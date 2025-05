CanCambria Energy Corp. tritt dem Continental Europe Energy Council bei

Vancouver, BC – 20. Mai 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (CanCambria oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen der Einladung zum Beitritt zum Continental Europe Energy Council (CEEC oder der Council) gefolgt ist.

Der im Jahr 1994 gegründete Continental Europe Energy Council ist ein Mitgliedsverband für Unternehmen, die im Sektor unterirdische Energie in Kontinentaleuropa tätig sind. Die Ziele des CEEC sind die Unterstützung des Networking, die Förderung von Geschäftstransaktionen und die Vernetzung der regionalen Energiegemeinschaft, einschließlich der Bereiche Kohlenwasserstoff, Geothermie und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zum Council gehören momentan ca. 65 Mitgliedsunternehmen und 100 assoziierte Mitgliedsunternehmen, und die Sitzungen werden von 180-250 Teilnehmern besucht. Zu den Mitgliedern gehören große integrierte Energieunternehmen, nationale Ölgesellschaften, regionale Akteure, unabhängige kleine bis mittelständische Unternehmen, Nischen-Player und Start-ups sowie staatliche Zulassungsbehörden. Weitere Informationen finden Sie unter ceecsg.org/. Zu den Teilnehmern gehören auch Dienstleistungsunternehmen, verschiedene auf Infrastruktur und Lieferketten spezialisierte Anbieter und Investoren. Der CEEC organisiert jedes Jahr mehrere Veranstaltungen, unter anderem seine Hauptkonferenz, die dieses Jahr in Zagreb, Kroatien, ihr 60-jähriges Jubiläum feierte. Dort wurde CanCambria im Rahmen der Industry Scouting Session am 16. Mai 2025 vorgestellt.

Wir fühlen uns geehrt über die Einladung, dem Continental Europe Energy Council beizutreten. Da unser Team bei CanCambria an der Unterstützung der europäischen Energiestabilität und -nachhaltigkeit arbeitet, ist es fantastisch, einer größeren Organisation mit derselben Mission und Zielsetzung anzugehören, erklärte Dr. Paul Clarke, CEO von CanCambria. Diese exklusive Mitgliedschaft ermöglicht es CanCambria, seine Reichweite in der Region auszuweiten, und erleichtert damit wichtige Networking-Möglichkeiten, die technische Zusammenarbeit und zukünftige Joint-Venture-Partnerschaften unter den Mitgliedsunternehmen.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

