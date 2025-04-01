Das große Bild für den Goldpreis

Beim Goldpreis waren in den vergangenen Monaten große Ausschläge zu verzeichnen. Doch auf längere Sicht herrscht Optimismus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.04.2026, 10:25 Uhr Zürich/Berlin

Die starken geopolitischen Krisen bestehen fort. Wie sich die Lage im Nahen Osten nach dem Waffenstillstand der USA mit dem Iran entwickeln wird, bleibt offen. Zudem steigt die weltweite Verschuldung immer weiter an. Die Zentralbanken werden weiter auf eine Diversifizierung mit Gold und weg vom US-Dollar setzen. Und dies vielleicht gerade jetzt, wo der Goldpreis gefallen ist. Auch private Anleger sollten Kursrücksetzer als Einstiegschancen verstehen. Zwar hat der Aufwärtstrend des Goldpreises Dämpfer hinnehmen müssen, doch dies wird allgemein als Folge von kurzzeitigen Marktverzerrungen gesehen. Die traditionelle Rolle als sicherer Hafen besteht für das Edelmetall auch in Zukunft.

Was dem Goldpreis zugesetzt hat, waren sicher auch die Meldungen über den bedeutenden Goldverkauf der türkischen Zentralbank in der Zeit nach dem Kriegsbeginn im Iran. Rund 60 Tonnen Gold im Wert von etwa acht Milliarden US-Dollar wurden verkauft. Das Gold wurde zum Teil direkt verkauft, wobei der Großteil zur Sicherung von Devisen oder Lira verwendet wurde. Die türkische Regierung machte diesen Schritt im Rahmen ihrer Disinflationsstrategie. In den vergangenen zehn Jahren gehörte die türkische Zentralbank zu den eifrigsten Goldkäufern. Doch nun stehen die Deckung des Liquiditätsbedarfs, die Stärkung der Binnennachfrage und die Bekämpfung der Inflation im Vordergrund.

Aus historischer Sicht sollte der Goldpreis ansteigen. Führende Finanzinstitutionen gehen davon aus, wenn auch die Bandbreite der Prognosen erheblich ist. Goldman Sachs etwa geht in seiner neuesten Prognose von einem Goldpreis von 5.400 US-Dollar bis Ende 2026 aus. Hierzulande nähert sich die Inflationsrate den drei Prozent und die Energiepreise sind gestiegen. Anleger wollen aber ihre Kaufkraft erhalten. Dies funktioniert nun mal seit ewigen Zeiten mit Goldinvestments. Dazu gehören auch die Goldminenunternehmen.

Gold X2 Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/

Quellen:

https://www.kapitalmarktexperten.de/gold-druck-aus-mehreren-richtungen/;

https://www.der-investor.com/post/goldpreis-april-2026;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/

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