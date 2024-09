Generation Money – Das Finanzbuch für junge Menschen und deren Eltern

Welchen Finanzversprechungen, zum Beispiel auf Social Media kann man Glauben schenken? Wie geht Vermögensaufbau wirklich? Das Buch Generation Money gibt Antworten.

Finanziell frei werden – und das am besten innerhalb kürzester Zeit? Ein Wunsch, der viele junge Menschen beschäftigt. Social Media ist voll von Versprechungen, wie jeder in Windeseile zum Millionär oder gar Milliardär aufsteigen könne. Doch was steckt wirklich hinter diesen Versprechen? Und was bedeutet finanzielle Freiheit überhaupt? Welche Strategien führen zum Erfolg? Sind es Immobilien oder Aktien? Oder doch eher Kryptos oder ETFs? Gibt es tatsächlich ein universelles Erfolgsrezept für den finanziellen Durchbruch?

Daniela Landgraf und Valentina Dapunt bieten in ihrem Buch „Generation Money“, erschienen im Gabal Verlag, Antworten auf genau diese Fragen. Eines wird dabei schnell klar: Ein Allheilmittel für finanzielle Freiheit gibt es nicht. Erfolg im Finanzbereich erfordert durchdachte Anlagestrategien, Geduld und ein wenig Glück – vor allem zur richtigen Zeit in die passenden Investments zu gehen.

Daniela Landgraf, die auf 27 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurückblicken kann, hat zusammen mit Valentina Dapunt ein Finanzbuch kreiert, das junge Menschen umfassend aufklärt und sie davor bewahrt, auf falsche Versprechungen hereinzufallen. In einer Welt voller selbsternannter Finanzgurus auf Social Media wissen viele junge Menschen nicht, welchen Ratschlägen sie trauen können. Daniela Landgraf weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht nur online gefährliche Fehlinformationen gibt, sondern dass auch Banken und Finanzvertriebe jungen Menschen Produkte verkaufen, die oftmals nicht zu deren individuellen Lebenszielen passen. Diese Produkte werden jungen Menschen verkauft, weil die vermeintlich attraktiven „staatlichen Förderungen“ locken.

Doch es stellt sich die Frage: Welche Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten sind denn nun sinnvoll, wenn man am Anfang seines Berufslebens steht?

Um auch die Perspektive der jüngeren Generation authentisch in das Buch einzubringen, hat Daniela Landgraf Valentina Dapunt als Co-Autorin gewonnen. Dapunt, die als Finanzbloggerin erfolgreich ist, liefert spannende Einsichten und zeigt unter anderem, wie junge Menschen spielerisch nebenbei Geld verdienen können – etwa durch kreative Sparchallenges. Sie selbst lebt einen minimalistisch-frugalistischen Lebensstil und stellt diesen ebenfalls im Buch vor.

„Generation Money“ beleuchtet viele verschiedene Aspekte rund ums Thema Geld. So widmen sich die Autorinnen der Frage: „Sparen oder investieren?“, diskutieren die Vor- und Nachteile von Aktien und Investmentfonds und zeigen auf, welche Unterschiede zwischen Investitionskrediten und Konsumkrediten bestehen. Sie weisen auf Verschuldungsfallen hin und stellen moderne Lebensstile wie Frugalismus und Minimalismus vor, die zur finanziellen Freiheit beitragen können.

Praktische Kapitel runden das Buch ab, darunter Themen wie die Finanzierung eines Studiums, der Kauf der ersten Wohnung, das erste Auto und die Wahl der richtigen Versicherungen. „Generation Money“ ist somit nicht nur ein Ratgeber – es ist ein praktisches Nachschlagewerk, das jungen Menschen den Weg in die finanzielle Selbstständigkeit ebnet, während es Eltern dabei unterstützt, ihre Kinder bestmöglich auf diesem Weg zu begleiten.

Neugierig geworden? Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Autorin Daniela Landgraf

Frau Daniela Landgraf

Pülsener Str. 9

24257 Köhn

Deutschland

fon ..: 0174-2419788

web ..: https://danielalandgraf.com

email : dl@danielalandgraf.com

Daniela Landgraf ist Autorin von 19 Büchern, Keynote Speakerin und Autorin. Spezialisiert hat sie sich auf die Themen mentale Stärke und Selbstwert infolge Ihrer eigenen Lebensgeschichte. Aufgrund Ihres Tourette-Syndroms ist sie selbst durch die „Selbstwerthölle“ gegangen und weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe dem Lebensglück entgegenstehen, selbst wenn eine hohe mentale Stärke vorhanden ist.

Ursprünglich war sie in der Finanzbranche tätig und dieser fast 30 Jahre lang treu – als Beraterin, Vertriebsleiterin, Dozentin, Trainerin und IHK-Prüferin.

Seit vielen Jahren coacht sie Führungskräfte und Mitarbeiter aus diversen anderen Branchen und steht mit ihren inspirierenden Impulsvorträgen regelmäßig auf der Bühne.



