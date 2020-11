Cannabismarkt im Jahr 2020

Medizinisches Cannabis kann bei schweren Krankheiten helfen. Ein aussichtsreicher Cannabis-Konzern ist MediPharm Laps, der mit dem Partner STADA auf den deutschen und europäischen Markt drängt

Die Wahlen in den USA könnten sich auch auf den Cannabis-Markt auswirken. Denn ein Regierungswechsel, so Branchenkenner, dürfte die Legalisierungsfortschritte in den USA und in Folge im Rest der Welt voranbringen. Dennoch genügt es nicht ein Cannabis-Unternehmen zu sein. Bei der Vielzahl der Gesellschaften werden nur die besten überleben und Gewinne machen.

Dazu dürfte MediPharm Laps (ISIN: CA58504D1006; WKN: A2N7AA) gehören. MediPharm Laps, gegründet 2015, stellt medizinische Cannabis-Produkte für den Vertrieb bereit und ist ein weltweit führender Anbieter von Cannabis-Extraktions-, Destillations- und Derivatprodukten in pharmazeutischer Qualität. Über ihre Großhandels- und White-Label-Plattformen testen, verarbeiten, verpacken und vertreiben die Kanadier Cannabisextrakte und fortschrittliche Produkte auf Cannabinoid-Basis auf nationalen und internationalen Märkten. MediPharm Laps hatte vor kurzem Schlagzeilen gemacht, da es mit dem Pharma-Giganten STADA einen exklusiven Liefervertag unter Dach und Fach bringen konnte.

Ein gutes Geschäftsmodell, Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz und Profitabilität können eine Cannabis-Gesellschaft zum Gewinner machen. Im Jahr 2019 generierte MediPharm Laps bereits Umsätze von 129 Millionen Can-Dollar. Nun nach dem STADA-Deal sollte das Unternehmen die internationalen Umsätze steigern können. Und gerade konnte MediPharm Laps die nächste Vereinbarung schließen. Und zwar mit Sunco Green Pharmaceutical Pty Ltd. Die Vertragspartner werden ab dem vierten Quartal 2020 GMP-zertifizierte Cannabisprodukte auf den australischen Markt bringen. MediPharm Labs Australia (gegründet 2017, Tochter von MediPharm Laps) wird vorbehaltlich weiterer Erneuerungen eine vollständige Palette speziell formulierter CBD- und THC-Cannabisölprodukte liefern, die unter dem Sunco Green Label verkauft werden.

Und Australien ist ein aufstrebender Markt, dort Fuß zu fassen, ist ein weiterer schöner Meilenstein für die Kanadier. „Mit unseren TGA GMP-zertifizierten Produktionskapazitäten, Vertriebskanälen, Erfolgsbilanz bei der Ausführung und Lieferung von API-Cannabis sind wir weiterhin der erste Anbieter für neue Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, die insbesondere in Australien in den aufkeimenden Cannabismarkt eintreten.“ sagte Pat McCutcheon, CEO von MediPharm Labs. Mehr als 6.000 Patienten wurden im September 2020 in Australien für die Behandlung mit medizinischem Cannabis zugelassen. Die entspricht im Vergleich zu den im September 2019 erteilten Zulassungen einer Steigerung von rund 72 Prozent. Die Vereinbarung mit Sunco ist die 12. Liefervereinbarung, die MediPharm Laps dazu berechtigt, GMP-zertifizierte Cannabis-Produkte nach Australien und auch nach Neuseeland zu bringen.

Auch in Brasilien, in Lateinamerikas größtem Markt für medizinisches Cannabis, ist MediPharm Laps tätig. Durch eine Partnerschaft zwischen XLR8 Brasilien und der 100-prozentigen Tochter MediPharm Laps Inc. XLR8 Brazil werden verschiedene Cannabiskonzentrat-Formate an führende Apotheken und andere Vertriebskanäle in Brasilien geliefert werden. Dies ist die zweite Vertriebsvereinbarung in Lateinamerika.

Für die kanadischen Cannabis-Verbraucher hat MediPharm Laps Produkte mit Cannabis für den Wellness- und Gesundheitsbereich entwickelt. Ende 2020 sollen die Produkte in Kanada erhältlich sein.

In Deutschland soll die erste legale Cannabis-Produktionsanlage Ende 2020 erstmals medizinisches Cannabis produzieren. Auch zwei weitere Firmen haben eine Genehmigung erhalten, dies ist aber erst ein kleiner Anfang. Denn der Bedarf wächst beständig und noch muss aus dem Ausland exportiert werden. Deutschland ist ein wichtiger Markt. Der größte potenzielle Markt sind die USA, wo Cannabis teils legalisiert, teils verboten und teilweise zum medizinischen Gebrauch erlaubt ist. Doch weltweit steigt die Akzeptanz von Cannabis zur medizinischen Verwendung. Die Chancen von MediPharm Laps stehen gut zu den Gesellschaften zu gehören, die sich am Cannabis-Markt erfolgreich etablieren können.

