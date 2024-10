Carbon Done Right bestätigt den Erhalt des sechsten Teilbetrags zur Finanzierung des Renaturierungsprojekt in Sierra Leone

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 3. Oktober 2024 / IRW-Press / – Carbon Done Right Developments Inc. (Carbon Done Right oder das Unternehmen) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- bzw. Wiederaufforstungsprojekten stammen, welche vom Unternehmen selbst entwickelt wurden und auch in Besitz des Unternehmens sind, gibt mit Freude bekannt, dass sämtliche Meilensteine erreicht wurden, um die Auszahlung des sechsten Teilbetrags in Höhe von 250.000 USD gemäß der am 14. Juni 2023 angekündigten Kaufvereinbarung zu erwirken.

James Tansey, CEO von Carbon Done Right, erklärt: Dieser sechste Meilenstein verdeutlicht unsere laufenden Investitionen in die Generierung von Emissionszertifikaten aus der Sanierung von degradierten Flächen in Sierra Leone. Der Meilenstein spiegelt außerdem unsere Fortschritte bei der endgültigen Validierung dieses Projekts nach dem vor kurzem von Verra veröffentlichten Protokoll VM0047 zur Wiederaufforstung wider. Unser Projekt ist eines der ersten, das nach dem überarbeiteten Protokoll validiert wurde. Die Kaufvereinbarung beinhaltet sowohl die Rückzahlung der Vorabinvestition in Form von Emissionszertifikaten als auch eine Abnahmevereinbarung über den Kauf des Großteils der durch das Projekt erzeugten Emissionsgutschriften zu einem indexgebundenen Preis. Solange wir alle vom Käufer gestellten Bedingungen erfüllen, kann sich das Unternehmen über eine konstante beachtliche Einnahmequelle freuen. Dieses Modell ist der Beweis, dass sich die Käufer langfristig zu hochwertigen naturbezogenen Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels bekennen.

Das Unternehmen entwickelt das umfassendes Wiederaufforstungsprojekt in Sierra Leone auf einer Fläche von zunächst 5.000 ha mit dem Ziel, dieses auf mindestens 20.000 ha zu erweitern. Das Projektgebiet von zunächst 5.000 ha könnte über einen Zeitraum von 30 Jahren validierte und verifizierte Verra-Emissionszertifikate für bis zu 1,7 Millionen t erzeugen.

Das Projekt wurde im Rahmen weiterer Begehungen inspiziert, von unabhängiger Seite begutachtet und einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen, unter anderem von Vertretern der Regierungsstellen und Finanzagenturen in Sierra Leone. Die Rückmeldungen sind nach wie vor sehr positiv und konstruktiv. Dadurch wird sichergestellt, dass die generierten Zertifikate von höchster Qualität sind und den Anforderungen eines wachsenden Marktes gerecht werden. Das Unternehmen führt auch in Zukunft Gespräche mit Investoren, um auf diesen soliden Grundlagen aufzubauen und die Anbauflächen in der Region um Zehntausende von Hektar zu erweitern.

Über Carbon Done Right

Carbon Done Right ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Erforschung, die Renaturierung und die Pflege von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Carbon Done Right setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen weltweit ein, darunter Sierra Leone, Yucatan, Guyana und Surinam.

