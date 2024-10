Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH öffnet am 11. Oktober 2024 zum 26. Mal

Am Freitag, den 11. Oktober 2024, öffnet die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH zum 26. Mal ihre Tore.

Vom 11. bis 13. Oktober findet in Zürich die ART INTERNATIONAL ZURICH statt. Rund 50 internationale Aussteller präsentieren Werke von über 100 Künstlerinnen und Künstlern aus über 20 Ländern. Die Ausstellung umfasst Malerei, Skulptur, Grafik, Fotografie und virtuelle Kunst.

Auch diesmal werden Galerien und Künstler mit eigenen Ständen vertreten sein. Diese Koexistenz hat bei der ART INTERNATIONAL Tradition. Denn sowohl Galerien als auch Künstler haben mit diesem Konzept gute Erfahrungen gemacht. Vor allem die Besucher schätzen diese lebendige Mischung. Dazu passt, dass das Gespräch mit den Ausstellern ausdrücklich erwünscht ist. Diese Entdeckermesse legt grossen Wert auf den Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Händlern, Besucherinnen und Besuchern. Werkgespräche an den Messeständen bieten so die einmalige Gelegenheit, mehr über die Kunstwerke und den Schaffensprozess zu erfahren. In entspannter Atmosphäre werden intensive Gespräche über Kunst und Künstler geführt.

Messetage:

Freitag, 11. Oktober 12:00 – 18:00

Samstag 12. Oktober 10:00 – 20:00

Sonntag 13. Oktober 10:00 – 19:00

Vernissage:

Freitag, 11. Oktober 18:00 – 22:00

Veranstaltungsort 2024:

Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 1, 8002 Zürich, Schweiz

Anreise:

Tram Halt Bürkliplatz / Tram Halt Stockerstrasse

Parkhaus Park Hyatt / Parkhaus Bleicherweg

Eintrittskarten:

Tageskarte: CHF 20.- / Studenten: CHF 10.- / Vernissage: CHF 30.- / Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener) / Freier Eintritt für VIP-Karteninhaber

Tickets online kaufen: www.ticketcorner.ch/artist/art-international-zurich

Ausstellerliste und alle Infos zum Event 2024:

www.art-zurich.com/2024

Webmagazin und Ausstellerpräsentation:

www.fineartdiscovery.com/2024

