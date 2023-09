Schweizer Kunstmesse „Art International Zurich“ findet im Oktober 2023 statt

Die 25. Kunstmesse Art International Zurich präsentiert vom 13. bis 15. Oktober 2023 im Kongresshaus Zürich aktuelle Kunst.

Zürich, [05.09.2023] – BB International Fine Arts freut sich, die 25. Ausgabe der Kunstmesse „Art International Zurich“ anzukündigen. Vom 13. bis 15. Oktober 2023 wird die Messe im renommierten Kongresshaus Zürich stattfinden und aktuelle Kunst von rund 50 Galerien und Künstlern aus 25 Ländern präsentieren.

Aktuelle Informationen finden Sie unter: https://art-zurich.com/2023

Die Art International Zurich hat sich als einer der bedeutendsten Schweizer Marktplätze für zeitgenössische Kunst etabliert. Die Messe richtet sich an Kunstsammler, Händler und Kunstschaffende und bietet eine beeindruckende Auswahl an Kunstwerken unterschiedlicher Stilrichtungen und Medien.

Die Kunstmesse bietet ihren Besuchern eine einzigartige Gelegenheit, persönlich mit den Künstlern in Kontakt zu treten und mehr über ihre Werke und ihre kreative Vision zu erfahren. Die Werkgespräche an den Messeständen sind ein beliebter Bestandteil der Veranstaltung und ermöglichen tiefere Einblicke in den künstlerischen Schaffensprozess.

Die Art International Zurich ist mehr als eine Ausstellung – sie ist eine Entdeckermesse und ein Forum für den regen Austausch zwischen Kunstinteressierten. Die persönliche Begegnung und der Dialog stehen im Mittelpunkt des Events. Kunstliebhaber haben die Möglichkeit, ihre persönliche Kunstsammlung zu erweitern und neue Talente zu entdecken.

Tickets für die Messe können online auf Ticketcorner.ch oder an der Kasse vor Ort erworben werden.

Info und Pressemappe: https://art-zurich.com/presse

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

BB International Fine Arts GmbH (BBIFA.com) ist ein Unternehmen, das sich auf Messen und Ausstellungen, Kunsthandel und Marketing spezialisiert hat. Mit Sitz in der Schweiz bietet BBIFA einen umfassenden Service für Kunstinteressierte und Kunstschaffende. Unsere Mission ist es, die Kunstszene zu fördern und als Plattform für den Austausch zwischen Künstlern und Kunstliebhabern zu dienen. Durch die Organisation von Veranstaltungen wie der Art International Zurich ermöglichen wir es Künstlern, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren und den Markt für zeitgenössische Kunst zu bereichern. Weitere Informationen finden Sie unter www.bbifa.com.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage „www.art-zurich.com“ honorarfrei auf Ihrer Website verwenden.



Pressekontakt:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutsche Private Equity („DPE“) veräußert seine Mehrheitsbeteiligung an SERCOO Group MaRisk 7.0: Aktualisierte Richtlinien für Finanzinstitute