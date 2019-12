Wie wird das Jahr 2020?

Auch im Jahr 2020 haben Sie viele wichtige Entscheidungen zu treffen. Hier sollten Sie nichts dem Zufall überlassen. Der AGW-Jahreskompass 2020 wird Ihnen ein unverzichtbarer Helfer sein.

Nostradamus‘ Prophezeiungen für 2020 sagen eine Global-Katastrophe und einen verheerenden Krieg vorher. werden diese Vorhersagen eintreten? Oder besinnt sich die Menschheit um schlimmeres zu verhindern?

Wir von der Akademie der Geistigen Wissenschaften gehen hier zwar mit dem entsprechendem Pragmatismus an das Thema heran. Der Mensch hat das Potenzial viel Negatives zu bewirken – wenn jedoch jeder Einzelne sich über seine Taten bewusst ist und die Konsequenzen erkennt kann und wird viel Gutes entstehen! Wir glauben an den Menschen und an das Gute!

Wir sollten die Zukunft nicht nur schwarz sehen sondern viel mehr aktiv daran arbeiten sie positiv zu gestalten. Dies betrifft jeden Lebensbereich: Die Liebe, den Beruf, die Gesundheit oder die Umwelt. 2020 wird ein äusserst turbulentes Jahr werden und einige energetische Verwerfungen aufweisen. Es wird nicht einfach mit solch volatilen Schwankungen umzugehen denn bereits im engeren Umkreis werden auf grosse Erfolge, unmittelbare Risiken auftreten. Um so wichtiger ist es eine eindeutige Orientierung zu bekommen die einem Halt gibt sobald es darum geht wichtige Entscheidungen zu treffen.

Das Jahr 2020 ist tiefen energetischen Verwerfungen und Schwankungen ausgesetzt die konträrer nicht sein könnten. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen für das Jahr 2020 den AGW-Energiekompass 2020 herauszugeben.

Der AGW Energiekompass wurde auf der Grundlage numerologischer, astrologischer und esoterischer Berechnungen entwickelt. Es soll Ihnen ein hilfreicher Wegweiser sein in dem er Ihnen aufzeigt welche Tage im Jahr günstig oder ungünstig sind um wichtige Entscheidungen zu treffen. Er Zeigt auch die Tage mit negativer Behaftung an zu denen Sie besonders achtsam sein sollten.

Freude und Leid liegen im Leben meist dicht beieinander. So ist es auch im Monat Mai des Jahres 2020. Hier konzentrieren sich der Tag mit der höchsten negativen Energie als auch direkt im Anschluss die Tage mit der höchsten positiven Energie!

Am 04.Mai.2020 sollten Sie besonders vorsichtig sein. Ob es nun darum geht im Strassenverkehr wachsam zu sein oder bei möglichen Vertragsunterzeichnungen Sie sollten die negative Energie dieses Tages nicht leichtfertig unterschätzen.

Am 7. und 8.Mai.2020 hingeben erleben Sie die Tage mit der höchsten positiven Energie. Nutzen Sie diese Tage für Ihre wichtigen Entscheidungen im Leben damit diese auch positiv resultieren können.

Sie können unsere Erfahrungen nicht nur im Zusammenhang mit Liebeszauber, Partnerrückführung oder Partnerrückführung nutzen sondern sich auch Ihren ganz persönlichen Energiekompass ausarbeiten lassen.

AGW – Liebe & Glück ein Leben lang!

