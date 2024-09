Yuri in Wonderland – Yuri Catania bei CasaGalleria auf der Kunstmesse Zürich (11.-13. Oktober 2024)

Im Rahmen der 26. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert die Galerie CasaGalleria die neuesten Werke des Künstlers Yuri Catania in Zürich.

Die Galerie CasaGalleria.ART präsentiert mit der Serie „Yuri in Wonderland“ die neuesten Werke des Künstlers Yuri Catania.

Yuri Catania ist ein zeitgenössischer italienischer Künstler und Fotograf, dessen OEuvre sich durch eine hohe Affinität zu den Bereichen Fotografie, bildende Kunst und Design auszeichnet. Sein Renommee erwarb er sich durch die Kombination unterschiedlicher Medien und Stile, wodurch er in der Lage ist, Werke von einzigartigem Charakter und provokanter Wirkung zu kreieren.

Yuri Catania startete seine künstlerische Laufbahn als Fotograf. Dabei wurde er maßgeblich von der Mode- und Werbebranche geprägt. Sein eigener, charakteristischer Stil lässt sich durch eine Mischung aus digitaler und analoger Fotografie kennzeichnen. Die Werke des Künstlers sind vielfach von urbanen Landschaften, Straßenkultur und sozialen Themen inspiriert.

Catanias künstlerische Praxis lässt sich nicht auf die traditionelle Fotografie reduzieren. Catania experimentiert mit verschiedenen Techniken, darunter Collagen, Installationen und digitale Kunst. In seinen Werken thematisiert er häufig die Bereiche Identität, Konsumkultur sowie die Beziehung zwischen Mensch und Technologie. In diesem Kontext reflektiert er aktuelle gesellschaftliche Themen und hinterfragt die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz. Yuri Catania ist ein Künstler, der Konventionen herausfordert und sich in seiner künstlerischen Praxis beständig mit den Grenzen dessen auseinandersetzt, was als Kunst bezeichnet werden kann.

Mehr auf https://fineartdiscovery.com/listing/2024/casagalleria.html

Diese Ausstellung wird von CasaGalleria.ART (Rovio, Schweiz) im Rahmen der 26. Ausgabe der zeitgenössischen Kunstmesse „ART INTERNATIONAL ZURICH 2024“ präsentiert.

Die Messe präsentiert eine breite Palette zeitgenössischer Kunstwerke, die ein breites Spektrum an Formaten und Preisklassen umfasst. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl künstlerischer Ausdrucksformen und Medien. Die Ausstellung präsentiert ein breites Spektrum künstlerischer Disziplinen, darunter Malerei, Skulptur, Grafik, Fotografie, Objekte und virtuelle Arbeiten. Die Beteiligung internationaler Galerien sowie Künstlerinnen und Künstler garantiert den Besucherinnen und Besuchern alljährlich einen umfassenden Einblick in die vielfältigen künstlerischen Ausdrucksformen aus aller Welt. Das Konzept der persönlichen Begegnung ist die Grundlage der Messe. Die ART INTERNATIONAL ZURICH bietet die einmalige Möglichkeit, neue Entdeckungen zu machen und sich an einem dynamischen Gedankenaustausch zu beteiligen.

ART INTERNATIONAL ZURICH 2024

26. Messe für zeitgenössische Kunst

11. – 13. Oktober 2024

Kongresshaus Zürich

Website: www.art-zurich.com

Medienbereich: www.art-zurich.com/medien

Akkreditierung : www.art-zurich.com/dvip

Kontakt: www.art-zurich.com/kontakt

E-Mail: info@art-zurich.com

