CasaGalleria MonteGeneroso auf der Kunstmesse Art International Zurich 2021

Texte zu den Ausstellern der 23. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH (30.9.-3.10.2021, Puls.5 Zürich, Schweiz).

AUSSTELLERPRÄSENTATIONEN DER ART INTERNATIONAL ZURICH 2021

CasaGalleria MonteGeneroso / Rovio, Schweiz

CasaGalleria MonteGeneroso präsentiert den „Black Flower Secret Garden“ von Yuri Catania. Eine intime fotografische Reise, die blühende Blumen zum Vorschein bringt, die von der Dunkelheit eines traumhaften Gartens im Tessin verschluckt wurden. Dieses Projekt entstand während des ersten Lockdown im März 2020. Yuri Catania beobachtete sorgfältig die Welt um sich herum, umgeben von leuchtenden und farbenprächtigen Blumen, die in einer traumhaften und intimen – für die Nachtstunden typischen – Dimension schweben. In seiner ständigen Suche nach Einzigartigkeit und dem Wunsch, verschiedene Ausdrucksmittel zu verbinden, greift Catania in die Aufnahmen ein. Einige verändert er mit malerischen Eingriffen, andere indem er weibliche Figuren einfügt. Diese wurden digital in 3D modelliert. Es sind symbolische Frauen, die schlafend in der Ruhe der Natur und umgeben von Blumen, ihr Wesen frei von Schönheitsstereotypen, rassistischen Vorurteilen und sexueller Objektivierung wiederentdecken.

Yuri Catania ist ein schweizerisch-italienischer bildender Künstler. Er begann als Fotograf und Videoregisseur im Bereich Mode und Luxus zu arbeiten. Durch unzählige Reisen in Asien, vor allem in Japan und den Vereinigten Staaten, und den Kontakt mit verschiedenen Menschen, Kulturen und Landschaften, hat sich seine Sichtweise schnell verändert. Das Medium der Fotografie reichte seiner Kreativität nicht mehr aus, die sich in neue Sprachen wie digitale Manipulation, Schriftzüge, Malerei und Collagen verwandelte. Yuri Catania setzte ein Zeichen für seine Karriere, als der Kunstkurator Renè Julien Praz ihn einlud, zunächst im Palais de Tokyo und zwei Jahre später in der Galerie Perrotin auszustellen. Catania erforscht die Schönheit des Lebens in den kleinen Dingen und zeigt eine realistische Vision dieser Zeit.

Künstler auf der Messe: Yuri Catania

Website: www.casagalleriamontegeneroso.com

Event:

ART INTERNATIONAL ZURICH 2021

23. Internationale Messe für zeitgenössische Kunst

30. September – 03. Oktober 2021

Puls 5, Zürich / Schweiz

www.art-zurich.com

Kontakt:

ART INTERNATIONAL ZURICH PR-Team

E-Mail: info@art-zurich.com

Pressecenter: https://art-zurich.com/presse

Kontaktformular: https://art-zurich.com/kontakt

Texte: https://www.art-zurich.com/aussteller

Alle Infos zur Messe: https://www.art-zurich.com/2021

Online-Magazin zur Messe: www.fineartdiscovery.com

Ausstellungskatalog: https://art-zurich.com/katalog

