen.

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt. Die Ressourcen für die Lagerstätten Cabaçal konnten kürzlich erfreulicherweise erweitert werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/

Quellen: GoldMining, Meridian Mining

https://www.kitco.com/opinion/2026-01-27/coppers-momentum-key-catalysts-watch-2026;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/

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